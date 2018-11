Stiri pe aceeasi tema

- Dj Wanda, una dintre cele mai indragite, carismatice și nonconformiste vedete din peisajul autohton monden, a vorbit despre noul sau iubit. Vedeta se afla la inceputul unei povești de dragoste pe care iși dorește sa o scrie intr-un mod frumos, fara a sari nicio etapa și lasand lucrurile sa vina de la…

- Dj Wanda nu mai este singura, insa noul iubit a aparut de curand in viața brunetei, așa ca aceasta nu a putut sa spuna prea multe despre relația lor. Mai mult, vedeta vrea sa lase lucrurile sa mearga de la sine. „Nu prea pot sa-ti spun ca nu stiu acum daca o sa fie, ce o sa fie„, a dezvaluit DJ Wanda…

- Carmen Simionescu a facut primele declaratii, dupa ce a fost prinsa de paparazzii Spynews.ro cu noul iubit! Fiica lui Adrian Minune a vorbit despre cat de fericita este, dar si cat de importanta este iubirea pentru ea.

- Activistul pentru unirea Basarabiei cu Romania, George Simion, a poposit marti in Buzau, la cateva ore dupa un episod violent de care a avut parte noaptea trecuta la Chisinau. Simion se plange ca in anul centenatului, a fost bruscat din senin de fortele de ordine si apoi expulzat abuziv de autoritatile…

- „Voi da curs solicitarii sa ciresc acea epistola. Nu am citit-o pe toata, dat cat am apucat sa citesc am ințeles care este cea mai mare suparare din acea scrisoare - sa ne aliniem cu Iohannis, cu SRI, cu SPP și cu partidele de opoziție. Eu, ca președinte, nu pot sa duc și noi voi duce acest partid sa…

- Tristan Tate a facut primele declarații dupa desparțirea de Bianca Dragușanu și a marturisit ca cei doi s-au separat inainte ca blondina sa petreaca pe litoralul romanesc. Afaceristul a mai declarat ca i s-a parut distractiv sa apara in presa, insa de acum vrea sa iși țina viața departe de lumina reflectoarelor.…

- Ioana, femeia despre care se spune ca are o relație cu legendarul jucator Ilie Nastase, a facut primele declarații referitor la legatura dintre ei. Ilie Nastase și Brigitte Sfat se afla in divorț , insa intre timp fiecare dintre ei incearca sa-și vada mai departe de viața. D espre Ilie Nastase s-a…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o pe australianca Ashleigh Barty, locul 16 WTA, in optimile de finala ale Western&Southern Open, cu scorul de 7-5, 6-4. Tot azi, Halep va trebui sa joace inca un meci, in sferturi, cu ucraineanca Lesia Turenko, locul 44 WTA, care a invins-o, joi, cu scorul…