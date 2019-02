Prime Kapital, cel mai activ dezvoltator in 2018 de parcuri de retail la nivel national, cu peste 57.000 mp livrati. In acest an, alti 78.000 mp de spatii de retail se afla in planurile companiei

Stiri pe aceeasi tema

- Inca de dimineata, cateva sute de taximetristi au venit, cu tot cu masinile pe care lucreaza, pe care le-au parcat in Piata Victoriei. Protestul lor vine “la pachet” cu restrictii de circulatie pentru ceilalti soferi din Capitala. Nemultumirile tin de faptul ca autoritatile nu reactioneaza, spun reprezentantii…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca Romania se afla in cea de-a treia saptamana endemica, astfel ca a fost declarata epidemia de gripa. Particular, in acest an, e faptul ca gripa a venit mai devreme, desi de regula varful cazurilor este in februarie. Citeste mai mult: adev.ro/pm4woo

- Jaful de la magazinul Altex, din incinta Egros din Suceava, nu este primul de acest fel din tara. Incepand cu jumatatea anului 2017, magazinele Altex au devenit o tinta predilecta a hotilor, iar actiunile s-au intensificat in partea a doua a anului trecut.Dupa toate probabilitatile este vorba de ...

- Prime Kapital, dezvoltator, investitor si operator imobiliar important in regiunea de mai bine de un deceniu, a anuntat anul trecut doua proiecte rezidentiale de amploare in Capitala din investitii proprii: Avalon, situat in apropiere de zonele de...

- Brasovul se situeaza pe locul al III-lea in tara dupa rata sporului natural. In luna noiembrie a anului trecut rata natalitatii a fost mai mare ca in aceeasi perioada a anului precedent. In penultima luna din 2018 s-au inregistrat 496 de nasteri in judet, cu 73 mai putine ca in luna octombrie, dar…

- Finala "Exatlon", difuzata duminica seara de Kanal D, si trofeul de 100.000 de euro au fost castigate de Beatrice Olaru, dupa aproape patru luni de concurs in Republica Dominicana. Postul a fost lider de audienta la nivel national, scrie news.ro.Doi membri ai echipei Razboinicii, Beatrice…

- Premierul s-a numarat printre demnitarii care au fost prezenti, duminica dimineata, la slujba de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului, la care au asistat mii de oameni veniti special nu doar din Bucuresti, ci si din alte zone ale tarii, parcurgand in unele cazuri distante considerabile fata de Capitala.…

- Ambros Martin, selectionerul echipei feminine de handbal a Romaniei, a opinat ca editia a 50-a a Trofeului Carpati, care va avea loc in Sala Polivalenta din Capitala pe 23 si 24 noiembrie, este cel mai bun prilej pentru tricolore de a intra in ritm inaintea turneului final al Campionatului European…