Beatrice Olaru este marea castigatoare a celui de-al doilea sezon Exatlon Romania. In primul sezon trofeul i-a revenit lui Vladimir Draghia. Beatrice a facut declarații emoționante la final de competiție. Scorul in Marea Finala era de 1 la 0 pentru Betty, iar scorul pe traseul ales de ea era de 2 la 2. Dintr-o data, Alin Andronic a anunțat ca nu mai poate continua și ca renunța la competiție. „Prima mea editie a fost un cosmar. Am adus puncte tarandu-ma pe marginea bazinelor. Nu aveam cum sa indraznesc sa ajung in momentul asta. Dar am muncit. Am fost recunoscatoare pentru sansa primita, am muncit…