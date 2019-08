Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața de muzica populara Anamaria Pop a murit la doar 36 de ani, in urma unui teribil accident rutier, petrecut in Maramureș. Artista se afla la volanul unui autoturism, iar intr-un moment de neatenție a ieșit de pe șosea si s-a izbit violent de un copac. Vestea morții i-a cutremurat pe apropiați,…

- "Mama, am intrat astazi in casa si inca ți-am simțit parfumul cu care te dadeai zi de zi, hainele tale erau aruncate pe pat, iar machiajele erau desfacute in baie din graba de a ajunge acolo unde te-ai pornit sa te duci, aveam sentimentul ca TU esti acasa, dar de fapt te-ai dus acolo unde imi era…

- Potrivit IPJ Maramures, accidentul s-a produs duminica pe DN1C, pe raza localitatii Cicarlau. „Primele informatii au relevat ca o femeie de 37 de ani, care conducea un autoturism, a pierdut controlul directiei de mers, a parasit partea carosabila si a intrat in coliziune cu un copac. In urma impactului,…

- Anamaria Ferentz este una dintre cele sase femei pe care Marcel Toader le-a iubit. Cei doi au fost casatoriti timp de trei luni, iar relatia s-a incheiat destul de urat, cu scandal. Ba chiar, la un moment dat, Anamaria Ferentz l-a si dat in judecata pe Marcel Toader.

- Bunica Luizei Melencu are sufletul sfașiat de durere. Femeia a crescut-o pe adolescenta și pe sora ei de cand erau micuțe, caci parinții au plecat in strainatate la munca, pentru a le oferi acestora un trai mai bune. Acum, bunica Luizei nici nu poate concepe varianta ca nepoata ei ar putea fi moarta.

- ”Starea mea e foarte buna acum”, a spus Cornelia Catanga pentru MEDIAFAX. Cantareața a fost internata duminica la Spitalul Floreasca și se afla in continuare la terapie intensiva.”Starea mea e foarte buna acum, sunt la terapie intensiva. Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt in mediu de refacere. Duminica,…

- KRC Genk, campioana Belgiei, a anuntat, vineri, transferul lui Ianis Hagi, de la FC Viitorul. Mijlocasul ofensiv a semnat un contract valabil pana in 2024, iar Gheorghe Hagi, tatal si antrenorul lui Ianis, a oferit detalii legate de transferul mijlocasului.Gheorghe Hagi se declara multumit…

- Parastasul de 40 de zile al regretatului Razvan Ciobanu s-a incheiat. A avut loc o slujba de comemorare la biserica unde acesta a fost inmormantat, iar familia si apropiatii au plecat la unul dintre restaurantele lui preferate.