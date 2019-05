Stiri pe aceeasi tema

- Moartea lui Razvan Ciobanu a ridicat numeroase semne de intrebare. Pentru ca au existat numeroase ipoteze legate de accidentul in care regretatul deisgner și-a pierdut viața, reporterii Antena Stars au mers direct la sursa și au vorbit cu purtatorul de cuvant al Poliției din Constanța.

- Razvan Ciobanu a murit. Apar noi informatii in ancheta care vizeaza moartea creatorului de moda, intr-un teribil accident la Sacele, in Constanta. La testele rapide ar fi ieșit droguri in...

- Politistii au stabilit ca designerul Razvan Ciobanu era singur in masina si nu purta centura de siguranta, in momentul accidentului mortal. Concluziile lor sunt completate de medicii legisti. Primele teste arata ca in sange exista urme de droguri. Creatorul de moda ar fi incercat, de asemenea, sa trimita…

- Razvan Ciobanu a murit luni dimineata, a doua zi de Paște, intr-un accident rutier produs in judetul Constanta, dupa ce masina pe care o conducea a lovit mai multi copaci. Iulia Albu a explicat de ce acesta nu purta centura de siguranța. „Știu ca nu purta niciodata centura, este un lucru pe care toti…

- Fostul partener de viata al designerului Razvan Ciobanu, care a murit intr-un accident auto, a declarat ca ultima data a vorbit cu el la telefon in urma cu doar o zi si stia ca se afla la festivalul Sunwaves.

- Razvan Ciobanu a tinut ascunse cateva lucruri departe de ochii lumii, dar ar fi urmat sa le spuna tuturor. Celebrul designer trecea prin clipe cumplite. Nasrin, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars, s-a imprietenit cu Razvan Ciobanu in ultimul an si i-a fost alaturi in cele mai grele clipe. Nasrin…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda au devenit parinti pentru a doua oara. Moderatoarea de la Antena Stars a dat nastere unei fetite superbe care a primit nota 10 la nastere, in jurul orei 10:30. Tavi Clonda a oferit in exclusivitate pentru Antena Stars, primele declaratii!

- In urma cu cateva momente, Oana Matache a nascut un baietel sanatos! Mama ei si a Deliei, Gina Matache, a intrat in direct prin legatura telefonica la Antena Stars si a dezvaluit cateva detalii picante!