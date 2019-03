Primele alegeri legislative în Thailanda, după lovitura de stat din 2014 Sectiile de votare s-au deschis duminica în Thailanda pentru alegerile legislative, primul scrutin dupa venirea la putere a juntei militare prin lovitura de stat din 2014, informeaza AFP, citata de Agerpres.



Aproximativ 51 de milioane de cetateni cu drept de vot sunt asteptati în cele 92.320 de sectii deschise pe teritoriul regatului, în intervalul orar 08:00-17:00. Se asteapta ca rezultatele preliminarii sa fie anuntate în seara zilei de duminica.



Noile prevederi electorale limiteaza sansele ca un singur partid sa poata obtine o majoritate parlamentara… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 51 de milioane de cetateni cu drept de vot sunt asteptati in cele 92.320 de sectii deschise pe teritoriul regatului, in intervalul orar 08:00-17:00.Se asteapta ca rezultatele preliminarii sa fie anuntate in seara zilei de duminica. Noile prevederi electorale limiteaza sansele…

- In sesizare, presedintele afirma ca Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 a fost adoptata cu nesocotirea prevederilor art. 61 si ale art. 75 din Constitutie, fiind incalcata competenta primei Camere sesizate, Camera Deputatilor, care nu a dezbatut…

- Toate carțile de identitate din Uniunea Europeana, inclusiv Romania, se vor schimba, iar acestea vor include mai multe elemente de securitate. De schimbarea buletinelor de identitate se vorbeste de mai bine de cinci ani, iar dupa ce Senatul a adoptat proiectul de lege in 2017, in prezent se asteapta…

- Ioana Sulea a imbracat chiloți roșii pentru noile probe, in ediția de vineri a emisiunii „Ultimul Trib”. Concurenta s-a suparat foc pe coechipierii ei, pentru ca au o atitudine pe care ea o dezaproba.

- OSMTH a venit cu precizari privind valorile organizatiei, ultima reuniune a Capitalui National si delimitarea fata de tezele promovate de organizatiile ezoterice. La referendumul pentru redefinirea casatoriei in Constitutie, OSMTH a fost unul dintre principalii sustinatorii ai modificarilor aduse legii…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa pentru completarea Legii 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar prin care pensia de serviciu se actualizeaza cu majorarea salariului de baza, potrivit agerpres.ro.Citește și: Atac de ultim moment…

- Injecția de parlamentari PSD in partidul fostului premier Victor Ponta a ocolit Senatul pana in prezent. Explicația membrilor cu vechime in grup este disciplina superioara, chiar daca mai mulți senatori sunt nemulțumiți de calea „execuțiilor” pe care a luat-o partidul, au spus surse social-democrate…

- Pe regiunile istorice, PNL caștiga Transilvania, PSD caștiga Moldova și Muntenia. Noile partide de dreapta se pare ca trag in jos PNL-ul, la un scor de doar 20%. In schimb, partidul lui Dacian Cioloș, PLUS, este deja cotat aproape de USR, undeva la 4%. Potrivit studiului pe electoratul…