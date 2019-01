Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Munteanu a fost coplesit de emotii si abia a facut cateva declaratii. Acesta e mandru de reusita sa. "Nici acum nu imi vine sa cred ca am caștigat! Am simțit ca mi-a fugit pamantul de sub picioare, a fost o nebunie totala in finala", a spus Mihai Munteanu. Pentru prima data in…

- Primele doua probe din semifinala sezonului 6 „Chefi la cuțite” au restrans randurile la bancul de lucru, dupa o seara plina de emoție și tensiune. In urma testelor de luni, cinci concurenți au ieșit din competiție, iar pentru prima data in șase sezoane, chef Florin Dumitrescu a ramas fara nicio șansa…

- Se ingroașa gluma! Lupta devine din ce in ce mai dificila, iar concurenții sunt in stare sa incerce orice pentru a caștiga probele. Pentru unii, sabotarea concurenței este o soluție! Chef Catalin Scarlatescu a pus-o paznic pe Edna in fata frigiderului!

- Ultima ediție de preselecții din sezonul sase a clasat „Chefi la cuțite” ca lider de piața la orașe și la nivelul intregii țari. In intervalul orar in care a fost difuzata emisiunea, 19.59-23.14, show-ul a condus detașat topul audiențelor.

- Toata lumea știe ca Florin Dumitrescu nu suporta insectele. Colegii lui i-au pregatit o farsa de zile mari: i-au pus in farfurie cateva rame care se folosesc la pescuit. Cel mai bun remediu pentru a scapa de o fobie, nu?

- Marian Basa, in varsta de 34 de ani, a impresionat juriul de la „Chefi la cutite“ prin povestea sa de viata. Barbatul, care s-a nascut cu un grav handicap, a gatit folosindu-se de picioare.

- Emilia Gavrizi, fosta concurenta la show-ul „Mireasa pentru fiul meu", a venit sa ii impresioneze pe cei trei chefi cu o rețeta ruseasca. Tanara a povestit un episod nefericit din viața ei, acela in care a avut de suferit din cauza unui partener agresiv.