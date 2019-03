Cristina Cioran va fi cea care ii va lua locul Simonei Gherghe la „Acces Direct”, in timpul in care prezentatoarea TV se va afla in concendiu de maternitate. Totul se va intampla de luni, asa cum a anuntat prezentatoarea insarcinata in 7 luni. Incepand din 18 martie, de la ora 17:00, Cristina Cioran le va da intalnire telespectatorilor, in platoul „Acces Direct”, cu cele mai importante subiecte mondene, dar si cu povesti de viata emotionante si invitati speciali. La emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars, Cristina Cioran a explicat ca a trecut prin mai multe probe inainte sa fie aleasa sa ii…