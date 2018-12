Primele 10 autobuze asamblate in Turcia, din lotul de 105 pe care RATBV le-a cumparat din creditul BERD, au ajuns zilele trecute la Brasov. Totusi, ele vor mai sta o perioada in garaj, pentru ca directorul RATBV, Ovidiu Bucurei, a anuntat ca mai este nevoie de instalarea unor echipamente si de obtinerea unor documente. „Cel mai probabil, vor intra pe traseu in primele zile ale anului viitor”, a anuntat Ovidiu Bucurei. ...