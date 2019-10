Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PMP de Bucuresti, Sebastian Moise, trage un semnal de alarma cu privire la aparitia primelor semne ale unei posibile crize economice care ar putea sa loveasca Romania in 2020. „Economia nu se simte bine. Numarul firmelor radiate a crescut masiv, cu 46% in primele opt luni ale anului, iar…

- Speranta de angajare a tinerilor a crescut in 2019. Companiile au mii de joburi disponibile pentru candidați fara experiența Speranta de angajare a tinerilor a crescut in primele noua luni ale anului cu 15% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, arata o analiza datele BestJobs. Potrivit analizei,…

- In ultima saptamana s-au inregistrat 54 de cazuri nou-confirmate de rujeola in noua judete si in municipiul Bucuresti, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Din cele 54 de cazuri nou-confirmate, in perioada 9-13 septembrie, aproape jumatate, respectiv…

- Inca 35 de cazuri noi de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in opt judete si Bucuresti, numarul total al imbolnavirilor depașind astfel, 18.200, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Din cele 35 de cazuri nou-confirmate, in perioada 2-6 septembrie,…

- Prognoza meteo 1 septembrie. Teoretic, de duminica vine toamna! Practic, se vor mai inregistra temperaturi caniculare in Romania, in primele zile ale lunii. Apoi, meteorologii anunța ca, pentru ca vara se prelungește astfel, se vor forma cicloane și vor aparea din nou furtuni.

- Prognoza meteo 28 august. Ultima saptamana a verii aduce in Romania temperaturi caniculare! Termometrele vor arata pana la 33 de grade Celsius in mai multe regiuni ale țarii. In partea de Vest a Romaniei, cerul va fi noros.

- Mega Image a deschis in prima parte a anului 33 de magazine atat pe piete in care compania este deja prezenta, cat si in noi teritorii din tara, iar in a doua jumatate a anului va continua strategia de expansiune in acelasi ritm, au declarat reprezentantii companiei. "Am început acest an în…

- Aeroportul din Bucuresti a avut 5,4 milioane de pasageri in primele cinci luni ale acestui an, plus 8% peste medie. In prima parte a anului principalul aeroport al Romaniei a avut una dintre cele mai mari cresteri din regiune. Aeroportul Henri Coanda (Otopeni), principalul aeroport al Capitalei si…