- Candidatul socialiștilor pentru funcția de primar al Chișinaului a spus ca va respecta rezultatele votului de astazi și și-a exprimat speranța ca urmatorul primar al Capitalei va ține cont de angajamentele facute in campania electorala.

- A primit lovituri de la viata de nici ea nu le mai stie numarul. Tot greutatile au facut-o sa-si strige durerea prin melodiile pe care le lanseaza. Oana Radu a facut primele declaratii dupa ce sufletul ei pereche a incetat din viata. Cum a primit aceasta crunta lovitura si ce gest sfasietor a facut…

- Elena Udrea isi vede astazi visul cu ochii. Dupa o perioada grea, in care stat departe de tara, in urma problemelor cu legea, fostul ministru al Turismului se poate gandi, in sfarsit, doar la familie, asta pentru ca astazi isi va boteza fiica.

- Luiza a avut un singur iubit, pe nume Alexandru. Cei doi s-au desparțit cu o zi inainte ca fata sa dispara, din spusele Ioanei, confidenta tinerei. Ce spune acum iubitul Luizei? Ce crede ca s-a intamplat cu ea? Primele declarații ale iubitului Luizei Melencu Luiza a avut un singur iubit, pe nume Alexandru.…

- Mama lui Dani Vicol, barbatul mort in accidentul provocat de Mario Iorgulescu, sustine ca acesta ar fi coborat singur din bolidul facut praf. Medicii spun, insa, ca starea lui continua sa fie foarte grava si ca a fost la un pas de moarte.

- Au divorțat in mare secret, dupa noua ani de casnicie. What's Up și fosta lui soție, Simina, au decis sa mearga pe drumuri separate și, chiar daca toata lumea ii vedea fericiți, iata ca cei doi aveau demult probleme in cuplu.

- Actorul Mircea Diaconu, fost senator PNL și europarlamentar, a facut luni la Antena 3 primele declaratii de presa, dupa ce, in conducerile ALDE și Pro Romania, s-a votat sustinerea candidaturii sale independente la alegerile prezidentiale. „Nu m-am enervat (cand am decis sa candidez – n.r.), sunt inervat,…