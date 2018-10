Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta la vot la ora 10 este de 0,97%. Biroul Electoral Central a aprobat metodologia pentru colectarea datelor si informarea opiniei publice privind prezenta la vot, prin intermediul sistemului informatic organizat de BEC si implementat prin STS. Potrivit hotararii BEC, transmiterea…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a votat sambata dimineata la referendumul pentru modificarea Constitutiei in sensul redefinirii familiei la o sectia de votare din Craiova, ea exprimandu-si speranta ca vor participa suficiente persoane pentru ca referendumul sa fie validat, relateaza news.ro„Sper…

- Pana la aceasta ora, președintele Romaniei nu a anunțat daca voteaza sau nu la referendum. In programul sau public nu este menționat acest lucru. Daca se va prezenta la urne, ramane de vazut. Stați pe DC News pentru a vedea ce va decide Klaus Iohannis in ziua referendumului. Sectiile de votare…

- Primul referendum a fost organizat in Romania pe 8 decembrie 1991. Plebiscitul a avut ca scop adoptarea unei noi Constituții a Romaniei. Noua Lege fundamentala a fost aprobata cu un procent de 77,3% dintre votanți. La data intrarii in vigoare, Constituția din 21 august 1965 a fost in intregime abrogata.…

- Referendumul este definitv ca fiind o „consultare directa a cetațenilor, chemați sa se pronunțe, prin vot, asupra unui proiect de lege de o deosebita importanța pentru stat sau asupra unor probleme de interes general”. In acest context, agenția Mediafax a facut un istoric al acestor consultari și…

- Expert Forum avertizeaza ca exista un risc considerabil ca referendumul de la acest final de saptamana sa fie fraudat, prin manipularea listelor electorale. In principal, in OUG emisa de Guvern pe aceasta tema, a fost strecurata o ambiguitate care poate ajuta la validarea scrutinului, prin raportarea…

- Romania are 18.917.495 cu drept de vot. 646.562 au domiciliul stabilit oficial in strainatate. Mihai Voicu, deputat PNL, a facut o sesizare catre CCR, mai puțin ințeleasa de colegii sai din PNL, care i-au spus, in direct, ca sesizarea a fost depusa in nume personal, nu ca reprezentant al PNL. …

- La Biroul Electoral Județean din cadrul Prefecturii Prahova au fost descarcate duminica buletinele de vot pentru referendumul din 6-7 octombrie 2018. In total sunt 728.983 buletine de vot care vineri, 5 octombrie, vor fi distribuite in teritoriu, la cele 623 de secții de vot din județ.