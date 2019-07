Petrolier rusesc, retinut pe Dunare

Ucraina a retinut un petrolier rusesc in portul Izmail, pe Dunare, in apropiere de granita cu Romania. Masura pare sa vina ca raspuns la capturarea de catre Rusia a 3 nave ucrainene, in Stramtoarea Kerci, in noiembrie 2018, scrie antena3.ro.Serviciul de Securitate ucrainean SBU a anuntat intr o postare pe Facebook ca nava ruseasca… [citeste mai departe]