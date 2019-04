Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii anunța ca ziua de marți, 30 aprilie, va fi libera pentru angajații din sectorul public, in urma deciziei de vineri adoptata in ședința de Guvern. Decizia a fost adoptata deoarece ziua de miercuri, 1 mai, este declarata nelucratoare, conform Codului Muncii.Citește și: Sondaj…

- Vești bune pentru romanii care au lucrat in grupele I si a II-a de munca. Primele pensii recalculate vor fi platite pana inainte de Paste, spun surse din ministerul Muncii, citate de Romania TV. Zilele acestea se termina tiparirea primelor taloane de pensie dupa recalculari, iar plațile se fac in luna…

- Termenul pentru depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice se prelungeste de la 15 martie pana la 31 iulie, potrivit unui proiect de Ordonanta, publicat de Ministerul Finantelor Publice (MFP), anunța agerpres.ro. "Prin prezenta ordonanta…

- Bugetarii vor primi tichete tot in valoare de 1450 lei in 2019 și 2020, acestea nefiind indexate o data cu marirea salariului minim. In urmatorii doi ani bugetarii vor primi cate un tichet de vacanța in valoare de 1.450 de lei. Voucherele primite vor putea fi folosite atat in țara, cat și in strainatate.…

- Prima actiune a noii conduceri a ANAF este sa modifice Declaratia Unica. Declarația se depune electronic pana la data de 15 martie 2019. Prin formularul “Declarație unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” au fost declarate de catre persoanele fizice veniturile…