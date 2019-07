Primele 50 de vagoane cu apă au ajuns în oraşul Chennai din India, afectat de secetă Trenul cu 50 de vagoane, incarcat cu 2,5 milioane de litri de apa, a sosit vineri in orasul situat pe coasta sud-estica si ar putea fi urmat de alte transporturi efectuate, pe cat posibil, zilnic, in functie de spatiul disponibil de deplasare, a indicat un reprezentant al companiei de transport feroviar.



Trenul a strabatut in circa cinci ore cei 217 kilometri din Jolarpettai pana in gara Villavakam din Chennai.



Apa provine din bazinul hidrografic Mettur, unul dintre cele mai mari din India.



Rezervoarele care ofera in mod regulat apa locuitorilor din Chennai au secat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

