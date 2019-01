Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a pus in dezbatere publica, miercuri, un proiect de act normativ prin care abroga un alt act normativ propriu care a intrat in vigoare acum o saptamana, anunțandu-și intenția de a anula noua Declarație unica.„La data intrarii in vigoare a prezentului…

- Printre primele decizii ale Mihaelei Triculescu la sefia ANAF se numara modificarea „Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”, precum si a formularelor 205 si 207, proiectele de acte normative fiind supuse dezbaterii publice.Formularul 205…

- Premierul Viorica Dancila a semnat, ieri, decizia de numire a Mihaelei Triculescu in funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), dupa revocarea lui Ionuț Mișa, informeaza MEDIAFAX.„Premierul Viorica Dancila a semnat astazi Decizia de numire a doamnei Mihaela ...

- Noile case de marcat cu jurnal electronic le dau dureri de cap celor care le-au achizitionat, mai ales persoanelor fizice care au afaceri de nivel redus. Problema principala rezida din faptul ca, potrivit Ordinului presedintelui ANAF nr. 627 din 8 martie 2018, utilizatorii aparatelor de marcat…