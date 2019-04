Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi informatii in ancheta care vizeaza moartea lui Razvan Ciobanu, intr-un teribil accident la Sacele, in Constanta. Surse din anchete sustin ca primele teste rapide au relevat prezenta drogurilor in sangele creatorului de moda. Testele rapide nu sunt insa 100% sigure si e posibil ca la testele…

- Razvan Ciobanu, 43 de ani, a murit luni dimineața intr-un accident rutier, produs la ieșirea din Sacele spre Navodari. Azi, primele rezultate ale necropsiei arata ca Razvan Ciobanu ar fi fost drogat in momentul accidentului, potrivit Libertatea. Surse judiciare au declarat pentru Libertatea ca Razvan…

- Informație de ultima ora. Medicii legiști din Constanța ar fi gasit droguri in sangele creatorului de moda Razvan Ciobanu. Acesta a murit ieri dimineața in urma unui cumplit accident rutier.Citește și: Absolut HALUCINANT - Localnicii au FURAT tot ce au gasit langa mașina in care a MURIT Razvan…

- Moartea lui Razvan Ciobanu a ridicat multe semne de intrebare. Dat fiind faptul ca acesta se plecase de la o petrecere, zvonurile care spuneau ca designerul ar fi consumat droguri nu au intarziat sa apara. Acum, informatii cutremuratoare de la autopsie au iesit la suprafata!

- Trupul neinsufletit al lui Razvan Ciobanu va fi ridicat azi de la morga de rude. Intre timp, medicii legisti urmeaza sa stabileasca din ce cauze a murit creatorul de moda. Razvan Ciobanu si-a pierdut viata intr-un accident teribil petrecut in judetul Constanta. Autoturismul de lux pe care il conducea…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul accidentului in care a murit creatorul de moda Razvan Ciobanu. Surse din ancheta au aratat ca designerul nu purta centura de siguranta, aceasta fiind prinsa in spatele scaunului. De altfel, din cauza impactului si a faptului ca nu…

- Anchetatorii au stabilit ca Razvan Ciobanu a fost aruncat din mașina pe trapa din plafon. Surse din Poliție au afirmat pentru DCNews ca in mașina alaturi de actul de identitate al lui Razvan Ciobanu a fost gasit și un act de identitate al unui tanar din Calarași. Aceasta descoperire ar putea…

- Echipa de criminaliști a IPJ Constanța a incheiat cercetarea la fața locului, declanșata in urma accidentului rutier semnalat azi dimineața la ora 7.15 pe drumul care face legatura intre Sacele și Navodari. Conform primelor investigații, centura de siguranța a șoferului era prinsa prin spatele scaunului…