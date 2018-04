Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au transmis mai multe atentionari nowcasting (de fenomene severe imediate-n.n.) COD GALBEN de vant. Una dintre ele, valabila pana la ora 17, vizeaza si Bucurestiul. Unde, din cate au anuntat reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie, sunt asteptate sa se semnaleze intensificari…

- Traficul rutier va fi restrictionat sambata si duminica in Capitala, avand in vedere organizarea unor evenimente sportive, religioase si culturale.*** In conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, sambata va avea loc un eveniment moto.…

- Capitala intra in curatenie generala.Toate cartierele, spatiile verzi si strazile vor fi salubrizate. Pe matura va pune mana si primarul interimar, Silvia Radu.In parcul Valea trandafirilor, zeci de angajati ai intreprinderilor municipale au pus mana pe lopeti, maturi si greble.

- Baiatul in varsta de 12 ani care s-a strangulat zilele trecute din greseala in timp ce se juca cu o funie a fost detubat in cursul diminetii de ieri, acum respirand spontan. Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi sustin ca starea lui ramane critica, avand nevoie de o perioada lunga de…

- 1 milion de automobile pe 200.000 de locuri de parcare. Citeam acum cateva luni, intr-un ziar national romanesc, despre situatia parcarilor din Bucuresti, scrie analistul Marian Oancea pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Cluj-Napoca, oras in care apartamentele costa mai mult, pe metru patrat, decat in Capitala, egaleaza Bucurestiul la capitolul randamente aduse pentru investitori de spatiile comerciale moderne, un segment imobiliar din ce in ce mai atractiv pentru investitori si o piata ce inregistreaza cresteri…

- „Orase precum Timisoara, Cluj-Napoca sau Iasi se vor dezvolta foarte mult pentru ca acestea vor atrage oameni in companiile nou-infiintate. Vor ajunge sa atraga chiar mai mult decat Bucurestiul, sunt viitoarele orase-magnet ale Romaniei. Sunt premise si pentru evolutia Brasovului, mai ales in contextul…

- Vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania DECUS, Bogdan Banica, atrage atentia asupra situatiei in care se afla politisti cu zeci de ani vechime. El sustine ca unii ofiteri au ajuns sa isi vanda pe site-urile de profil echipamentele si uniformele pentru a-si putea plati ratele…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea face apel la opozitie sa voteze in sedinta Consiliului General al Muncipiului Bucuresti (CGMB) de miercuri proiectele de hotarare care vizeaza delegarea unor servicii publice la companiile municipalitatii si sa nu blocheze implementarea unor masuri deja aprobate si…

- Capitala austriaca Viena este orasul care ofera cea mai buna calitate a vietii din lume, potrivit unui raport anual al companiei de consultanta Mercer, in timp ce Bucurestiul se afla pe locul 107 in acest clasament, relateaza site-ul agentiei...

- In urma protestului organizat de sindicatele din politie, care a avut loc in fata sediului Ministerului Afacerilor Interne, sambata dimineata, pe retelele de socializare a aparut o poza cu doi protestatari care isi faceau nevoile pe Biserica Kretzulescu, de pe Calea Victoriei, una dintre cele mai…

- La 81 de ani, Marina Voica va fi premiata, luni, cu ocazia celor opt decenii de viața și șase de activitate muzicala. Magulita de premiul oferit de de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din Romania, bunicuța muzicii ușoare romanești are o problema mare, caci trebuie sa-și dezapezeasca singura curtea…

- Inca de noaptea trecuta Bucureștiul se afla sub cod portocaliu de ninsori abundente și viscol, iar autoritațile au avut grija ca informația sa ajunga la toți romanii. Fara sa-i pese de temperaturile scazute insa, un barbat din Capitala a ieșit cu bicicleta imbracat ca pentru o zi calduroasa de primavara.…

- Ninsoarea si vantul vor continua sa isi faca simtita prezenta in Bucuresti si in orele urmatoare. Meteorologii de la Administratia Nationala au decis, vineri dimineata, sa restranga aria CODULUI PORTOCALIU, de sub incidenta caruia nu iese – cel putin orele urmatoare – Bucurestiul. Aceasta avertizare…

- Sub egida Societații Romane de Microbiologie, peste 400 de specialiști incearca sa identifice soluții pentru administrarea judicioasa a antibioticelor și conștientizarea riscurilor administrarii acestor medicamente „dupa ureche”. La sfarșitul acestei luni, in zilele de 30 și 31 martie, mai precis,…

- #salvatipipera. Fostul arhitect-șef al Capitalei, Gheorghe Patrașcu, a vorbit, la interviurile Libertatea Live , despre cauzele care au dus in pragul colapsului cel mai important cartier de afaceri din Romania. Arhitectul a spus care ar fi soluțiile urgente ce trebuie puse in practica pentru salvarea…

- Meteorologii romani trag un semnal de alarma asupra faptului ca in urmatoarele decenii tara noastra se va confrunta cu fenomene climatice iesite din comun. Astfel, pe fondul incalzirii globale, prognozele realizate pe termen lung indica o intensificare a valurilor de caldura, precum si inmultirea…

- Aproximativ 120 de apicultori din toata tara vor participa la editia de primavara a Targului National al Mierii, care va debuta vineri, 16 martie 2018, si se va incheia duminica, 18 martie. Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania organizeaza anual, pe platforma apicola Baneasa din Bucuresti, doua…

- Accident teribil duminica noapte in Capitala, soldat cu moartea unei femei și ranirea foarte grava a trei persoane, care se zbat intre viața și moarte. In accident au fost implicate trei mașini, iar soferul care a provocat tragedia este in stare grava la spital.

- Primavara a abundat Bucureștiul la propriu. Dupa ce zilele trecute un viscol da dat buzna in Romania, ieri soarele a luminat, facand dubla sarbatoare: Ziua internaționala a Femeii și sosirea adevaratei primaveri.

- S-a dat startul curațeniei de primavara in Capitala. Dupa topirea zapezii, pe strazi sau prin curțile de blocuri a ramas multa murdarie, așa ca muncitorii intreprinderilor municipale au multe de facut. Totuși, ei promit ca pana de Paști, orașul va fi gata de sarbatoare.

- Meteorologii au anuntat ca gerul persista in intreaga tara, iar pana vineri la ora 11.00 este in vigoare un cod galben pentru Maramures, Crisana, Banat, vestul Olteniei si cea mai mare parte a Transilvaniei, in timp ce in restul tarii este cod portocaliu. In aceste conditii, unitatile de invatamant…

- Agenția franceza de presa AFP, scrie ca Romania sarbatorește prima zi de primavara fara trafdiționalele marțișoare, din cauza frigului. Jurnaliștii francezi spun ca vremea neobișnuit de rece care a lovit intreaga Europa in ultimele zile din februarie și primele din martie a afectat și obiceiurile locale,…

- E 1 martie, o zi in care teoretic ar fi trebuit sa vedem primele semne ale instalarii primaverii la care ne raportam daca ne uitam la luna din calendar. Practic, insa, in afara unui soare prietenos, toate celelalte elemente prezente in peisaj – in Capitala, cel putin – sunt specifice unei ierni veritabile.…

- Firma, Sheerly Genius, propune niste ciorapi care nu se rup si nu se agata, confectionati din acelasi tip de fibre ca vestele antiglont. Ciorapii Sheerly Genius sunt prezentati ca rezistand la cel putin 50 de purtari, fibrele care intra componenta lor fiind de zece ori mai tari decat otelul si astfel…

- Școlile din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. Vom reveni…

- Rechizitoriul procurorilor satmareni in cazul crimei din comuna Apa scoate la iveala lucruri cumplite. Razvan Rentea ar fi planuit sa-si omoare parintii pentru bani. Prezentam mai jos, integral rechizitoriul procurorilor de pe langa Tribunalul Satu Mare: ”Prin procesul verbal din 24.11.2017, I.P.J.…

- La 23 februarie, Sultanatul sarbatorește ziua independenței fața de protectoratul britanic (1984). Țara este formata din doua parți, fiecare inconjurata de statul malaez Sarawak. Ambele parți au litoral la Marea Chinei de Sud și la Golful Brunei. Bruneiul are o suprafața de 5.765 kmp. Capitala este…

- Simona Halep se afla intr-o forma fantastica in acest inceput de an in care a pierdut un singur meci, finala de la Australian Open. Din pacate, ea va reveni pe teren, in cel mai bun caz, la inceputul lunii martie.

- Potrivit Primariei municipiului București, cea mai mare pondere în ceea ce priveste poluarea din Capitala o reprezinta traficul aglomerat, urmat de încalzirea rezidentiala. „Restrictionarea accesului auto în perimetrul delimitat în interiorul zonei centrale a…

- Locuitorii din sectorul Ciocana al Capitalei au avut posibilitatea sa puna intrebari responsabililor de la Primarie si sa se planga pe problemele cu care se confrunta. Cel mai des, ei au reclamat starea deplorabila a drumurilor, a curților blocurilor si a terenurilor de joaca.

- La organizarea și efectuarea procesului de achiziții publice in instituțiile de invațamint din municipiul Chișinau se admit incalcari grave, incepind cu completarea incorecta a invitației de participare și finalizind cu lipsa monitorizarii implementarii contractelor incheiate. Un raport de monitorizare…

- Din cauza traficului infernal, Autoritatea pentru Transport Bucuresti-Ilfov vrea sa impuna un sistem ca in Germania, unde pe baza unei viniete verzi pot circula in centrul oraselor doar masinile cu norme Euro 5 si 6. In plus, un autobuz electric va face din 10 in 10 minute turul institutiilor centrale…

- Primarul General, Gabriela Firea, a prezentat ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, principalele investitii care vor fi facute anul acesta in Capitala: constructia de spitale noi si modernizarea celor existente, reabilitarea cladirilor cu risc seismic si implementarea unei strategii Smart City pentru…

- Problema infrastructurii rutiere din Romania a ajuns atat de grava incat se livreaza mai ușor colete in Bulgaria decat in orașele din cele mai indepartate colțuri ale Romaniei. O spune Iulian Stanciu, directorul retailerului online eMag. Acesta a povestit, intr-un interviu pentru Libertatea, ca societatea…

- Tabloul "Tarancuta cu naframa alba" de Nicolae Grigorescu a fost adjudecat, marti, pentru suma de 42.500 de euro, la licitatia "Mari maestri ai portretului" organizata de Artmark in Capitala. Intre lucrarile cumparate la sume ridicate s-au mai numarat: "Primavara" de Nicolae Tonitza, la 40.000 de euro,…

- Apel disperat din Gheorgheni. "Va cerem ajutorul! Va cerem sfatul! Ce putem face?" O femeie care locuiește in Gheorgheni cere sprijin pe Facebook pentru o problema urbanistica. Oana Cristina Vulcanov, o femeie care locuiește în cartierul Gheorgheni, a lansat un apel disperat pe Facebook.…

- Lipsa din anumite localitati a medicilor specialisti este una dintre cele mai mari greutati cu care se confrunta bolnavii cronici, ei fiind astfel obligati sa se deplaseze in alte orase decat cel in care locuiesc, arata un studiu realizat de Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a informat vineri ca ministrul Energiei, Toma Petcu, si-a anuntat retragerea din Guvern din motive de sanatate, locul sau urmand sa fie luat de deputatul Anton Anton. "Asa cum am anuntat in prealabil, ALDE isi mentine cele patru portofolii pe…

- Chiar daca regiunile din vestul tarii au avantajul proximitatii de retelele de autostrazi din centrul si vestul Europei, Bucurestiul a generat, anul trecut, peste jumatate din cererea de pe segmentul spatiilor industriale si logistice. In 2017, cererea bruta de spatii industriale si de logistica…

- Un accident foarte grav a avut loc noaptea trecuta in Piata Unirii din Capitala. O ambulanta care se grabea spre un caz, avand semnalele luminoase si acustice in functiune, a fost sulberata de un bolid.

- Soc in cazul crimei care a cutremurat Bucurestiul. Se pare ca autoritatile ar lua o decizie incredibila. Italianul care a injunghiat mortal un roman a fost ridicat de politisti si dus la audieri, dar e posibil sa fie eliberat.Citește și: Inevitabilul s-a produs! Președintele Klaus Iohannis…

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii octombrie 2017, la 993.752 persoane, in crestere usoara, cu 517 persoane, comparativ cu luna precedenta, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, citat de economica.net. La finele anului 2016, in ...

- Nemultumiti ca stau cu gunoiul la poarta. In aceasta situatie s-au pomenit locuitorii din comuna Truseni. Problema a aparut recent, dupa ce singura autospeciala care evacueaza deseurile din localitate a ramas fara sofer.

- Seful arhitectilor din Bucuresti i-a scris din nou primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru a-i atrage atentia in legatura cu problemele procesului de obtinere a autorizatiilor de construire.

- UEFA a obligat Bucureștiul sa construiasca Magistrala 6 de metrou care sa lege Capitala de Otopeni, pentru a putea organiza cele 4 meciuri de la Campionatul European din 2020. Proiectul estimat la 1,3 miliarde de euro zace de șase ani pe hartie, insa promisiuni ca se va realiza tot exista, scrie Ziarul…

- Aproape jumatate din trecerile subterane din Capitala sunt intr-o stare deplorabila. Cinci dintre ele urmeaza sa fie renovate capital in acest an.Lucrarile au inceput la trecerea de langa Spitalul Municipal Nr.

- Locuitorii capitalei au creat o petiție online care este adresata primarului interimar, Silvia Radu, pentru a repara trecerea subterana de langa centrul comercial MallDova și Spitalul Republican Nr1.

- Un incendiu izbucnit vineri seara in Capitala a scos la iveala informatii socante. Un barbat a fost gasit decedat de catre pompieri, dupa ce acestia din urma au lichidat incendiul. Din primele informatii, cercetarile au scos la iveala faptul ca inainte de incendiu a avut un conflict cu concubina sa.…