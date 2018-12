Cei peste 430 de angajați ai Direcției Silvice Gorj vor beneficia și anul acesta de prime și tichete cadou cu ocazia sarbatorilor de iarna. Astfel, fiecare salariat va primi 300 de lei in bani și 540 lei sub forma de tichete cadou. Pe langa faptul ca acestea sunt unele mai mari decat anul trecut, fiecare salariat al Direcției Silvice care are in intreținere un copil minor va primi in plus 180 de lei. Bonusurile sunt acordate conform Contractului Colectiv de Munca, salariații urmand sa intre in posesia sumelor de bani cu o saptamana inainte de Craciun. De asemenea, conducerea Dirceției Silvice…