- Echipa de baschet a Piteștiului este pregatita sa dispute ultimul meci din prima faza a sezonului regulat. Vineri (23.03), cu incepere de la ora 18:00, BCM U va intalni pe teren propriu pe BC Timba Timișoara. Vulturii nu mai au emoții in ceea ce privește calificarea in TOP 6. Piteștiul are asigurata…

- Angajatii Complexului Energetic Oltenia vor primi salarii mai mari si majorari ale primelor anuale. Noul contract colectiv de munca, semnat miercuri, prevede indexarea grilei de salarizare cu 19,9%, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit managerului CEO, Sorin Boza, negocierile intre…

- Robert Cimpoieru, tanarul de 21 de ani din Rovinari, care a murit zilele trecute intr-un accident pe drumul care leaga Targu Jiu de Turceni, va fi condus miercuri pe ultimul drum. Familia a postat un mesaj pentru cei care doresc sa...

- Comunitatea amazon-seller.ro promoveaza un nou model de business: vanzarile de produse fizice pe Amazon. In ultimul an aceasta a avut vanzari de peste 2 milioane de USD. Fondat in august 2016 de catre Sergiu Nichitean, site-ul este centrat in jurul newsletter-ului care a strans deja peste 5000 de abonați,…

- Doar 600 de salariati din Complexul Energetic Oltenia mai beneficiaza de masa calda, ceilalti pana la 13.300 primind tichete de masa. Masa calda se mai acorda in ultimii ani doar in zona Motru, la carierele Rosiuta si Lupoaia. Sorin...

- Un barbat, de 26 de ani, a fost ranit grav in urma cu puțin timp intr-un accident rutier produs la Motru, satul Lupoaia. Potrivit primelor informații, doua masini s-au ciocnit frontal. Victima a ajuns la spital.

- Universitatea din Craiova va continua sa fie cat mai vizibila, dar totodata este intr-o continua dinamica. Facultațile au renunțat la programele care nu sunt profitabile și o sa mai renunțe și in perioada urmatoare, a precizat prof. univ. dr. Cezar ...

- Producatorul de energie termica ENET Focsani a preliminat un profit brut de 870 mii in 2017 și un profit estimat de 342 mii lei pentru anul viitor. Situatia financiara buna vine dupa un an 2016 cu probleme, fiind inregistrate pierderi de peste un milion de lei. Conform bugetului pentru…

- De la demararea PNDR 2014-2020 și pana in prezent, AFIR a incheiat peste 2.100 de contracte de finanțare care au ca obiect investiții apicole. Cele mai multe investiții apicole au fost finanțate prin intermediul submasurii 6.3 (Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici), pentru care AFIR a semnat 1.502…

- AFIR spune ca a incheiat peste 2.100 de contracte de finanțare care au ca obiect investiții apicole. Valoarea totala a contractelor de finanțare este de 47,86 milioane de euro. Pana in prezent, AFIR a efectuat plați de 35,5 milioane de euro beneficiarilor proiectelor din apicultura. Astfel,…

- O filmare postata pe facebook, care surprinde doi muncitori urcati intr-o nacela, care inspecteaza ceea ce pare o crapatura la acoperisul noului stadion din Craiova a devenit virala, insa autoritatile sustin, vineri, ca nu este vorba despre vreo defectiune, ci despre „o interventie planificata”.

- Comisia de negociere din cadrul Complexului Energetic Oltenia, intrunita miercuri intr-o noua ședința, nu s-a bucurat de prezența directorului general Sorin Boza, aflat la Ministerul Energiei dupa revenirea marți seara de la Bruxelles. In lipsa lui Boza, liderii de sindicat nu au renunțat la…

- Despre Ionuț Boaca, baiatul din comuna Scornicești, județul Olt, care la 15 ani a fost depistat cu multiple metastaze la plamani, v-am povestit in luna august a anului trecut. Pe atunci, urma cu strictețe tratamentul pe care i-l recomandasera medicii din Craiova, tratament care insa, din pacate, nu…

- Complexul Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, a majorat salariile de baza brute pentru circa 3.800 de angajati, din totalul de 13.300 de salariati. "Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, pentru respectarea prevederilor HG nr.846/2017 prin care salariul…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda Transgaz un imprumut de 278 de milioane de lei (60 milioane euro) pentru construirea conductei BRUA pe teritoriul Romaniei. Costul total al proiectului este de 479 milioane euro. Pe langa finantarea BERD, Uniunea Europeana ofera 179 milioane…

- Ministerul Energiei sustine solicitarea cu care Complexul Energetic Oltenia va merge la finalul acestei luni la Bruxelles. Este vorba de pasuirea de trei-patru ani ceruta pentru conformarea la noile norme de mediu, impuse anul trecut, cu termen de co...

- Liderul Sindicatului Liber Cariera Lupoaia, Nicolae Badița, iși va promova propriul cenzor sindical intr-o funcție mai bine platita la unitatea miniera. O spun angajați ai carierei, nemulțumiți ca numele Olimpiei Șalapa, cenzor sindical din ianuarie, ar figura intr-un referat privind realizarea…

- Complexul Energetic Oltenia a reactionat dupa ce un reprezentant al Fondului Proprietatea, care este actionar minoritar al companiei, a lansat in spatiul public afirmatii de natura sa induca faptul ca societatea s-ar afla la un pas de faliment....

- Intenției conducatorilor Petrolului de a organiza ultimul joc-test din al doilea – și ultimul – stagiu de pregatire centralizat pe terenul principal al fostei baze sportive Conpet, din Strejnic, i s-au opus condițiile meteorologice actuale, lapovița, vantul și frigul, ca și curentul recunoscut de pe…

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 20-a: Arcada Galați a invins Steaua, la București! Steaua a suferit miercuri a doua infrangere din acest sezon, 1:3 pe teren propriu cu Arcada Galați. Bucureștenii sunt opriți dupa 17 victorii consecutive și avansul lor fața de Tricolorul s-a micșorat. La randul…

- Producatorul si furnizorul de energie si corpuri de iluminat Electromagnetica Bucuresti (ELMA) a inregistrat anul trecut venituri de 221 milioane lei, fata de 234 milioane lei in 2016, compania incheiind anul pe minus, cu o pierdere de 15 milioane lei, potrivit raportului financiar preliminar.…

- Posta Romana a inregistrat, in 2017, o crestere medie a veniturilor de 17 milioane de lei pe luna, iar in ultimul trimestru din anul trecut o majorare de circa 20% a acestora, in comparatie cu 2016, a declarat, pentru AGERPRES, directorul general al Companiei Nationale Posta Romana, Elena Petrascu.…

- Piața de produse OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescripție medicala, suplimentele alimentare și dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a inregistrat o creștere de 18,8% in 2017, comparativ cu anul anterior și de 14,8% in ultimul trimestru al anului, fața de cel precedent.…

- Conform cifrelor publicate de IDC, Apple a livrat 13,2 milioane de unitati in ultimul trimestru. Cresterea de 0,6% a conferit producatorului de iPad-uri o cota de piata de 26,6%.Samsung, care ocupa in mod traditional a doua pozitie in topul producatorilor de tablete, a livrat doar 7 milioane…

- Ministerul Energiei estimeaza ca va lua 1,073 miliarde lei din privatizarea Rompetrol Rafinare si a Electrocentrale Bucuresti, arata un proiect de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Energiei. "In bugetul…

- Doi elevi din Motru, Gorj, au ajuns ieri pentru investigatii medicale la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova. Potrivit primarului din Motru, Gigel Jianu, cei doi copii erau apropiati ai familiei micutului de 4 ani, decedat la Spitalul din Motru ...

- Minerii din Complexul Energetic Oltenia au extras in luna ianuarie peste doua milioane de tone de lignit. Tinta pentru acest an este de 22,5 milioane de tone, dar nu va fi usor, spune directorul Directiei Miniere, Gheorghe Dobritanu. „Con...

- Andrei Vlad (18 ani) este un viitor produs de export premium. Cel putin asta sustine Becali, care a dezvaluit ca a refuzat o oferta extrem de tentanta pentru goalkeeper-ul venit de la Craiova. Florin Nita este pe punctul de a semna cu Sparta Praga, insa FCSB are un portar de mare viitor sub contract.…

- Consiliul Judetean Cluj urmeaza sa decida astazi, intr-o sedinta ordinara pe luna ianuarie, ce suma de bani va fi repartizata municipiului Dej din impozitul pe venit. Suma totala de care dispune Consiliul Județean Cluj in acest scop este de peste 54 de milioane de lei. Din aceasta suma, peste 18 milioane…

- O strada din Craiova, care masoara un kilometru, are parte de doua tipuri de asfalt, dar si de pamant. Angajatii Primariei au rebailitat 300 de metri, iar 300 de metri au ramas de pamant; restul este beton din perioada anilor ’80.

- Cele mai scumpe achizitii ale ardelenilor sunt Alexandru Ionita (1 milion de euro) și Valentin Costache (800.000 de euro). CS U Craiova incheie acest top, lotul oltenilor fiind calculat la 16,5 milioane de euro. Jucatorul cel mai valoros din liga 1 este Constantin Budescu. "Decarul FCSB" are…

- Salariatii de la ELCFU Motru se plang ca au cele mai mici salarii din Complexul Energetic Oltenia. Sunt mai mici si decat ale colegilor lor de la cai ferate uzinale Jilt si Turceni. Ion Ruset, consilier al directorului CE Oltenia, a recu...

- Dezvoltarea unui joc video porneste de la zero si poate ajunge la milioane de euro, iar costurile au crescut fata de acum 10 ani si de 50 de ori, in anumite cazuri, sustin reprezentantii industriei de profil. "In ultimul joc la care lucram am investit in ultimul an peste un milion de…

- Dupa aproape 9 ore de discutii si negocieri, comisia mixta aflata ieri la Ministerul Energiei, formata din 14 titulari sindicali si directorii CE Oltenia, a reusit sa schimbe viziunea bugetara pe 2018. Astfel, s-au obtinut la fondul de salarii 20 de milioane de lei in plus fata de cele…

- Hewlett-Packard și Apple și-au majorat puternic vanzarile de calculatoare in anul 2017, Dell a realizat o creștere modesta, iar Lenovo, Asus și Acer au inregistrat scaderi, arata un raport al companiei de cercetare IDC . Raportul contorizeaza atat laptopurile și desktop-urile, cat și stațiile de lucru.…

- Cea mai mare parte a investitiei va fi alocata pentru reparatia capitala a grupului 5 de la Rovinari, dar si in proiecte de mediu, iar 160 milioane lei vor fi investite in activitatea miniera de suprafata.

- Consiliul de Supraveghere al Petrom a anumit-o pe Christina Verchere, 46 de ani, in funcția de președinte al directoratului și director general al Petrom, potrivit unui comunicat al societații. ”In ședința de astazi, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. a numit-o pe Christina Verchere (46) in…

- Carbunele a demonstrat in fiecare an ca reprezinta cea mai sigura sursa de producere a energiei electrice, in special pentru poziția geografica a Romaniei și condițiile meteorologice din aceasta țara, arata CEO intr-un comunicat de presa. Astfel, in anul 2017, producția de carbune realizata…

- Femeia din New Jersey, mama a doi copii, a vrut sa-și cumpere un bilet in valoare de un dolar, scrie libertatea.ro. Vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a oferit insa unul de zece dolari. Citeste si REZULTATE LOTO 4 IANUARIE: verifica numerele la LOTO 6 din 49 si JOKER „Cand…

- Johan Meyer va deveni de la 1 aprilie singurul manager al Fondului Proprietatea, a anunțat sucursala din Romania a Franklin Templeton, administratorul acestuia. Meyer a impartit responsabilitatile manageriale cu Greg Konieczny, in calitate de co-manager de portofoliu, incepand cu 1 noiembrie 2016. Anterior,…

- Tricolorele lui Gheorghe Tadici au cedat toate confruntarile: 35-44 cu HC Zalau, 34-38 cu HCM Rm. Valcea și 26-32 cu SCM Craiova, caștigatoarea competiției. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction…

- Handbal Club Zalau s-a clasat pe locul trei la turneul desfasurat in Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”, in ultimele zile din 2017, intitulat “Cupa Consiliului Judetean Salaj”. SCM Craiova a fost echipa care a castigat competitia, iar pe pozitia secunda s-a situat HCM Ramnicu Valcea, ultimul loc fiind…

- Analiza a fost anuntata luni de firma olandeza de consultanta To70 si de siteul specializat in accidentele de avion Aviation Safety Network, informeaza AFP si Reuters. Comparativ, in 2016 companiile aeriene din intreaga lume au inregistrat un total de 16 accidente si 303 de victime. Potrivit…

- Un barbat de 52 de ani, din orasul gorjean Motru, a murit miercuri la Craiova dupa ce a suferit un accident la hipermarketul Selgros. Raul Ciobanu se afla la cumparaturi, cand un palet incarcat cu telefoane mobile si tablete i-a ...

- Sotia barbatului in varsta de 52 de ani din Motru, care a murit miercuri dupa ce un container metalic s-a prabusit peste el a declarat pentru Digi24 ca se aflau la cumparaturi la un hypermarket din Craiova, iar la un moment dat s-au despartit, fiecare mergand la un raion diferit. Atunci cand l-a sunat…

- Sfarșit cumplit pentru un motrean de 52 de ani. Potrivit reprezentantilor inspectoratului de Politie al judetului Dolj, un angajat al unui hypermarket din Craiova nu a manevrat corespunzator un motostivuitor, iar un container metalic a cazut peste un client aflat in apropiere. Barbatul, in varsta de…

- Alexandru Baluța (24 de ani) e dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, Insa mijlocașul are pe masa o oferta din La Liga, de la Getafe. Gica Craioveanu e sigur ca fotbalistul lui CSU Craiova va pleca in Spania in vara. "Sfatul meu e sa ramana la Craiova, fara discuții. Eu zic ca fotbalul pune pe fiecare…

- Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici” va fi joi si vineri gazda unei noi editii a “Cupei Consiliului Judetean Salaj” la handbal, turneu de verificare organizat de Handbal Club Zalau. Iubitorii handbalului din judet vor avea ocazia sa vada si echipa nationala de tineret a Romaniei, pregatita de Gheorghe…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare din Cernavoda, a incheiat un contract in valoare de 59,92 milioane lei pentru ”utilizarea/exploatarea resurselor de apa de suprafata si/sau subterane – utilizare apa din Dunare” pentru cele doua reactoare ale centralei in anul 2018,…