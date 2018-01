Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a facut primele declarații dupa ce mama sa. Ionela Prodan, a ajuns de urgența la spital. Cantareața de muzica populara Ionela Prodan a ajuns de urgența la spital , dupa ce a acuzat dureri de inima și nu a mai putut respira. Fiica sa, Anamaria Prodan, in varsta de 45 de ani , a oferit…

- Marcel Toader a divortat in cursul zilei de astazi de Maria Constantin. Divortul a avut loc astazi la ora 16:00. Mai mult de atat, separarea a avut loc pe ascuns. Spynews a aflat detalii in exclusivitate.

- Simona Halep este in culmea fericirii, dupa ce a mai inscris o victorie de exceptie la Australian Open. La cateva minute, dupa ce s-a impus in fata lui Naomi Osaka, tenismena romanca a oferit un interviu. Printre marturirisile facute, Simona Halep i-a multumit antrenorului ei, Darren Cahill, pentru…

- Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltarii Regionale și Turismului, a facut prima declaratie dupa ce in presa au aparut informatii ca este insarcinata ca urmare a unui tratament de fertilizare in vitro la o clinica din București. „Nu este adevarat. Nu sunt insarcinata. Nu am inceput nicio procedura de…

- De cand a venit pe lume, micuta Jessie este vedeta familiei Matache. Artista a ținut sa asiste la nașterea micuței, mai ales pentru a o cunoaște din prima clipa de viața și pentru a-i fi alaturi Oanei, sora ei.

- Actrița și cantareața Jeni Nicolau a tras o mare spaima in momentul cand, revenita din vacanța, a dat peste o persoana straina in casa ei. Jeni Nicolau, care a fost la un pas de moarte dupa ce s-a curentat pe scena , a povestit despre un incident care a avut loc in locuința sa. Intoarsa din vacanța,…

- Alexandru Arșinel a ieșit de la DIICOT dupa ce a dat declarații mai multe ore in fața procurorilor anti-mafie. Actorul aspus la ieșire ca nu poate da informații din dosar. ”Nu am cum sa va spun date din dosar. Pot sa va spun ca a fost mai mult o intalnire civilizata, intrbari de bun simț. Eu am incercat,…

- Dupa ce s-a aflat ca Mirela Vaida va reveni la Antena 1 cu o emisiune de succes, vedeta a primit o multime de felicitari si intrebari. Cum numarul mesajelor era prea mare, prezentatoarea TV a facut public un anunt prin care a negat faptul ca reality-show-ul matrimonial "Mireasa pentru fiul meu" va incepe…

- Dupa ce au aparut zvonuri ca ar avea o relație cu Aida Preda, cantareața de muzica populara, Marcel Toader a recunoscut ca a mai incercat s-o cucereasca pe artista, insa nu s-a concretizat nimic, scrie click.ro. Desi divortul de Maria Constantin nu s-a finalizat, acesta nu exclude pe viitor posibilitatea…

- In plin divort de Maria Constantin, au aparut zvonuri ca Marcel Toader si-ar fi gasit alinarea in bratele cantaretei de muzica populara Aida Preda. Afaceristul a confirmat ca a incercat sa o cucereasca pe bruneta, dar ca nu s-a concertizat nimic, in cele din urma, dar ca sunt foarte buni prieteni.

- Multa lume a cunoscut-o ca fiind sotia lui Marcel Toader. Cei care stiu doar atat, n-au cunoscut-o deloc pe Maria Constantin, cantareata care a primit recent nota 10 la conservator. Canta de la varsta de 6 ani si are sute de mii de ore de studiu. Maria si-a deschis sufletul si ne-a acordat un interviu…

- Aida Preda, cantareata alaturi de care Marcel Toader si-a sarbatorit ziua, a vorbit in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, despre relatia cu afaceristul. Artista a spus ce-i leaga si de ce a ales sa tina totul secret.

- Ionut Miclaus, sotul cantaretei de muzica populara Roberta Opre cea care a fost calcata in picioare de cinci luptatori MMA, a vorbit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre tragicul eveniment in care a foist implicat.

- Marcel Toader a implinit varsta de 55 de ani. Este prima aniversare pe care o face fara fosta sotie, dar sa nu va ganditi ca a sarbatorit singur! Cu cine si-a sarbatorit afaceristul ziua de nastere?

- Divorțurile anului 2017 au avut-o in prim plan pe Andreea Marin, prima dintre vedete care a deschis lista separarilor oficiale, la tribunal. Au urmat-o, apoi, Roxana Ciuhulescu, Maria Toader, Laurette, dar și Cici, de la Sistem. Anul care tocmai se va incheia nu a fost unul prea liniștit pentru cateva…

- Cantareata de muzica lautareasca Gabi Lunca a vorbit despre starea sa de sanatate. Artista a suferit de cancer, dar a reusit sa se vindece. Cu toate acestea, au existat zvonuri ca se simte in continuare foarte rau.

- Carmen de la Salciua a fost acuzata recent ca si-ar fi facut operatii estetice pentru a semana cu Denisa Manelista. Multi fani au considerat ca vocea cantaretei seamana foarte mult cu cea a regretatei artiste, iar bruneta s-a simait magulita de aceste comparatii. Cu toate acestea, tanara sustine ca…

- Maria Constantin a reusit sa treaca peste divortul de Marcel Toader cu ajutorul lui Jeni Nicolau, cea care scrie si textele pieselor. „Acest om ma enerveaza ce texte frumoase poate sa imi faca. Asta e tot ce pot sa spun despre Jeni. Este un om de incredere. In momentele mele grele din viata…

- Mihaela Radulescu a vorbit pentru prima data despre moarte! Vedeta in varsta de 48 de ani a marturisit ca pana de curand moartea ii parea infricosatoare. Jurata ”Romanii au talent” a prezentat in cateva cuvinte cum arata acum inmormantarile persoanelor publice.

- In scandalul de divort cu Maria Constantin. Marcel Toader se apara cu toate armele. Dupa ce saptamana trecuta in presa au aparut declaratii ale Oanei Roman, potrivit carora afaceristul nu si-a tratat prea bine fostele sotii si le-a lasat cu conturile goale, acum fostul rugbist i-a dat replica vedetei,…

- "Eu zeci ani am fost la domiciliu cu copii si nu am intocmit niciun fel de acte. Nu exista document scris ca eu as fi facut ceva. (...) Atata timp cat nu sunt un om acuzat de ceva, doar ca sunt suspect, asta nu inseamna nimic", a spus Sanda Ladosi. Intrebata daca sotul ei este nevinovat, artista…

- Maria Constantin a vorbit despre cele doua casatorii ale sale. Cantareata de muzica populara afirma ca nu poate spune ca a ales gresit nici in cazul primei casatorii si nici in cazul celei de a doua.

- Cum reușește Maria Constantin sa faca fața presiunii pe care o resimte in aceste momente. Cantareața , care nu se sfiește sa reacunoasca faptul ca trece prin una dintre cele mai dificile perioada din viața sa, a acceptat sa treaca ”Dincolo de aparențe”. Aflata in plin proces de divorț cu Marcel Toader,…

- Mama Mariei Constantin, primele declarații dupa ce a fost internata in spital din cauza fostului ginere. Femeia se simte in continuare rau. A fost la un pas de accident vascular și nu iși poate reveni din șoc. Marcel Toader a facut circ si spectacol in fata portii femeii, in ziua in care ar fi trebuit…

- Problemele par sa nu se mai termine pentru Maria Constantin. Aseara, mama ei a fost dusa de urgenta la spital. Primele informatii in legatura cu starea de sanatate a Cristinei Constantin i-au ingrijorat pe toti. Acest episod trist s-a petrecut dupa ce, ieri, a fost primul termen al divortului dintre…

- Maria Constantin si-a facut bagajele si a parasit Bucurestiul la numai cateva ore dupa ce a fost la judecata cu Marcel Toader. In drum spre casa, artista i-a scris un mesaj sfasietor mamei sale si le-a cerut tuturor sa-si dea ”jos labele” de pe mama sa.

- Marcel Toader susține ca cineva ii cotrobaie prin locuința. Acesta a explicat ce schimbari a observat in casa in care sta. Divortul ANULUI, al doilea TERMEN. Cum s-a fotografiat Maria Constantin inainte de intalnirea cu Marcel Toader "Am auzit repede pașii, a urcat in lift, iar eu eram…

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin și fostul ei partener de viața, Marcel Toader, au avut azi, marți, 21 noiembrie, termen in procesul de divorț. Interpreta de muzica populara Maria Constantin a avut marți, 21 noiembrie, termen la judecatorie in procesul de divorț cu fostul ei soț, omul…

- Maria Constantin și Marcel Toader se vor intalni la tribunal pentru a decide soarta fiecaruia. Artista a postat pe rețelele de socializare fotografii in care apare imbracata intr-o rochie stralucitoare și foarte lunga. Aceasta este din ce in ce mai slaba și pare sa nu poarte deloc sutien. Cantareața…

- Marcel Toader crede ca cineva a patruns in apartamentul sau cu chei potrivite, iar acest lucru ar avea legatura cu divortul de Maria Constantin. Nu a acuzat-o direct, dar banuielile lui se indreapta catre el.

- Primarul suspendat Dorin Chirtoaca, demisia caruia ar urma sa fie decisa in referendumul de astazi și liderul PL, Mihai Ghimpu, vor face declarații la sediul partidului, la ora 21:00, potrivit purtatorului de cuvant al PL. Politicienii se afla acum la sediul partidului. UNIMEDIA va transmite live conferința…

- Ocupat pana peste cap in aceasta perioada in a dovedi vinovația și infidelitatea Mariei Constantin, Marcel Toader a decis ca este cazul sa se bucure totuși și de cateva momente de liniște, scrie spynews.ro. Și, cum altfel, daca nu in compania singurului om care, cu siguranța, il admira și il iubește…

- Alex Iordanescu e mai indragostit ca niciodata si marturiseste ca aparitia iubitei lui in viata sa a insemnat recastigarea poftei de a picta. Fiul lui Anghel Iordanescu a dezvaluit cum a cunoscut-o pe frumoasa bruneta si la strategie a apelat pentru a reusi sa-i intre in gratii.

- Maria Constantin este inca in plin divort de Marcel Toader, iar perioada sensibila prin care trece ii aduce aminte de tatal sau, care s-a stins din viata. Cantareata a recunoscut ca ii duce foarte mult lipsa parintelui.

- Marcel Toader si Maria Constantin sunt in plin divort, dar scandalul este departe de a se termina. Fostul rugbist vrea sa lupte cu toate armele si vrea sa demonstreze tuturor ca el este cel care spune adevarul. Este absolut convins ca artista de muzica populara l-a inselat si vrea sa mearga pana in…

- Una calda, una rece pentru Maria Constantin (31 de ani)! Despartirea de Marcel Toader (54 de ani) i-a adus contracte bune si bani frumosi. Dar iata ca artista nu mai face fata solicitarilor si a intrat in bucluc. Patronul unui local din Bucuresti o acuza ca i-ar fi dat teapa cu spectacolul…

- Ce a facut Maria Constantin imediat ce a anunțat divorțul de Toader. Artista a dezvaluit ca a consultat un psiholog și ca starea ei nu a fost deloc una buna. La aproape doua luni de cand a decis sa divorțeze de Marcel Toader și in urma acuzațiilor de infidelitate din partea acestuia, interpreta a recunoscut…

- Marcel Toader crede ca, deși a ajutat-o pe Maria Constantin sa devina cunoscuta la nivel național și ca i-a crescut imaginea, dar și tariful, ea l-a inșelat și l-a abandonat. Marcel Toader a primit testul ADN pentru lenjeria Mariei Constantin. Ce urme au descoperit anchetatorii Recent…

- Maria Constantin pare sa se țina departe de scandalul pe care soțul sau, Marcel Toader, il alimenteaza cu noi declarații surprinzatoare. Artista a venit la Antena Stars, unde a facut o serie de marturisiri neașteptate.

- Mama lui Marcel Toader a vorbit despre fostele partenere de viața ale fiului ei. Ea a marturisit și care a fost nora pe care a regretat-o cel mai mult. Omul de afaceri Marcel Toader a fost invitat in platoul unei emisiuni de televiziune impreuna cu mama sa, Radița, cea care a facut dezvaluiri și despre…

- Omul de afaceri Marcel Toader trece, de cateva luni, printr-un scandal monstru de divorț cu interpreta de muzica populara Maria Constantin, despre care, de altfel, a și facut dezvaluiri șocante, scrie libertatea.ro. Citeste si Marcel Toader a primit testul ADN pentru lenjeria Mariei Constantin.…

- Gabriela Cristea a fost casatorita cu Marcel Toader și au divorțat cu mare scandal. Acum au ieșit la suprafața detalii despre separarea celor doi. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a fost casatorita cu omul de afaceri Marcel Toader inainte ca acesta sa se casatoreasca cu solista de muzica…

- Maria Constantin a marturisit ca viata tumultoasa de artist a ajutat-o sa depaseasca perioada de depresie, scrie spynews.ro. "Am avut momente in care imi doream sa schimb absolut tot. Momentele in care stateam cu capul pe perna si imi doream ca a doua zi sa nu mai fiu in viata mea", a declarat Maria…

- Cantareata si actrita americana Selena Gomez (25 de ani) si cea mai buna prietena a ei, care i-a salvat viata donandu-i unul din rinichii ei, au vorbit in premiera despre starea de sanatate critica in care s-a aflat artista inainte de operatie.

- Marcel Toader a fost lasat fara replica intr-o emisiune de televiziune. Nicio femeie nu a mai indraznit sa-i spuna așa ceva direct in fața. Omul de afaceri marcel Toader a fost invitat la emisiunea „Star Chef”, de la Antena Stars, alaturi de cantareața de muzica populara Geanina Manea. Geanina Manea …