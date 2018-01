Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmul care a fost filmat in timp ce lovea un protestatar in Capitala se numește Raducu Serban și are 33 de ani. El a susținut ca a procedat astfel deoarece cordonul de jandarmi era spart, iar ei primisera ordin ca acest lucru sa nu se intample.

- Aproximativ 70 de mii de oameni au protestat sambata seara in Piata Universitatii impotriva modificarii legilor justitiei. Protestul a avut parte, din pacate, si de incidente. Un jandarm a lovit in repetate randuri un batran din multime. Politistul Marian Godina a fost cel care a postat imaginile…

- La protestele din București sunt la care sunt asteptati mii de oameni din toata tara, iar sosirea lor a generat si primele incidente. Un numar mare de jandarmi s-au poziționat la ieșirile de la metrou și nu lasa cetațenii sa participe la manifestații.

- Sambata se anunța vreme inchisa in București. Conform meteoblue.com, maxima va fi de 5 grade, iar temperatura minima va fi de 1 grad. Deși nu va fi frig, va ploua. Din a doua parte a zilei de sambata, 20 ianuarie, aria precipitațiilor se va extinde in sud și sud-est; in Muntenia și in Dobrogea…

- Keo trece prin cea mai frumoasa perioada a vietii sale de cand Misty i-a oferit o minunatie de fetita. Chiar daca totul s-a intamplat in mare secret pe data de 27 decembrie, artistul a facut primele declaratii la Antena Stars.

- Protest la combinatul siderurgic galatean. Negocierea contractului colectiv de munca pe 2018 a intrat in impas. Angajatii, reprezentati de sindicate, ar dori o majorare a salariilor cu 20%, in timp ce conducerea ofera o majorare cu 50 de lei. Protestul a avut loc in fata cladirii administrative, la…

- Dupa aproape jumatate de an de zvonuri, Cornel Gales nu mai poate spune acum ca doamna Vivi este o simpla prietena. Vaduvul Ilenei Ciuculete a vrut sa puna capat speculatiilor si sa faca lumina cu privire la acest subiect. Cu toate ca a incercat sa evite o confirmare, Cornel Gales a „scapat porumbelul”.…

- Dan Ciotoi s-a operat in urma cu cateva saptamani intr-un spital din Oradea, acolo unde tumoarea i-a fost scoasa. Barbatul s-a bucurat tare mult cand a aflat ca tumoarea este benigna, nu maligna. Interventia a durat doua ore, cantaretul marturisind ca totul a decurs bine, iar el se simte mai bine deja.

- Catalin Zmarandescu a rememorat la Digi Sport perioada in care a fost garda de corp pentru patronul de la FCSB și cum a ajuns sa fie angajat, in 1998. "Am ajuns sa fiu bodyguard dupa o competitie sportiva in care am avut meci cu unul dintre bodyguarzii dansului, in K 1. L-am batut foarte bine,…

- Denisa Tanase, una din solistele trupei "Bambi", a rupt tacerea dupa saptamani bune in care si-a tinut ascunsa noua poveste de iubire. Artista si-a asumat relatia pe care o are cu afaceristul Mircea Branzei si a facut declaratii surprinzatoare atat despre viata privata, cat si despre cariera.

- Minerii de la Cariera Jilt Nord s-au revoltat azi-noapte, dupa ce au aflat propunerea administratiei in legatura cu maririle de salarii la Complexul Energetic Oltenia. Oamenii cer o majorare consistenta a lefurilor, avand in vedere ca societatea a incheiat anul trecut pe profit. Sorin Boza, presedintele…

- Eugen Stan a povestit, la audieri, ca in dimineața zilei de vineri, 5 ianuarie, a vrut sa mearga la un targ de vechituri, in Valea Cascadelor, informeaza observator.tv. Barbatul a spus ca voia sa mearga la un prieten, Adrian, care urma sa-l insoțeasca. Polițistul nu a știut, insa, sa spuna…

- Primele imagini de pe Marte au socat oamenii de stiinta deoarece nu se asteptau ca pe planeta Rosie sa existe urme de fosile (asa cum sunt interpretate la prima vedere). Cercetatorii asteapta explicatii de la NASA.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a cerut sefului Politiei Române sa raspunda, pâna miercuri, cât de serioase si de riguroase au fost testarile psihologice în cazul politistului de la Brigada Rutiera banuit de pedofilie,

- Gabriela Cristea a vorbit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, despre inlocuirea ei la emisiunea ”Te vreau langa mine”. Vedeta a dezvaluit ca pana la sfarsitul lunii se va decide ce va face cu viata ei profesionala.

- Alina Puscas a socat pe toata lumea, dupa ce a facut publica o poza in care se vede cat de grav a fost ranita in urma unui accident pe care l-a suferit in timp ce era pe partia de schi. Prezentatoarea de la "Te cunosc de undeva!" a oferit la scurt timp dupa acea postare primele declaratii despre tragedia…

- La data de 2 ianuarie 2018, un echipaj din cadrul Politiei orasului Cajvana, format din agentul de politie Ciprian Leahu si un alt politist, executa activitati in cadrul unui punct fix rutier, intre orele 17.00 – 19.00, pe DJ 179D, pe traseul Arbore – Cajvana. Potrivit adevarul.ro, in jurul…

- Peste 200 de persoane au protestat luni, in Piata Victoriei, impotriva modificarilor la legile Justitiei. Protestatarii au inceput sa se stranga la ora 18.00, numarul maxim de participanti – peste 200 – inregistrandu-se la ora 19.00. Oamenii au fluturat steaguri tricolore, au suflat in vuvuzele, au…

- Sa radem cu Gigi Becali inainte de Anul Nou: ”Ma intreaba oamenii: la ce-ți mai trebuie?”. Gigi Becali ramane cel mai vocal, mai vizibil om de fotbal din Romania. Totodata este o sursa inepuizabila de umor voluntar sau involuntar. Gigi Becali este un monument de optimism, chiar daca realitatea de cele…

- Medicul Mihai Lucan s-a prezentat, vineri dimineata, la Sectia 17 Politie in cadrul masurii controlului judiciar dispuse de instanta, acesta declarand, la iesire, ca Romania este o tara careia nu ii plac miturile, referindu-se la persoana sa.

- Zeci de oameni au ramas fara un loc de munca in Suedia, din cauza revoluției digitale. Angajații bancilor din aceasta țara sint inlocuiți cu roboți. Declarații in acest sens au fost facute de catre Autoritatea de Reglementare a Pietei Financiare din Suedia, citata de Bloomberg. Autoritațile suedeze…

- Marian Ralea, cunoscut pentru rolul "Magicianul” din emisiunile pentru copii de la inceputul anilor \\\\\\\\\\\\\\\'90, implinește, astazi, varsta de 60 de ani. In acest context, amintim ca, marți, aparuse știrea potrivit careia Marian Ralea a incetat din viața Actorul iși sarbatorește ziua de naștere…

- Cateva zeci de galateni s-au adunat duminica, 17 decembrie 2017, in fata Prefecturii Galati pentru un flashmob-protest inedit numit "Romania condamnata la tacere". Oamenii si-au acoperit ochii cu banderole negre si au stat in tacere zeci de minute, neputinciosi, fara sa vada, fara sa poata spune ceva.…

- Magdalena Șerban, criminala de la metrou, a fost dusa la audieri. Avocata acesteia a facut primele declarații despre clienta sa. Magdalena Șerban a ucis cu sange rece o tanara, Alina Ciucu, la metroul bucureștean . Magdalena Șerban, care a fost angajata unui magazin din Gara de Nord , a fost dusa la…

- Alexandru Arșinel a fost operat, in urma cu doar o ora, de urgența, la Spitalul Universitar din Capitala. Conform primelor declarații ale actorului, publicate in exclusivitate de spynews.ro, starea lui este acum buna.

- "Sunt în investigatii acum, la spital. E doamna doctor cu mine, dar daca v-am raspuns la telefon, sunt ok". Acesta au fost primele declarații, facute prin telefon, pentru Click, de marele actor.

- Dupa ce alesii neamului de la USR au protestat pe parcursul zilei in sala de plen, in timpul sedintei Camerei Deputatilor in care se discuta legea privind statutul magistratilor, seara trecuta forfota s-a mutat, seara trecuta, in fata Parlamentului, unde mai multe persoane s-au adunat in strada, pentru…

- Prin postarile de pe retelele de socializare, oamenii de cultura aduc un ultim omagiu Regelui Mihai. "Ce-a insemnat Regele Mihai pentru mine, care m-am nascut intr-o republica socialista de sorginte comunista si care nu am vorbit cu el niciodata? Ca si Corneliu Coposu si ceilalti…

- Reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au informat sambata ca romanii care se aflau in blocul afectat de incendiu in localitatea germana Bergkamen sunt in siguranta, datele de identitate si coordonatele de contact ale acestora fiind preluate de echipa consulara mobila a Consulatului…

- Fostul parlamentar Dan Diaconescu va fi eliberat condiționat, dupa ce a efectuat aproape 3 ani din pedeapsa de cinci ani și șase luni de inchisoare pentru șantaj. Decizia a fost luata Tribunalul Ilfov și este definitiva.

- Nicole Cherry a trecut majoratul si acum viseaza la nunta! ”Ciresica” a vorbit pentru prima data despre cum isi doreste sa arate ziua in care va imbraca rochia alba si va spune cel mai important ”DA” din viata ei.

- Ana Baniciu și Raluk au inceput cursa pentru Asia Express. Echipa fetelor este unita de o pasiune pentru sport și muzica, iar cele doua au declarat ca alaturarea in aceasta formula este de bun augur, de aceea sunt hotarate sa-și invinga toate

- Peste 1.000 de oameni protesteaza la Brasov, in fata Prefecturii, oamenii scandand ”Jos, jos, jos Guvernul mincinos”, ”Nu vrem sa fim o natie de hoti”. Oamenii sunt decisi sa plece in mars pe traseul Prefectura-Patria-Iuliu Maniu-Muresenilor-Piata Sfatului, acolo unde este si sediul PSD.…

- Alexandru Arsinel a declarat joi seara ca a vrut sa vorbeasca cu Stela Popescu joi dimineata, insa nu i-a raspuns la telefon. Actorul crede ca regretata actrita a murit inca de miercuri. "Niciodata nu s-a plans de ceva. Alaltaieri am intrebat-o ce facem in Spania. Azi dimineata am sunat-o…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, dupa votul din comisia de aparare a Senatului asupra proiectului de lege privind achitia sistemului de rachete Patriot, ca Romania este „in linie dreapta”. Primele rachete vor fi funcționale in 2019.„Este un vot important, care ne ajuta sa…

- Liviu Dragnea a facut duminica primele declarații dupa adoptarea noilor masuri fiscale. Liderul PSD a venit la Romexpo, unde are loc congresul pentru alegerea noului președinte TSD. Liviu Dragnea spune ca nu sunt morive pentru ca ordonanța de modificare a Codului Fiscal sa fie contestata la CCR. „PSD…

- Autorturismul l-a ridicat in aer, apoi victima a aterizat prin luneta din spate, direct in portbagajul masinii.“E in portbagaj…Cum adica?!? Da, e cazut in portbagaj, mort! Cine-i in portbagaj? Mortul!”Accidentul s-a produs pe intuneric, vineri seara. Anchetatorii cred ca vizibilitatea…

- Gabriela Cristea traieste la intensitate maxima fiecare clipa petrecuta asaturi de fiica sa, iar gandul ca din ianuarie va trebui sa revina pe sticla ii da mari emotii. Prezentatoarea TV a dezvaluit si cand o va crestina pe micuta Victoria.

- Un nou protest se anunta in Piata Victoriei, la doar cateva ore dupa incheierea celui desfasurat chiar in timpul sedintei de Guvern in care Executivul a adoptat controversatele masuri fiscale. Protestul de miercuri seara va incepe la ora 19:00 si se numeste "In strada azi! Guvernul a adoptat…

- Ex-parintele exorcist Daniel Corogeanu a vorbit pentru prima data despre cum i s-a schimbat viata dupa ce a iesit din spatele gratiilor si a ales sa traiasca izolat, intr-o casuta din Vaslui. Fostul calugar sustine ca si-a gasit linistea si ca acum este fericit.

- Zilele trecute, Catalin Vișanescu a ajuns pe mana medicilor pentru a se opera la nas din cauza problemelor de sanatate. Iubitul lui Betty Salam a oferit primele declarații dupa intervenția chirurgicala.

- Catalin Botezatu, primele declaratii despre moartea suspecta a matusii lui. Femeia s-a stins din viața zilele trecute. Designerul nu a putut spune prea multe despre durerea din suflet, mai ales ca sora mamei lui i-a fost aproape de cele mai multe ori. „S-au intamplat lucrurile astea si altor oameni…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter a lovit Pamântul în jurul orei 02:42 AM. Acesta s-a produs la doar 15 kilometri adâncime, lucru ce poate avea consecinte devastatoare. Un cutremur cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter a avut loc marti în…

- Sandra Izbasa si Petrisor Ruge formeaza din nou un cuplu, dupa mai bine de trei luni in care au stat despartiti. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare de la „Danseaza printre stele” si de atunci au inceput sa isi traiasca povestea de dragostea, ajungandu-se sa se vorbeasca chiar de o nunta.

- Valentina Pelinel, primele declaratii dupa lovitura pe care Cristi Borcea a primit-o. Blondina a vorbit despre momentele de cumpana prin care trec, dupa ce au aflat ca afaceristul nu va fi eliberat din inchisoare, asa cum sperau.

- Managerii Holzindustrie Schweighofer susțin ca sunt conștienți de imaginea negativa pe care o au in Romania, dar ca aceasta e departe de realitate. Intr-o intalnire cu presa, aceștia au raspuns, punctual, tuturor acuzațiilor care li se aduc in țara de catre organizațiile de mediu, politicieni sau oameni…