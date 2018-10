Stiri pe aceeasi tema

- Exatlon, 11 octombrie. Accidentarile se țin lanț in competiția din Republica Dominicana. Corina Petruț s-a accidentat grav și a ajuns pe mana medicilor. Razboinica a cazut de la inalțime in timpul unei probe și a fost transportata de urgența la spital. Exatlon, 11 octombrie. Corina Petruț a cazut pe…

- EXATLON 10 octombrie – Diana Senteș a abandonat competiția. Anunțul a fost facut de prezentatorul concursului, Cosmin Cernat. Diana Senteș, una dintre concurentele din echipa Razboinicilor de la Exatlon Romania, sezonul doi, a abandonat competiția care se desfașoara in Republica Dominicana. Cosmin…

- Catalin Dumitrescu, in varsta de 28 de ani si un mare impatimit al fitness-ului este cel care a pararsit competitia in urma votului echipelor si a confruntarii finale, scrie click.ro. Razboinicul s-a duelat cu coechipierul sau Doru Muresan care s-a dovedit a fi mai bine pregatit, ramanand in cadrul…

- EXATLON Romania. Giani Kirița a lansat critici dure la adresa Dianei Senteș, dupa ce aceasta i-a furat lui Doru salteaua, in timpul nopții, atunci cand el se afla la toaleta. Razboinica era deranjata de fiecare data cand colegul ei de echipa ieșea afara din baraca, așa ca s-a hotarat sa ii dea acestuia…

- Dorian Popa s-a accidentat grav și a parasit ”Ultimul Trib”. Artistul a luat primul avion și s-a intors de urgența in țara cu asistența medicala pe zbor. Dorian Popa s-a accidentat la genunchi la jocul cu perne, insa dupa ce a vazut despre ce este vorba in proba, Dorian a decis ca poate participa și…

- Faimosii si-au dat frau liber bucuriei dupa ce, pentru prima data de cand a inceput cel de-al doilea sezon „Exatlon”, castiga meciul de eliminare. A fost randul Razboinicilor sa-si ia ramas bun de la un coechipier, Calin Novacescu, dupa un meci foarte strans, care nu a fost lipsit de tensiune, nervi…

- Exatlon, 5 septembrie. Scandal in toata regula in timpul competiției din Republica Dominicana. Tensiunile și certurile din echipa Faimoșilor l-au facut pe What’s up sa cedeze in cele din urma. Artistul s-a certat cu colegii lui inca de la inceput și spiritele nu s-au calmat deloc. Exatlon, 5 septembrie.…

- Tatal Razboinicei Naomi Musca nu ascunde faptul ca, inițial, nu a dorit sa iși lase fiica sa participe la show-ul de televiziune Exatlon. Distanța foarte mare intre Romania și Republica Dominicana, grijile inerente ale oricarui parinte – atunci cand este vorba despre propriul copil -, toate puteau cantari…