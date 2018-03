Stiri pe aceeasi tema

- Delia, in varsta de 35 de ani, a fost vazuta recent la o clinica de fertilizare din Capitala, iar zvonurile conform carora ar apela la ajutorul tratamentelor de fertilizare pentru a putea ramane insarcinata au luat amploare.

- De curand, Delia a fost surprinsa la o clinica de fertilizare, motiv pentru care toata lumea a crezut ca aceasta a mers acolo pentru a face tratament sa ramana insarcinata. Delia, care și-a amanat concertul de la Sala Palatului , este considerata una dintre cele mai de succes artiste de pe scena muzicala…

- Delia a aparut cu un nou look: cu o coafura in care combina parul blond cu cel brunet. Numeroase persoane i-au transmis Deliei ca este frumoasa și au intrebat-o cand apare urmatorul ei videoclip. Delia a obișnuit deja pe toata lumea cu desele ei schimbari de look. „Ești ca o papușa”, i-a transmis cineva…

- Anca Surdu a parasit competiția Exatlon din cauza unor probleme dermatologice. In ultima vreme, sportiva nu a mai putut concura, doar a fost alaturi de colegii sai de pe margine, purtand o șapca bine trasa pe ochi. Nici bine nu a ajuns in țara și i s-a facut dor, atat de echipa, cat și de […] The post…

- Avocatul Daniel Ionașcu a vorbit despre clipele traite dupa impactul violent simțit in timpul terifiantului accident produs noaptea trecuta. “(…). Mara, am sa spun tot ce vreau sa va zic și ce simt. Sunt doctori de excepție Ion Lascar și al echipei de la Floreasca, nu am vazut o viteza de reacție ca…

- Daniel Ionașcu a fost implicat intr-un grav accident rutier, marție (20 martie). Avocatul vedetelor se afla in stare grava la spital. Accidentul rutier a avut loc pe autostrada A1, la km 32. Au aparut și primele imagini cu mașina lui Ionașcu. Autoturismul a fost distrus aproape in totalitate in partea…

- Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, a anuntat organele fiscale din Spania ca va plati toate sumele datorate, cu conditia ca procurorii sa renunte la orice actiune penala pentru evaziune fiscala, relateaza ziarul „AS”. Cu ajutorul unor firme fantoma si al conturilor off-shore, Cristiano…

- Ferma Vedetelor 2018. Iulia Vantur a ajuns la ferma. Iubita lui Salman Khan a luat-o prin surprindere pe Monica Barladeanu, dupa ce au aparut pe internet imagini cu aceasta la ferma. Fosta prezentatoare TV a avut cate un gand pentru fiecare concurent de la cunoscuta competiție, dar și pentru nea Rața…

- Cel mai dur reality show, ,,Asia Express”, s-a dovedit a fi o provocare imensa pentru concurenți, iar echipele ramase in cursa se lupta acum cu ultimele resurse de energie pentru a ajunge cat mai aproape de finala. Cu toate acestea, oboseala, deshidratarea și presiunea competiției iși spun cuvantul,…

- "Puține emotii, deloc nu a plans. A stat cuminte ca și familia, ca sa nu zic ca și taica-su, se aseamana cu familia, asta a spus parintele ca e singurul copil pe care l-au avut in biserica care a zambit. Am avut emoții, dar am trecut peste ele. Pe 19 mai va fi petrecerea de botez, fetița face luna…

- Paparazzii au surprins-o pe Delia intr-o ipostaza inedita. Mai exact, cantareata a fost fotografiata intr-o clinica de fertilizare din Bucuresti. Sotul vedetei a elucidat de fapt misterul. Ce facea de fapt Delia acolo si...

- Laurette, primele declarații despre grecul alaturi de care a fost surprinsa. Mulatra marturisește ca este inca o femeie casatorita și merge regulat la soțul ei, care se afla in arest. Dupa ce au aparut zvonuri, cum ca mulatra are deja o relație cu un alt barbat, Laurette a ținut sa puna punct speculațiilor.…

- Dupa mult suspans, Laura Dinca a rupt tacerea in aceasta seara. Iubita lui Cristian Boureanu a vorbit despre presupusa sarcina in cadrul unei emisiuni tv. In cadrul interviului, frumosul model a facut marturisiri din intimitatea cuplului. La cateva zile dupa ce au aparut imagini cu ei intr-un magazin…

- La cateva ore dupa ce au aparut mai multe imagini cu ea și Alina Bica pe Internet, Elena Udrea a facut primele declarații despre vizita ei in Costa Rica. Mai mult, in cadrul interviului, fostul ministru al Turismului a vorbit și despre problemele pe care le intampina in primul trimestru de sarcina.…

- Va mai amintiți de celebra trupa N&D, care a rupt topurile muzicale cu „Vreau sa plang” sau „Vino la mine”, piese interpretate de Delia și de Nicolae Marin? In 2002, Delia se hotarase sa inceapa o cariera solo, iar colegul ei, Nick a colaborat du diverși artiști, iar acum canta celebra piesa cu Dya,…

- Contactat la scurt timp de la tragedia care s-a abatut asupra familiei sale, Florin Pancovici a facut primele declarații dupa ce baiatul lui și-a pus capat zilelor. In varsta de 16 ani, Sebi a lasat in locuința un bilet de adio, dar, deocamdata, nu s-a aflat ce a scris in el. Adolescentul invața la…

- Laura Codruța Kovesi iși susține punctul de vedere in fața procurorilor CSM, dupa ce ministrul Justiției și-a prezentat raportul in ședința de astazi. „Am sa prezint punctul de vedere in legatura cu propunerea de recovare. (…). Aceste motive invocate sunt nereale, nedovedite, iar unele dintre ele nu…

- Tudorel Toader a facut declarații in aceasta dupa-amiaza la Consiliul Superior al Magistraturii. Ministrul Justiției a afirmat ca iși dorește ca ședința in care se discuta propunerea de revocare din funcție a produrorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, sa fie un moment in care se va afla o data pentru…

- Ana Baniciu, primele declarații dupa ce s-a spus ca se afla in tatonari cu Smiley. Artista a ținut sa precizeze ca sunt multe lucruri neadevarate, dintre cele care au aparut in presa. Mai mult, aceasta a vorbit și despre operațiile estetice. „Mie imi place forte mult corpul meu si sunt foarte mandra…

- Mama lui Catalin Cazacu a facut primele declarații despre fiul ei, care se afla de mai bine de o luna in Republica Dominicana, la emisiunea Exatlon. Familia este alaturi de sportiv și abia il așteapta sa se intoarca acasa, deoarece ii duc dorul foarte tare. “Catalin se lupta fantastic la Exatlon. El…

- Un cuplu cunoscut a facut un pas important in relația lor: și-au cumparat verighetele. In plus, au vorbit despre cum iși traiesc acum iubirea, dar și despre ziua cea mare: cea in care vor deveni soț și soție. Celebrul afacerist Nick Radoi se iubește cu prietena Monicai Gabor. El și Madalina Apostol…

- Monica Gabor s-a stabilit de mai mulți ani in SUA, unde traiește o poveste de dragoste alaturi de Mr. Pink. Amandoi au copii din casniciile anterioare, dar nu unul al lor. Recent, a aparut un zvon conform caruia fosta soție a lui Irinel Columbeanu ar fi insarcinata cu actualul iubit. Chestionata pe…

- Cazul Andreei Rodiana Fumu, diagnosticata cu o forma agresiva de cancer, eleva a Colegiului National „Dimitrie Cantemir", a mobilizat un numar impresionant de oameni, iar in mai putin de o saptamana de la publicarea povestii sale pe retelele de socializare si in presa locala si nationala, familia a…

- De șase ani, Cat Music ocupa primul loc in topul celor mai ascultate piese ale anului la radio. Potrivit Media Forest, din anul 2012 pana astazi, cele mai difuzate single-uri au fost ale artiștilor Cat Music. In 2017, „Weekend“ a fost cea mai difuzata piesa a anului. Colaborarea dintre The Motans și…

- In cursul zilei de luni, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane caștigatorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 11 februarie 2018, premiu in valoare de 9.325.973,81 lei (doua milioane de euro), anunța Loteria Romana. Reprezentanții Companiei precizeaza ca posesorul biletului…

- iUmor SEZONUL 5. Primii concurenți au sosit din toate colțurile lumii la "iUmor" cu mult avant, incredere și cu noi provocari pentru jurați, dar și pentru telespectatorii care vor urmari și vor vota prestațiile din sezonul cu numarul cinci, incepand din 25 februarie, la Antena 1. Aspiranții…

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce a ajuns de urgenta la spital saptamana trecuta, din pricina unor probleme cardiace. Celebra interpreta de muzica populara a oferit, in exclusivitate, primele declaratii pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , direct de la spital.

- Delia este vedeta numarului din luna februarie al revistei Elle, acolo unde a acordat un interviu in exclusivitate. Delia, care intenționeaza sa-și cumpere un nou apartament de lux impreuna cu soțul ei , și-a spus foarte clar parerea despre lupta tot mai vocala a femeilor de pretutindeni pentru drepturile…

- Rivaldinho a semnat cu Levski Sofia și abia așteapta sa evolueze pentru formația bulgara, la care va concura pentru un loc de titular cu Sergiu Buș. Ii e recunoscator lui Cosmin Contra, care l-a adus la Dinamo și l-a invațat sa joace și alt post fața de cel pe care il juca in mod obișnuit. "Sunt foarte…

- Mirela Vaida, fosta prezentatoarea a reality show-urilor „Mireasa pentru Fiul meu”, „2K1” și inlocuitoarea Simonei Gherghe pentru o perioada la „Acces Direct”, va prezenta o noua emisiune la Antena 1. Dupa ce o lunga perioada de timp au aparut mai multe ipoteze despre proiectele de televiziune in care…

- Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltarii Regionale și Turismului, a facut prima declaratie dupa ce in presa au aparut informatii ca este insarcinata ca urmare a unui tratament de fertilizare in vitro la o clinica din București. „Nu este adevarat. Nu sunt insarcinata. Nu am inceput nicio procedura de…

- Stirea care a aparut sambata seara despre presupusa sarcina a Elenei Udrea nu este decat alt fake news care atrage presa din Romania si publicul intr-o noua capcana. "Nu este adevarat. Nu sunt insarcinata. Nu am inceput nicio procedura de fertilizare invitro. Este un fakenews", a declarat…

- De cand a venit pe lume, micuta Jessie este vedeta familiei Matache. Artista a ținut sa asiste la nașterea micuței, mai ales pentru a o cunoaște din prima clipa de viața și pentru a-i fi alaturi Oanei, sora ei.

- “Am hotarat sa-mi incetez activitatea la cabinetul Ministrului pentru ca nu este normal, indiferent ca sunt acuzații despre care – repet – inca nu știu, am aflat din presa, sa fie aruncata o pata asupra instituției. Probabil sunt chestori care trebuie sa invețe de la un agent de poliție. (…) Se țin…

- Staff-ul lui Dinamo a aterizat in aceasta seara in Cipru, acolo unde Dinamo va efectua in urmatoarele doua saptamani unicul cantonament al acestei pauze competiționale. Elevii lui Miriuța au sosit pe aeroport cu zambetul pe buze, declarandu-se extrem de optimiști cu privire la viitorul echipei: "Suntem…

- Dan Ciotoi a fost operat la o clinica privata din Oradea. "Ma simt foarte bine, operatia a fost reusita. Cancer am, dar de natura benigna. La operatie mi-au scos tumoarea, asa incat sunt bine. Evenimentele merg mai departe. Pentru noul an, clar, vreau sanatate si voi face si un album nou,…

- Suspect de cancer, Dan Ciotoi, solistul si liderul trupei Generic, a fost operat si i s-a extirpat formatiunea tumorala care ii crescuse nefiresc sub ureche. Artistul face primele declaratii dupa ce a fost operat de urgenta la Oradea! Depistat cu o tumoare la glanda parotida, glanda pozitionata sub…

- Dupa cateva zile petrecute in India, Delia si sotul ei au plecat spre Maldive pentru a-si continua vacanta exotica. Jurata X Factor profita de temperaturile de peste 25 de grade pentru a se bronza si relaxa departe de frigul si agitatia din Romania

- Kamara si sotia lui, Oana, sunt gata sa-si spuna „adio!”. Cei doi sunt in pragul divortului si se pare ca nu prea mai e rost de impacare. Artistul nu a vrut sa vorbeasca despre acest subiect, desi apropiatii spun ca regreta ca s-a ajuns la acest impas.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a obtinut, in exclusivitate, declaratii naucitoare de la Emilian Raducu. Tatal Denisei lasa sa se inteleaga ca regretata cantareataA ar fi fost ucisa cu premeditare si indica si persoanele care i-ar fi provocat moartea fiicei sale. Barbatul sustine ca boala nu…

- Este zi de sarbatoare in familia Ginei Matache! Fiica ei cea mica a adus pe lume o fetița sanatoasa chiar in a doua zi de Craciun. Delia a fost alaturi de sora ei in sala de naștere și a asistat la intreaga intervenție.