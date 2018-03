Stiri pe aceeasi tema

- Gropile de pe strazile din Capitala s-au inmultit ca ciupercile dupa ploaie. Cert este ca cel mai mult au de suferit soferii carora le este foarte greu sa ocoleasca aceste porțiuni ale drumului.

- Vom avea drumuri și ograzi reparate in municipiul Chișinau, cel puțin asta promite primarul general interimar al capitalei Silvia Radu, noteaza Noi.md. „Sa astupam gropile, știu ca nu este posibil sa reparam prea mult, dar macar gropile și trotuarele. Mai ales in cartiere, acolo de 10 de ani nu s-a…

- Anunt extrem de important pentru toti soferii. Acestia sunt vizati de o noua lege. Daca o incalca, risca amenzi extrem de mari. Conducatorii auto care au un loc de parcare inchiriat de la Primarie au obligația sa-l curețe. In caz contrar, aceștia risca amenzi usturatoare. Curațarea locului de parcare,…

- Protest inedit la Arad. Cateva sute de oameni au ieșit in strada, satui sa-și mai rupa mașinile in gropile drumului județean dintre Arad și Siria. Protestatarii au umplut craterele din carosabil cu piesele auto stricate de-a lungul timpului.

- Soferii si-au dat intalnire, pe retelele sociale, la un protest in centrul localitatii aradene Horia, pentru a-si arata nemultumirea fata de starea de degradare in care se afla carosabilul pe DJ 709.O coloana de masini ale protestatarilor, lunga de cativa kilometri, s-a format in trafic,…

- Soferii si-au dat intalnire, pe retelele sociale, la un protest in centrul localitatii aradene Horia, pentru a-si arata nemultumirea fata de starea de degradare in care se afla carosabilul pe DJ 709. O coloana de masini ale protestatarilor, lunga de cativa kilometri, s-a format in trafic, intre municipiul…

- Niciun sector de drum national nu este inchis, sambata dimineata, arata CNAIR. Soferii sunt sfatuiti in continuare sa se informeze inainte de a pleca la drum si sa aiba masinile echipate de iarna.

- Dezastru pe autostrada soarelui! Dupa episoadele de iarna întârziata, soseaua de mare viteza arata ca un teatru de razboi. Topirea zapezii a scos la iveala adevarate cratere, dupa cum putem observa din imagine surprinse de un telespectator Realitatea TV.

- In timp ce CJA are… ARE, aradenii se organizeaza pe internet pentru a protesta fata de starea drumurilor. Gropile din drumurile judetului, combinate cu lipsa de eficienta sau de interes a conducatorilor Consiliului Judetean Arad fata de remedierea situatiei provoaca reactii furibunde pe retelele de…

- Dupa ce portalul de știri UNIMEDIA a postat o știre despre situația deplorabila a bulevardului Dacia, un cititor UNIMEDIA a transmis redacție un filmuleț video, unde da cu mașina gropile de pe carosabil.

- „In anul 2017 numarul accidentelor rutiere de pe drumurile nationale de pe raza judetului Arad a fost de doua ori mai mare decat accidentele de pe drumurile judetene. In ce priveste accidentele mortale, numarul persoanelor decedate pe drumurile nationale in judetul Arad este de patru ori mai mare…

- Ieri, 15 martie 2018, intre orele 10.00 – 15.00, politistii Compartimentului Rutier Abrud, impreuna cu politisti din cadrul Postului de Politiei Bucium si specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe DN 74, o actiune ce a avut ca scop depistarea soferilor care conduc, pe drumurile…

- La Botosani, iarna din mijlocul primaverii a lovit pe neasteptate. Drumurile nu au fost blocate dar s-a circulat in conditii de iarna, cu multa zapada pe carosabil. Soferii acuza autoritatile, mai ales ca inclusiv in municipiul resedinta de judet, multe artere rutiere erau acoperite cu zapada si erau…

- Noile Samsung Galaxy au ajuns și in Romania. S9 are in continuare muja jack pentru caști. De asemenea, noul smartphone vine cu doua difuzoare stereo AKG și suporta și Dolby Atmos, care ofera sunetului...

- Primaria Cluj-Napoca a amplasat experimental stâlpișori în intersecția strada Câmpului cu strada Frunzișului. Separatoarele de benzi au fost montate în 14 martie, dar nu au avut succes deloc. În 15 martie, Primaria Cluj-Napoca a…

- Vineri, 9 martie 2018, intre orele 09.00 – 13.00, politistii Compartimentului Rutier Aiud, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe DN 1, la kilometrul 416, o actiune ce a avut ca scop depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu…

- Șoferii din Timișoara care se incumeta sa iasa cu mașinile zilele acestea prin oraș sunt nevoiți sa faca slalom printre craterele formate in carosabil mai ceva ca pe pista de karting. Multe strazi din oraș, unele asfaltate chiar anul trecut, s-au umplut de cratere, chiar daca iarna aceasta nu a fost…

- • Elevii navetiști, transportați cu mașinile Primariei Carbunești pe Drumul Cariilor! Singura artera rutiera dintre satele Curteana, Crețești și Floreșteni, localitați care aparțin de Targu-Carbunești, este plina de gropi, circulația pe acest drum fiind imposibila. Șoferii care sunt obligați…

- Soferii care merg pe centura Bucurestiului trebuie sa stea cu ochii in asfalt daca nu vor sa ajunga cu masina la service. Soseaua este plina de gropi. Si nu este singura care a iesit ciuruita din iarna. O filmare postata pe Facebook, cu starea drumului care ocoleste orasul Calimanesti da fiori oricarui…

- Pe toate sectoarele de drumuri din judetul Ialomita se circula in conditii de iarna, dupa ce timp de 3 zile ninsorile viscolite au paralizat traficul. Autostrada Soarelui ramane in continuare inchisa.

- Șoferii dau vina pe drumari și spun ca aceștia ca au intervenit mult prea târziu. Probleme s-au semnat pe Centura Vâlcele-Apahida, pe Calea Turzii, în Floresti, atât pe DN1, cât si pe Centura Floresti. Si drumul Ciurila-Faget a fost acoperit de zapada, dar si…

- Conducatorii auto romani care au planificate curse spre si prin Bulgaria trebuie sa se informeze in prealabil de starea drumurilor din zonele tranzitate, autoritatile bulgare emitand avertizarile de cod rosu si portocaliu in perioada 26-27 februarie, informeaza luni Compania

- Conducatorii auto ar trebui sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate si numai daca au autovehiculele echipate de iarna, in conditiile in care meteorologii au emis mai multe Coduri portocalii de ninsori si viscol, arata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)."Recomandam…

- Conducatorii auto ar trebui sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate si numai daca au autovehiculele echipate de iarna, in conditiile in care meteorologii au emis mai multe Coduri portocalii de ninsori si viscol, arata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Vremea nefavorabila a adus și primele doua drumuri naționale blocate! Este vorba despre DN51 Zimnicea - Turnu Magurele și DN51A Zimnicea – Alexandria. Drumurile naționale din judetul Teleorman sunt inchise din cauza zapezii adunate pe carosabil, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane.

- Conducatorii auto ar trebui sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate si numai daca au autovehiculele echipate de iarna, in conditiile in care meteorologii au emis mai multe Coduri portocalii de ninsori si viscol, arata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Recomandam…

- Gestul barbatului din Stanesti care a iesit la pescuit in gropile din asfalt nu a ramas fara ecou. Autoritatile judetene au anuntat ca drumul va fi reabilitat chiar in acest an. „Fondurile necesare estimate la suma de 2.589.524 lei...

- Un important proiect de lege vizeaza toți conducatorii auto din Romania. Acesta a primit raport de admitere din partea Comisiei juridice a Senatului și urmeaza sa fie dezbatut in plenul Senatului.Conform Bugetul.ro, este vorba despre o propunere legislativa pentru modificarea articolului 109…

- Ieri, 19 februarie 2018, politistii Compartimentului Rutier Aiud, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat o actiune, pe DN1, ce a avut ca scop depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru circulatia…

- Doi soferi care consumasera alcool s-au ales cu dosare penale dupa ce au ajuns cu masina in sant sau au refuzat prelevarea de mostre biologice in vederea stabilirii concentratiei de alcool in sange.

- Daca e primavara, e musai Vinvest la Timișoara! Ediția cu numarul 15 va avea loc, ca de obicei, inainte de Paște și aduce in orașul de pe Bega 300 de sortimente de vin, unele dintre ele in premiera naționala.

- Soferii vor fi informati de acum incolo mult mai rapid si calitativ despre ambuteiajele din orasele in care locuiesc sau le viziteaza. Inspectorii de patrulare ii vor atentiona pe conducatorii auto despre situatia in trafic si prin intermediul cunoscutei aplicatii Waze.

- Constipația este extrem de neplacuta si frustranta si este o problema de sanatate cu care se poate confrunta oricine. Din fericire, in cele mai multe cazuri, constipatia se poate trata si preveni cu usurinta cu cateva modificari simple in alimentatie.

- Conducatorii auto prinsi în stare de ebrietate la volan ar putea fi obligati sa lucreze la morga, scrie realitatea.md Cu aceasta propunere a venit Inspectoratul Național de Probațiune, care spera ca anume în acest mod îi va responsabiliza pe șoferii cheflii. Ministrul…

- Conducatorii auto prinsi in stare de ebrietate la volan ar putea fi obligati sa lucreze la morga. Cu aceasta propunere a venit Inspectoratul Național de Probațiune, care spera ca anume in acest mod ii va responsabiliza pe șoferii cheflii. Ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan, este de parere…

- Nivelul tarifului de utilizare a drumurilor naționale este inclus intr-un act normativ in vigoare din 2002, insa documentul a cunoscut mai multe modificari de-a lungul timpului, inclusiv anul trecut. Mai departe, pentru vehiculele de transport marfa cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mica sau egala…

- Drumurile care fac legatura peste dealuri cu Runc, Preluca și Purcelești (comuna Scarișoara) au fost abandonate in voia iernii. Zapada mare adunata pe drum a inghețat și face imposibil traficul pe acolo. Un cititor alba24 ne-a scris ca autoritațile au bifat o singura deszapezire, la inceputul iernii,…

- Radare, mașini – capcana și inspectori de patrulare pe traseele nationale. Angajații Inspectoratului Național de Patrulare desfașoara operațiunea "Viteza", care va avea loc in perioada 27 ianuarie -11 februarie.

- Soferii a nu mai putin de 40 de autoturisme au fost implicati intr-un scandal, in noaptea de 27 spre 28 ianuarie, pe strazile din Timisoara. Totul ar fi inceput din zona Complexului Studentesc, unde cativa taximetristi s-au incaierat cu soferi de la Uber. In incercarea de a-si face dreptate, taximetristii…

- "Consider ca administratia Trump reprezinta un pericol pentru intreaga lume", a spus miliardarul american de origine ungara la un eveniment care a avut loc joi in Davos, Elvetia. „Insa, consider ca acesta este un fenomen temporar care va disparea in 2020 sau chiar mai devreme”, a adaugat Soros, precizand…

- Zeci de soferi au ramas blocati pe drumurile nationale din cauza ninsorilor abundente. Chiar daca inspectorii de patrulare si salvatorii sunt mobilizati pentru a ajuta oamenii aflati in impas, mai multi soferi din Capitala au decis sa nu ramana indiferenti.

- Ieri, 16 ianuarie 2018, politistii rutieri din Cugir, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza orasului Cugir, o actiune ce a avut ca scop depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru circulatia…

- Drumurile alunecoase sunt o provocare pentru orice sofer, de aceea, Libertatea.ro a cerut sfatul unui expert pentru a afla cum se conduce corect masina, iarna, pe zapada. Dublul campion national absolut de raliuri, Silviu Moraru, a explicat, in direct pe pagina de Facebook a Libertatea.ro, cum se conduce…

- La data de 10 ianuarie 2018, politistii rutieri din Blaj, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza municipiului Blaj, o actiune pentru depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru circulatia…

- Ieri, 10 ianuarie 2018, politistii rutieri din Blaj, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza municipiului Blaj, o actiune pentru depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru circulatia…

- Starea drumurilor din municipiul Satu Mare lasa mult de dorit. Șoferii (și nu numai) sunt nemulțumiți de lucrarile, unele facute de mantuiala, iar altele lasate de izbeliște. Gropile din asfaltul de langa capacele de canalizare sunt un adevarat pericol pentru șoferi. Cei care ajung cu roțile in aceste…

- Timp de patru zile, in perioada 1-4 ianuarie, politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet, in scopul prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente, reducerii riscului rutier pe drumurile nationale, drumurile judetene si in localitati, precum si in vederea combaterii…

- Soferii vor avea parte, din martie, de o noua taxa, iar ea va fi cu atat mai mare cu cat masina polueaza mai mult. Autoritatile vor astfel sa descurajeze importurile de autovehicule second hand si se gandesc sa impuna, pentru ...

- Polițiștii din cadrul structurilor Serviciului Rutier și Ordine Publica, ale Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea vor asigura in zilele urmatoare o atenta monitorizare a traficului, pe unele dintre cele mai importante segmente de drum de pe raza județului.…