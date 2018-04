Primavara nu a adus aprecierea leului Evolutia raportului euro/leu a fost mai agitata decat in zilele precedente, chiar daca cursul nu s-a despartit de cota 4,66 lei. Scaderea aversiunii fata de risc la nivel international a permis leului sa se aprecieze in primele sedinte ale perioadei. Media euro a coborat pana la 4,6502 iar cotatiile au scazut pentru scurt timp pana la 4,649 lei. Treptat euro a revenit spre pragul de 4,66 iar intervalul s-a incheiat cu un curs de 4,6576 lei, cand transferurile s-au efectuat intre 4,655 si 4,662 lei. Tendinta de depreciere a leului se va mentine si in urmatoarele luni. In cazul factorilor interni… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scaderea aversiunii fața de risc la nivel internațional a permis leului sa se aprecieze în primele ședințe ale perioadei. Media euro a coborât pâna la 4,6502 iar cotațiile au scazut pentru scurt timp pâna la 4,649 lei. Treptat euro a revenit spre pragul de 4,66 iar…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a declarat joi, in Comisia Economica din Senat, ca spera ca pana la finalul anului rata inflației sa ajunga la 3,5%, in condițiile in care acum este de 4,7%. Isarescu a explicat și de ce s-au tiparit mai mulți bani anul trecut decat in 2016. „Masa monentara nu intra numai…

- Creșterea achizițiilor de active imobiliare facute de catre investitorii naționali și transfrontalieri din cele 6 piețe principale ale Europei Centrale și de Est (ECE) a crescut cu 32% in 2017. Activitatea investitorilor naționali pe piața imobiliara din Romania a reprezentat doar 4% din volumul de…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a dat explicații, joi 29 martie, la comisia economica a Senatului despre explozia prețurilor și evolutia inflatiei din ultimele luni, informeaza realitatea.net. Isarescu a venit insoțit de intreg consiliul de administrație al BNR. La ședința nu ...

- Revizuirea pe plus, de la 2,6 la 2,9%, a cresterii economiei americane in ultimul trimestru din 2017, a inmultit plasamentele in dolari si reducerea celor in monedele de la marginea zonei euro. Cursul euro a crescut de la 4,6557 la 4,6569 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat in culoarul…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a declarat joi, in Comisia Economica din Senat, ca spera ca pana la finalul anului rata inflatiei sa ajunga la 3,5%, in conditiile in care acum este de 4,7%. “Masa monentara nu intra numai numerar in circulatie. Cea mai mare parte din crestere este ca au crescut depozitele,…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat joi, in comisia Economica din Senat, ca BNR nu are control asupra preturilor stabilite de Guvern, ci poate interveni pe alte cai. Guvernatorul a explicat si majorarea dobanzii de politica monetara.

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a avertizat joi, in comisia Economica din Senat, ca actuala comisie pentru aderarea la moneda euro suspenda activitatea altui comitet. "Comisia pentru pregatiea Romaniei pentru trecerea la moneda unica. Am vazut proiectul de ordonanta si l-am si semnat. Am inteles doua…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat joi, in comisia Economica din Senat, ca BNR nu are control asupra preturilor stabilite de Guvern, ci poate interveni pe alte cai. Guvernatorul a explicat si majorarea dobanzii de politica monetara.

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat joi, in comisia Economica din Senat, ca actuala comisie pentru aderarea la moneda euro suspenda activitatea altui comitet, dar este un lucru bun, deoarece "BNR n-are cum sa faca acest lucru singura".

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). BNR a crescut, recent, pentru a doua oara in acest an, rata dobanzii de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost obligata sa majoreze de doua ori dobanda de politica monetara din cauza cresterii accelerate a inflatiei, cu efecte ample asupra mediului economic, in conditiile in care deficitul de cont curent si deficitul bugetar au crescut mai mult decat in tarile din regiune,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat miercuri ca se asteapta ca inflatia sa fie in acest an „in crestere, dar undeva aproape” de cea estimata la constructia bugetului de stat pe 2018. „Noi am avut o estimare vizavi de inflatie cand a fost bugetul pe 2018 - 3,1%. Este o crestere…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a fost invitat, joi, alaturi de toti membrii Consiliului de Administratie BNR, in Comisia Economica si de Industrii de la Senat, pentru discutii pe tema evolutiei inflatiei si implicatiile pentru economia Romaniei. Purtatorul de cuvant al bancii centrale,…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a fost invitat joi, alaturi de toti membrii Consiliului de Administratie BNR, in comisia Economica si de Industrii de la Senat. Potrivit site-ului Comisiei Economice si de Industrii, intalnirea cu membrii Consiliului de Administratie ai B.N.R. este programata…

- In perioada analizata, leul a avut o evolutie calma fata de euro. Volatilitatea dolarului si francului elvetian a fost mai mare, influentata de nivelul aversiunii fata de risc de pietele internationale. Miscarile cursului euro s-au limitat la culoarul 4,6650 – 4,6659 lei. Media de la sfarsitul intervalului…

- CURS BNR, 21 martie 2018. LEUL s-a DEPRECIAT. EURO, singura moneda care a scazut. SCHIMB VALUTAR EURO a scazut, potrivit cursului BNR comunicat in 20 martie 2018. Scaderea este de 0.0004. Astfel, LEUL s-a apreciat. Un EURO = 4.6651 RON. CURS BNR, 21 martie 2018. LEUL s-a DEPRECIAT. EURO,…

- Evolutia negativa la nivel global a pietelor bursiere a dus la reducerea interesului in plasamente riscante, cum sunt considerate si monedele de la margine zonei euro. Cursul euro a crescut ieri de la 4,6646 la 4,6650 lei, fiind a sasea sedinta consecutiva in care media s-a plasat peste 4,66 lei. Transferurile…

- Cresterea constanta a preturilor din ultimele luni si-a pus amprenta asupra raportului euro/leu care s-a tranzactionat ieri aproape de pragul de rezistenta de la 4,67 lei. INS a anuntat o rata anuala a inflatiei inregistrata in februarie de 4,72%, maxim al ultimilor aproape cinci ani, dupa ce in noiembrie…

- Cursul euro a fluctuat, de la finalul saptamanii trecute, intr-un culoar foarte ingust, de 0,1 bani, situat in apropiere pragului de 4,66 lei, evolutie diferita de cea a monedelor din regiune, care au avut o volatilitate mai ridicata. Media de ieri a fost stabilita la 4,6592 lei, fata de 4,6597 lei,…

- USR il avertizeaza pe Eugen Teodorovici sa nu se joace cu cota de 2% pentru ONG-uri. Ministrul a declarat ca dorește creșterea cotei, iar in acest context, USR dorește sprijinul parlamentarilor PSD pentru a trece un proiect de lege care prevede o cota de 3,5% pentru ONG-uri. Ministrul Finantelor nu…

- Scaderea veniturilor unei parti a populatiei ca urmare a transferului contributiilor sociale, precum si cresterea ROBOR s-au resimtit in cresterea restantelor la banci. In ianuarie 2018, acestea au...

- CURS BNR. Euro creste la 4,66 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat vineri de BNR. Moneda europeana a inceput ziua la 4,65 lei, aproape de cursul anuntat vineri de BNR. Dupa ora 11, euro a crescut la 4,66 lei, pe piata interbancara. Maximul istoric in fata leului a fost atins pe 23 ianuarie: 4,6679…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6613 lei/euro, in crestere cu 0,13% fata de nivelul atins vineri, in linie cu tendinta regionala.Vineri, euro a scazut la 4,6552 lei, iar joi a scazut la 4,6539 lei. Luni, leul s-a depreciat in raport cu euro,…

- Cresterea ofertei comerciale de valuta a asigurat raportului euro/leu a avut o evolutie mai linistita in perioada analizata, Mai agitat a fost dolarul american, influentat de parcursul lui fata de moneda unica. Dupa o crestere la 4,6623 lei, medie mai mica cu circa 0,8 fata de maximul istoric de 4,6599…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6552 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins joi, in contrast cu tendinta regionala.Joi, euro a scazut la 4,6539 lei, dupa ce, miercuri, a scazut la 4,6606 lei. Vineri, leul s-a depreciat in raport…

- Aprecierea monedei americane fata de cea unica a adus o crestere a cursului acesteia, in timp ce euro si francul elvetian s-au depreciat usor. Cursul euro a scazut de la 4,6623 la 4,6606 lei, evolutie in contrast cu parcursul celorlalte monede din regiune. Aprecierea leului s-a bazat pe cresterea cererii…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei. "Vom discuta si despre inflatie. Dupa cum stiti, politica bugetara si fiscala este a Guvernului, politica monetara este legata de Banca…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6588 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala.Marti, euro a crescut la 4,6572 lei, dupa ce luni a scazut la 4,6534 lei. Miercuri, leul s-a depreciat in raport…

- Numarul americanilor care au depus saptamana trecuta noi cereri pentru acordarea de ajutor de somaj a scazut pana la cel mai redus nivel din 1973, un nou semnal pozitiv in ceea ce priveste situatia de pe piata muncii din SUA. Departamentul Muncii din SUA a anuntat joi ca numarul cererilor…

- Majoritatea monedelor de la marginea zonei euro s-au depreciat fata de cea unica, in conditiile mentinerii unei aversiuni mai mari fata de risc, generata de situatia tensionata manifestata pe marile piete financiare si de actiuni. Leul a facut exceptie de la aceasta evolutie si media euro a scazut usor,…

- „Constatam o revenire pe pamant a valorii Bitcoin si am considerat ca este bine sa mai atentionam o data publicul”, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. […]

- Bursele din intreaga lumea au inregistrat marti a doua zi de scadere consecutiva. Vasilescu nu considera ca aceste scaderi reprezinta un semnal al venirii crizei. ”Intotdeauna o astfel de afirmatie este periculoasa pentru ca si Primul Razboi Mondial a inceput in zile senine, pietele internationale…

- Cosmin Gheorghiu, consultant in investitii, a spus la Digi24 ca investitorii sunt speriati de evolutiile optimiste. Suna paradoxal, insa raspunsul este frica de a pierde castigurile acumulate deja. „Economia americana a avut o evolutie foarte buna, insa bursa a crescut foarte mult, iar investitorii…

- Cosmin Gheorghiu, consultant in investitii, a spus la Digi24 ca investitorii sunt speriati de evolutiile optimiste."Economia americana a avut o evolutie foarte buna, insa bursa a crescut foarte mult, iar investitorii din piata, de un an doi, au profituri bune pe portofoliu. Se vorbeste tot mai mult…

- In perioada analizata, raportul euro/leu a avut o evolutie mai calma, plasandu-se in jurul valorii de 4,65 lei. Mult mai agitat a fost parcursul monedei americane, care a avut o tendinta descendenta. Cursul dolarului a scazut de la 3,7472, la inceputul intervalului, la 3,7266 lei, la sfarsitul lui,…

- Bitcoin a scazut vineri sub pragul de 8.500 de dolari, o cadere drastica de la maximele apropiate de 20.000 de dolari atinse la inceputul lunii decembrie 2017. Scaderea reflecta temerile investitorilor legate de viitorul criptomonedelor, apreciaza Bloomberg. La Londra bitcoin a scazut…

- Prima sedinta de tranzactionare din februarie a fost una calma pentru leu, modificarile de curs fiind minime, dupa ce luna trecuta euro a atins un maxim istoric de 4,6679 lei iar cotatiile un varf de 4,676 lei. Cursul euro a scazut de la 4,6582 la 4,6551 lei, pe fondul unei tendinte de apreciere a monedelor…

- Cresterea aversiunii fata de risc la nivel regional a produs deprecierea leului fata de euro, dupa patru sedinte consecutive de intarire a lui, care au urmat atingerii maximul istoric de 4,6679 lei. Cursul euro a crescut de la de 4,6474 la 4,6582 lei, intr-o sedinta in care transferurile s-au efectuat…

- Deputatul de Neamț Danuț Andrușca a fost validat pentru preluarea portofoliului Economiei cu 42 de voturi pentru, 18 impotriva și nicio abținere, in comisia de specialitate. Audierile celor propuși a face parte din Cabinetul Dancila au inceput astazi, 29 ianuarie, la ora 8, iar deputatul de Neamț a…

- Ultimele date oficiale ale Casei Naționale de Pensii (CNPP) arata ca numarul pensionarilor din decembrie 2017 era cu 31.971 mai mic decat in decembrie 2016. Daca luam rubrica cu rubrica aceste date, vedem ca numarul varstnicilor cu pensii foarte mici a crescut cu 30% intr-un an, ceea ce este foarte…

- Activitatea din industrie a consemnat o scadere puternica in decembrie 2017, volumul productiei ajungand la 44 de puncte-in zona de contractie, fata de 62 de puncte in noiembrie si 61 in octombrie, potrivit datelor Barometrului Industrial – un sondaj efectuat in randul managerilor din industrie…

- Dezvoltarea economica a Romaniei, bazata in cea mai mare parte pe consum, isi prezinta acum nota de plata. In numai cinci sedinte ale pietei valutare euro a reusit sa atinga trei noi maxime istorice, dupa o lunga perioada in care borna fusese stabilita in in august 2014, in plina criza politica, provocata…

- Leul a depașit pragul psihologic de 4,66 lei pentru un euro și a atins un minim de 4,6614 unitați pentur moneda europeana la cursul oficial al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) . Moneda naționala s-a depreciat vineri, dupa ce joi era 4,6514, scaderea fiind de 0,21%. In schimb, leul s-a apreciat in fața…

- Leul s-a apreciat fata de principalele valute, cea mai mare scadere, de aproape sase bani, fiind inregistrata de dolar, in ciuda tensiunilor existente in cadrul conducerii PSD, care ar putea aduce demisia premierului Tudose. Cursul euro a scazut de la 4,6377 la 4,6256 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile…

- "Japonia s-a luptat ani de zile sa puna economia pe inflatie. O usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica. Nu cred ca suntem intr-un pericol de a avea o rata a inflatiei care sa depaseasca media europeana si care sa afecteze functionarea economiei pana la urma, si nu numai…

- Iarna incepe sa isi intre in drepturi incet-incet, cu temperaturi scazute si precipitatii ce pot lua forma de ninsori. Scaderea temperaturilor nu se va face brusc, lasandu-ne sa ne pregatim, macar psihic, pentru o iarna ca la carte.Media regionala a temperaturilor maxime va marca o scadere…

- Increderea bancii centrale in politicile economice ale PSD-ALDE este una redusa, astfel ca ea a decis ieri sa majoreze, dupa aproape patru ani de stabilitate, dobinda sa cheie. CA al BNR a majorat dobanda de politica monetara de la minimul istoric de 1,75 la 2%, incepand cu data de 9 ianuarie. O astfel…