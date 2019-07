Incep audierile in comisia de ancheta a alegerilor europarlamentare din 26 mai. Primii audiati sunt doi profesori de matematica, amandoi semnaland nereguli in procesele verbale. Este vorba despre Dan Selaru si Ionuț Aparhideanu care au fost invitati sa explice comisiei analizele lor. Zilele urmatoare sunt asteptati reprezentanti ai ministerelor de Interne si Extrene cu explicatii The post Primele audieri in Comisia de ancheta a votului din 26 mai appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .