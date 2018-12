Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200 de angajați ai companiei FloraCraft din orașul american Michigan au primit cate 20.000 de dolari ca prima de Craciun și cadouri. In total, patronul companiei a cheltuit circa 4.000.000 de dolari cu aceste bonusuri.

- Sase din 10 angajatori vor acorda prime de sarbatori angajaților, iar peste 65% dintre ei se gandesc sa organizeze petreceri de Craciun, arata rezultatele unui barometru de opinie realizat, in luna noiembrie 2018, de firma de consultanța Frames și cea de traininguri și evenimente corporate TrainYourBrain.…

- Tichetele cadou se regasesc si in 2018 in topul preferintelor companiilor pentru a oferi angajatilor cadouri de Sarbatori, intrucat sunt scutite de impozite si taxe atat pentru angajati, cat si pentru angajatori, potrivit companiei. Companiile pot obtine o economie de peste 50- in bugetele de cadouri…

- Targul de Craciun are loc atat in Piața Victoriei, cat și in Piața Libertații, unde a fost amenajat Orașelul Copiilor. Sambata, in jur de 400.000 de leduri au fost aprinse la Timișoara, luminițe care imbraca in straie de sarbatori marile bulevarde, centrul Timișoarei, dar și unele cartiere mai ascunse…

- Potrivit studiului realizat de GPeC impreuna cu Eureka Insights, 7 din 10 romani din mediul urban si cu acces la internet asteapta in mod deosebit campaniile de reduceri de Black Friday si Craciun pentru a achizitiona produse in perioada urmatoare. Doar 3 din 10 respondenti s-au aratat neinteresati…