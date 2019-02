Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu se pare ca a luat-o in vizor pe Lidia Buble si nu rateaza sa-i critice nicio aparitie a acesteia, fie ca este in mediul online, fie ca este la evenimente mondene. Lidia Buble a postat o fotografie pe contul sau de Instagram care nu a putut trece neobservata, nici de internauti, nici de Domnita…

- Saptamana acesta, Lidia Buble va fi jurat cu drepturi depline la "Bravo, ai stil!", invitație care a onorat-o, mai ales ca s-a declarat o admiratoare infocata a competiției de moda. Profitand de prezența ei la show, dar și de faptul ca acum este una dintre "cel mai bine imbracate artiste" de la noi,…

- Lidia Buble face și ea, ca toata lumea, bilanțul de final de an. Nu avea cum sa nu puna pe lista bucuriilor din 2018 vacanța din Maldive, pe care a petrecut-o cu iubitul ei, Razvan Simion, în luna iunie.

- Deși traiesc o poveste de dragoste de ani buni, Lidia Buble nu l-a prezentat pe iubitul ei tatalui sau. Artista a marturisit și motivul pentru care nu a facut inca acest lucru. ”Vreau sa va cunosc barbații sau nevestele cu care o sa ramaneți toata viața. Vreau sa-l cunosc cand este decis sa te ceara…

- In urma cu doua zile, Camelia Potec și-a botezat fetița. Iar acum fosta campioana la natație a vorbit pentru prima oara despre marele eveniment din viața ei. Camelia Potec, familia și prietenii apropiați ai fostei campioane la natație au avut parte de momente extrem de emoționant in urma cu doua zile…

- Brigitte Sfat s-a casatorit in mare secret cu iubitul sau tinerel, iar viata sa a luat-o din nou pe un drum normal si fericit. Totul s-a intamplat, insa, in mare secret, iar noi avem toate detaliile. Brigitte Sfat a oferit un interviu in exclusivitate pentru Spynews.ro, in care a vorbit despre decizia…

- Iulia Albu a luat-o in vizor pe Lidia Buble, una dintre cele mai populare artiste de la noi. Dupa ce le-a comparat pe Andreea Marin și pe Lavinia Parva , fashion editorul a acuzat-o pe iubita lui Razvan Simion ca ar copia-o pe Delia, in mod special referindu-se la atitudinea expusa pe rețelele sociale.…