Stiri pe aceeasi tema

- Cei peste 13.000 de angajati ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) vor primi, de Pasti, tichete cadou in valoare de 1.100 de lei. Prime vor fi acordate si la Complexul Energetic Hunedoara, valoarea acestora fiind mai mica, de doar 220 de lei, in tichete valorice, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Cei peste 13.000 de angajati ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) vor primi, de Pasti, tichete cadou in valoare de 1.100 de lei. Prime vor fi acordate si la Complexul Energetic Hunedoara, valoarea acestora fiind mai mica, de doar 220 de lei, in tichete valorice, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cei aproximativ 4.400 de mineri si energeticieni din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH) vor beneficia de prime in valoare de 220 de lei cu ocazia Sarbatorilor de Pasti, acestea urmand sa fie acordate sub forma tichetelor cadou pana pe data de 4 aprilie. "Valoarea neta a tichetelor…

- Cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii medicale, debirocratizarea si transparentizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, dar si disciplina contractuala a acestora sunt masuri din noul contract-cadru pe anul 2018, care va intra in vigoare din data de 1 aprilie.…

- Salariile romanilor vor creste si in 2018, dar nu cu aceeasi viteza pentru toti angajatii, in conditiile in care, pentru zona industriala, veniturile lunare vor avea o crestere de minim 10% fata de sfarsitul anului 2017, iar pentru angajatii din categoria white collar, lista beneficilor va fi completata…

- Incepe demolarea caselor din satul Runcurel! Primele 15 gospodarii vor fi facute una cu pamantul in aceasta vara. Deja, Complexul Energetic Oltenia a demarat o licitatie pentru a demola primele locuinte. Peste 70 de mii de lei va ch...

- Prime de Paște de 1.100 de lei pentru angajații de la Complexul Energetic Oltenia , potrivit noului Contract Colectiv de Munca. Aceeași suma de bani o vor primi angajații și de Craciun și de Ziua Meseriei. Complexul Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, a semnat…

- Casa de Asigurari de Sanatate Valcea informeaza ca, a fost aprobat prin Hotarare de Guvern Contractul-cadru pe anul 2018 care urmeaza sa intre in vigoare pe data de 1 aprilie a.c., dupa publicarea in Monitorul Oficial. Actul normativ urmeaza sa fie postat si pe site-ul CNAS (www.cnas.ro). Fata de Contractul-cadru…

- Complexul Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, a semnat un nou Contract Colectiv de Munca cu federatiile nationale reprezentative, in urma finalizarii negocierilor purtate. Acesta prevede, intre altele, ca cele trei prime anuale acordate pentru sarbatorirea Pastelui,…

- Angajatii din invatamant vor primi vouchere de vacanta. Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) anunța, prin intermediul unui comunicat, ca in urma demersurilor facute de federațiile reprezentative din invațamant, miercuri, 21 martie, in cadrul unei comisii tehnice din Ministerul Educației…

- Angajatii Complexului Energetic Oltenia vor primi salarii mai mari si majorari ale primelor anuale. Noul contract colectiv de munca, semnat miercuri, prevede indexarea grilei de salarizare cu 19,9%, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit managerului CEO, Sorin Boza, negocierile intre…

- Administratia Complexului Energetic Oltenia (CEO) si federatiile nationale reprezentative la nivel de sector de activitate semneaza noul Contract Colectiv de Munca (CCM), in urma finalizarii negocierilor purtate, informeaza un comunicat de presa postat miercuri pe site-ul companiei. Potrivit…

- Scandal in instanța intre angajații Direcției de Sanatate Publica Ialomița și Gabriel Modrea, actualul director executiv al instituției. Angajații au reclamat faptul ca au ramas fara o parte din sporurile salariale dupa ce directorul Gabriel Modrea le-a taiat considerand ca erau mult prea mari și acordate…

- Autoritatile sunt interesate de conditiile de munca din cadrul Complexului Energetic Oltenia si de modul in care administratia companiei repecta legislatia privind protectia muncii si securitatea la locul de munca. Cosmin Popescu, presedintele Consiliului Judetean Gorj, si fost consilier in cadrul Complexului…

- Sindicatele și administrația din Complexul Energetic Oltenia nu au finalizat negocierea noului Contract Colectiv de Munca la 15 martie, așa cum iși propusesera inițial. Noul termen este 25 martie, a spus Ion Rușeț, consilier al directorului gen...

- Sindicatele si administratia Complexului Energetic Oltenia sunt foarte aproape de a bate palma in privinta noului Contract Colectiv de Munca. Doar cativa pasi mai sunt de urmat pana cand va fi semnata si transmisa catre Inspec...

- "Vom accepta discutii doar cu prim-ministrul, invitati fiind cei doi lideri politici, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu (liderii PSD, respectiv ALDE -n.r.). Este vorba de o decizie politica pe care Guvernul trebuie sa si-o asume. In caz contrar, sa faca un program de inchidere. Ori se gaseste…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care Vinerea Mare devine zi libera. In acest fel, romanii vor avea o mini-vacanța de patru zile de Paște. Lgea completeaza aliniatul 1 al art. 139 din Codul Muncii. Legea a fost adoptata de Camera Deputaților, in calitate de Camera decizionala, la finalul…

- Compania Naționala de Investiții a publicat astazi primele fotografii cu viitorul stadion al Stelei, care se afla in programul pentru EURO 2020. Imediat, susținatorii echipei lui Becali au remarcat faptul ca viitoarea arena din Ghencea seamana izbitor cu stema FCSB. Cațiva dintre cititorii GSP. ...

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea prin care ziua de Vinerea Mare devine sarbatoare legala nelucratoare. "Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de sarbatoare…

- Complexul Energetic Oltenia va avea un nou Contract Colectiv de Munca de la 1 aprilie. Este asigurarea data de oficiali ai companiei care spun ca intelegerea se va parafa „indiferent de ambitiile si interesele unor sindicalisti". A...

- Liderii sindicali din Complexul Energetic Oltenia discuta cu administratia inlocuirea tichetelor de Pasti cu unele dedicate Zilei Internationale a Muncii - 1 Mai. Propunerea ar fi venit luni din partea sindicatelor, urmand a fi rediscutat...

- Costul orar cu forta de munca, un indicator al poverii salariale pentru angajatori, a crescut in al patrulea trimestru din 2017 cu 15,65%, forma bruta, comparativ cu aceeasi perioada din 2016, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in activitatile de spectacole, arata datele publicate, marti, de…

- Senat: Locuri de munca in sectorul public, pentru tinerii dezavantajati Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege, initiat de guvern, care prevede ca un procent de 5% din totalul posturilor specifice personalului contractual din institutiile publice va fi atribuit, in mod exclusiv, tinerilor…

- Cele patru federații sindicale, care negociaza noul Contract Colectiv de Munca din Complexul Energetic Oltenia, i-au trimis o scrisoare deschisa ministrului Energiei, Anton Anton. Sindicaliștii il avertizeaza cu privire la un posibil conflict d...

- Deputatii au decis, miercuri, ca acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. Vinerea Mare, zi nelucratoare| PSD: Vremea lozincilor ca totul se rezolva prin munca trebuie sa treaca „Vinerea Mare sau Vinerea…

- O parte din suma corespunzatoare ajutorului social ar putea fi acordata in tichete alimentare, prevede un proiect legislativ de modificare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, inițiat la Senat. Masura ar fi una de protecție sociala, mai ales ca ajutorul social in sine este o forma de…

- Senatul a aprobat miercuri, cu 86 de voturi „pentru”, un vot „impotriva” si o abtinere, propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca…

- Angajații de la Ford, reprezentați de sindicaliști, au batut palma cu conducerea fabricii și au semnat CCM. Dupa tensiunile de pe final de an, acum sindicatul a acceptat maririle salariale propuse atunci. In luna decembrie a anului trecut, angajații de ...

- Sancțiuni mai mari pentru patronii care iși țin angajații peste program: Deputatul independent Adrian Dohotaru propune amenda pana la 3.000 lei pentru fiecare persoana care face munca suplimentara, proiectul de lege fiind depus in Parlament. Potrivit inițiatorului, peste 35% din angajații romani muncesc…

- Angajații din penitenciare au peste un milion de ore suplimentare efectuate și solicita Guvernului plata acestora, dar și scoaterea la concurs a peste o mie de posturi, acuzand ca deficitul de personal este de 40%. In caz contrar, aceștia amenința cu proteste. Acest deficit este, de altfel, și cauza…

- Amprenta pe care simțim ca ne-o lasam asupra lumii e unul dintre cele mai importante lucruri care ne fac sa ne simțim bine la un loc de munca. Mai mult, ne face sa ne simțim fericiți. O spun cercetatorii și studiile lor. Dar cum se explica asta și cui se aplica? Ei bine, veți fi surprinși. Nu conteaza…

- Angajatii unui lant de supermarketuri din SUA, Whole Foods, se plang ca sunt terorizati de rigorile noului sistem de management al produselor, care ii face sa aiba cosmaruri, iar plansul la locul de munca a devenit o obisnuinta , relateaza Business Insider. Acest nou sistem, numit comanda…

- Postul de televiziune BBC a realizat un experiment menit sa identifice motivele pentru care unii angajatori britanici prefera sa ofere locurile de munca imigranților din Europa de Est. Potrivit documentarului, muncitorii sunt mai harnici daca omologii lor din Marea Britanie care au petrecut mai mult…

- Federația Univers prin președintele Nicolae Buzea a informat miercuri, in scris, Complexul Energetic Oltenia, ca viitorul Contract Colectiv de Munca din companie va fi semnat de acesta, personal. Buzea a aratat prin acest gest ca nu mai are incredere in prim-vicepreședintele sau de la Gorj,…

- Angajatii combinatului, care ar trebui sa intre in tura la ora 14,00, au venit mai devreme pentru a protesta, asa cum au facut-o si saptamana trecuta. Numarul lor creste, pentru ca din oras vin din ce in ce mai multi angajati care se opresc la poarta combinatului. Protestatarii au vuvuzele si scandeaza…

- Managerul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, a facut primele declaratii dupa ce, la Bucuresti, la Ministerul Energiei, s-a hotarat majorarea fondului de salarii al companiei. Astfel, acesta a facut cunoscut modul in care vor fi adaugate in veniturile angajatilor companiei sumele…

- Liderii sindicatelor din Complexul Energetic Oltenia vor avea miercuri o intalnire cu ministrul Energiei, Toma Petcu. Vor face deplasarea cei 13 titulari din comisia de negociere a noului Contract Colectiv de Munca, principala solicitare...

- Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a aprobat, luni, proiectul de lege referitor la OUG 46/2017 privind voucherele de vacanta, stabilind ca aceste vouchere pot fi acordate atat de angajatorii din sectorul public, cat si din sectorul privat, conform Agerpres."Incepand cu data intrarii…

- Carillion are probleme financiare dupa ce a pierdut sume importante de bani in contractele mari si a acumulat multe datorii, potrivit BBC. Guvernul britanic va fi obligat sa aloce fonduri suplimentare pentru a furniza serviciile publice de care se ocupa Carillion pana in prezent. "Toti angajatii ar…

- Bianca Sarbu, colega de prezentare a lui Cristi Brancu, s-a casatorit la cinci ani de cand a ramas vaduva. Frumoasa moderatoare si alesul inimii sale si-au facut juraminte sensibile in in fata ofiterului de Stare Civila. Iar la scurt timp dupa ce au semnat actele de casatorie, cei doi au iesit la declaratii…

- Complexul Energetic Oltenia ramane unul din principalii producatori de energie electrica din tara. Astazi compania functioneaza cu un total de 9 grupuri energetice din 11. Sorin Boza, directorul CEO, a declarat ca este o perioada propice pentru companie si este o cerere ridicata de carbune si de energie…

- Minerii de la Cariera Jilt Nord s-au revoltat azi-noapte, dupa ce au aflat propunerea administratiei in legatura cu maririle de salarii la Complexul Energetic Oltenia. Oamenii cer o majorare consistenta a lefurilor, avand in vedere ca societatea a incheiat anul trecut pe profit. Sorin Boza, presedintele…

- Federația Sindicatelor Libere și Independente Energetica au propus și ele, in scris, directorului general al Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, 13 solicitari, sub forma de puncte, pe care managerul sa le aiba in vedere la negocierea viitorului Contract Colectiv de Munca. Sindicaliștii…

- Negocierea Contractului Colectiv de Munca al celor peste 13.000 de salariati din Complexul Energetic Oltenia a dus la o competitie intre sindicate in privinta solicitarilor. FNME cere majorari salariale de 15%, iar Federatia Univers de 10...

- Liderul sindical Constantin Mitrescu continua sa ii ironizeze pe Nicu Bunoaica si Constantin Cretan, care au schimbat federatia sindicala in speranta ca vor prinde un loc la masa negocierilor noului Contract Colectiv de Munca din Complexu...

- In 2018, angajații din Romania beneficiaza de 12 zile libere. Primele doua au fost pe 1 și 2 ianuarie. Cele 12 zile libere in 2018 sunt: 1 ianuarie, 2 ianuarie — Anul Nou 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Romane 8 aprilie 2018 (duminica), 9 aprilie (luni) — Pastele 1 mai — Ziua Muncii 27 mai (duminica),…

- O consecinta a traficului de trei ori mai intens decat intr-o perioada normala este faptul ca masinile formeaza cozi de citiva kilometri, iar timpul de tranzitare a vamii este de cateva ore, in ciuda faptului ca au fost luate masuri de fluidizare a traficului. Traficul s-a amplificat, triplandu-se numarul…

- Liniste in perioada Revelionului la Unitatea de Primiri Urgente. In noapte de Revelion s-au prezentat la camera de garda putin peste 90 de persoane, cu mult mai putini comparativ cu anii trecuti. La Maternitate, insa, a fost agitatie pentru ca au venit pe lume patru bebelusi, prima nascuta fiind o fetita.

- Temperaturile acestui inceput de an sunt peste media normala, iar in Capitala sunt, in medie, cu 10 grade mai mari decat ar fi fost normal pentru data din calendar, spun meteorologii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana in data de 14 ianuarie, prognoza meteo, pe regiuni, este urmatoarea:…