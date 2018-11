Primele 30 de autobuze Mercedes-Benz cu wi-fi si prize USB, puse in circulatie la Cluj-Napoca

Un numar de 30 de autobuze de ultima generatie Mercedes-Benz Conecto, dotate cu internet wi-fi si prize USB, au fost puse in circulatie, miercuri, la Cluj-Napoca, alte 30 urmand sa intre in trafic in decembrie. Investitia totala a fost de peste 60 de milioane de lei.



"Asigurarea unor conditii de transport in comun la standarde inalte pentru toti clujenii ramane o prioritate a Primariei, iar municipalitatea va continua politica de dotare a parcului auto al CTP cu autobuze noi performante, din fonduri locale, nationale si europene", a scris primarul Emil Boc, pe pagina sa de Facebook.





