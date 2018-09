Jandarmerița care in noaptea de 10 august, in timpul protestului din Piața Victoriei, a fost batuta cu bestialitate in timp ce imaginile erau transmise in direct la televizor, a oferit primele declarații și spune ca cel mai mult regreta faptul ca parinții ei au vazut ce s-a intamplat. Ștefania, in varsta de 23 de ani, a povestit pentru Antena 3 ca ea și colegul sau, prinși de protestatari, i-au implorat pe aceștia sa se opreasca și sa nu-i mai bata, dar nimeni nu i-a ascultat. „In momentul in care am fost prinsa in busculada am cazut pe sol, atat eu cat și colegul meu, Cristian. Din acel moment,…