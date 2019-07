Stiri pe aceeasi tema

- Romania, "printre primele tari in Europa cu sistem de alerte prin telefon" Raed Arafat. Foto. gov.ro. O noua runda de testare a sistemului RO-ALERT începe astazi și se va desfașura timp de doua saptamâni la nivel național. Mesajele vor intra automat pe telefoanele mobile configurate…

- Rusia a trimis sambata noi componente ale sistemului sau de rachete S-400 la o baza militara din apropiere de Ankara, capitala Turciei, a anuntat pe Twitter Ministerul Apararii turc, informeaza dpa. "Livrarea sistemelor de rachete cu raza lunga de actiune S-400 a fost reluata astazi (sambata…

- Primele componente ale sistemului rusesc de rachete S-400 au fost livrate vineri in Turcia, a anuntat Ministerul Apararii de la Ankara, relateaza Agerpres.Vezi și: Nebunie in Justiție! ICCJ, raspuns-BOMBA privitor la decizia CCR pe completurile de 3 judecatori: 'A validat'Statele…

- NATO avertizeaza Turcia asupra unor "potentiale consecinte" legate de achizitionarea sistemului rusesc de rachete sol-aer S-400, dupa sosirea primelor componente, informeaza vineri DPA si France Presse."Depinde de aliati sa decida ce echipamente militare cumpara.

- Un prim transport cu componente ale sistemului rusesc de rachete S-400 a fost livrat vineri Turciei, ducand țara mai aproape de posibile sancțiuni din partea Statelor Unite și de un nou conflict cu Washingtonul, scrie Associated Press .

- Statele Unite considera ca rachetele rusesti nu sunt compatibile cu echipamentele NATO si ca exista riscul ca operatorii rusi care ii vor instrui pe militarii turci pentru folosirea sistemelor S-400 sa afle secrete tehnologice privind avioanele F-35. Turcia este partenera a SUA atat in cadrul aliantei…

- Generalul Enzo Vecciarelli, seful Statului Major al Apararii din Italia, a efectuat, in perioada 12 14 iunie, o vizita in Romania, la invitatia generalului Nicolae Ciuca, seful Statului Major al Apararii, informeaza Fortele Aeriene Romane. Agenda oficiala a vizitei generalului Enzo Vecciarelli in Romania…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, condamnat la noua ani si 10 luni de inchisoare, va fi extradat luni in Romania. Informatia a fost confirmata de catre Inspectoratul General al Politiei Romane.