Primăvara deschide sezonul alunecărilor de teren în Prahova Accesul auto catre 24 de gospodarii din Catunu ar putea fi blocat Violeta Stoica Topirea zapezii, ploile și structura geologica a pamantului sunt principalii factori care produc – aproape in fiecare primavara – alunecari sau scufundari de teren in majoritatea zonelor din județul Prahova predispuse la aceste fenomene naturale. Mai mult de jumatate dintre localitațile prahovene au avut de-a face, cel puțin o data, cu apariția alunecarilor de teren care produc ruperi de drumuri, distrug anexe gospodarești, afecteaza locuințe și determina uneori evacuarea familiilor din casele lor, pentru a nu le… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O alunecare de teren a avut loc in comuna Drajna, pe o lungime de 40 m si o latime de 7 m, cu o diferenta de nivel intre 0,5 si 1,5 m.Potrivit autoritatilor, alunecarea de teren a afectat un drum pietruit care face accesul la 24 gospodarii 18 adulti si 12 copii .In acest moment accesul se face doar…

- O alunecare de teren care s-a produs in comuna Drajna afecteaza un drum comunal, accesul la 24 de gospodarii din zona facandu-se in prezent doar pietonal, a informat luni Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.Citeste si: ALERTA - Premierul CONVOACA ministrii, dupa protestele…

- O alunecare de teren care s-a produs in comuna Drajna afecteaza un drum comunal, accesul la 24 de gospodarii din zona facandu-se in prezent doar pietonal, a informat luni Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae,…

- Alunecare de teren la iesirea din municipiul Bistrita. Mai multe echipaje au intervenit in zona si au imprejmuit perimetrul. Alunecarea s-a produs pe o suprafata de aproximativ 250 de metri patrati Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud a anuntat, sambata, ca o alunecare…

- O alunecare de teren de aproximativ 250 de metri patrati s-a produs, sambata, la iesirea din municipiul Bistrita, in apropierea unui drum judetean. Mai multe echipaje intervin in zona si au imprejmuit perimetrul. Deocamdata, nu se impune evacuarea caselor din zona.Comitetul Judetean pentru…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud a anuntat, sambata, ca o alunecare de teren s-a produs la iesirea din municipiul Bistrita, in zona numita Dealul Jelnei, scrie news.ro. Alunecarea s-a produs pe o suprafata de aproximativ 250 de metri patrati, aproape de…

- Violeta Stoica Orașele Breaza și Comarnic au fost, in ultimii ani, reperele nefericite ale alunecarilor de teren, in județul Prahova. Incet-incet, insa, pe locul al treilea pare sa se instaleze o alta localitate urbana prahoveana – Boldești-Scaeni, mai precis zona Seciu a orașului. Cartierul Seciu,…

- Romania a activat, luni, Mecanismul de Alerta European România a activat, luni, Mecanismul de Alerta European prin care solicita imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei, dupa ce premierul Viorica Dancila a aprobat solicitarea în acest sens facuta de Ministerul Sanatatii.…

- CNAS a modificat produra de rambursare din fondul de asigurari a contravalorii serviciilor medicale care au fost necesare romanilor asigurați cat timp aceștia au stat temporar peste hotare. Practic, oamenii nu trebuie sa mai alerge dupa traducatori autorizați sau sa plateasca din propriul buzunar pentru…

- In ultimele 24 de ore, in urma monitorizarii situatiei operative din zona de competenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Buzau, a reiesit faptul ca s-au inregistrat un numar de 25 de situații de urgența care au necesitat interventia serviciilor profesioniste, dintre care 15 cazuri medicale…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DE 581, in localitatea Sapte Case, autoritatile activand Planul Rosu de interventie. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui, in accident au fost implicate doua autoturisme, iar la…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DE 581, in localitatea Sapte Case, autoritatile activand Planul Rosu de interventie. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui, in accident au fost implicate doua autoturisme, iar la fata…

- Circulatia feroviara a fost reluata in conditii normale pe Magistrala 300 Bucuresti - Brasov, pe firul 1 Ploiesti Sud - Ploiesti Vest, Ploiesti Vest - Bucuresti, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Reamintim ca miercuri, in Gara de Vest a municipiului Ploiesti,…

- Circulatia feroviara a fost reluata in conditii normale pe Magistrala 300 Bucuresti - Brasov, pe firul 1 Ploiesti Sud - Ploiesti Vest, Ploiesti Vest - Bucuresti, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Reamintim ca miercuri, in Gara de Vest a municipiului Ploiesti,…

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr-un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Singeorz-Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.Accidentul s-a produs intre un autovehicul…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, la o vila din statiunea Busteni, mai mulți turiști fiind evacuți. Șapte adulti si trei copii au fost evacuați in urma incidentului la o vila din Bușteni. Pensiunea unde a izbucnit incendiul este langa partia de schi Kalinderu. Potrivit purtatorului de cuvant al…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, la o vila din statiunea prahoveana Busteni, sapte adulti si trei copii fiind evacuati, in urma incidentului nefiind inregistrate victime. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, vila este una de…

- Traficul feroviar este complet blocat, miercuri dimineata, in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. In urma incidentului nu sunt victime. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Traficul feroviar este complet blocat, miercuri dimineata, in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. In urma incidentului nu sunt victime. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- O pasarela metalica lunga de 17 metri si inalta de trei metri, care sustinea mai multe conducte care fac parte din reteaua de termoficare a orasului Ploiesti, a cazut peste liniile ferate, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae.…

- Un barbat a murit iar altul a fost grav ranit dupa ce doua autoturisme s au ciocnit frontal, joi, la iesirea din municipiul Satu Mare, scrie Romania TV. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Satu Mare, doua autoturisme s au ciocnit frontal, joi, la iesirea din municipiul Satu Mare, ambii…

- Spitalul Orasenesc Urlati din judetul Prahova a ramas fara caldura, marti seara, dupa ce o ambulanta a acrosat conducta de gaze care alimenta centralele termice ale pavilioanelor cu bolnavi. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, in…

- Un incendiu a cuprins un imobil, al Primariei Ploiesti, situat pe strada Plaiesilor.Raluca Vasiloae purtatorul de cuvant al ISU Prahova a declarat, pentru ZIUA de Constanta, ca a luat foc acoperisul cladirii compusa din parter si un etaj.Pentru stingerea incendiului au fost trimise la interventie trei…

- F. T. Au intrat in vigoare noile prevederi ale legii privind apararea impotriva incendiilor, care impun afisarea unor panouri de instiintare a cetatenilor in ceea ce priveste cladirile si spatiilor publice din categoria comert, cultura si turism, care nu detin autorizatie de securitate de incendiu,…

- Din informațiile pe care le-am primit se pare ca este vorba de doua autoturisme implicate in acest accident. Conform celor declarate de martori am aflat ca primul autoturism (ce livreaza Pizza) pleca de pe Ștrandul Neptun și a intrat in sensul giratoriu pentru a intra pe Podul Decebal, inspre centru.…

- Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgența Prahova atrage atenția ca au intrat in vigoare noile prevederi ale Legii privind apararea impotriva incendiilor, iar aceste prevederi impun afișarea panourilor de inștiințare la cladirile și spațiile publice din categoriile comerț, cultura și turism,…

- Pompierii intervin, vineri, pentru scoaterea unui barbat ce a cazut intr-un put adanc de circa 12 metri, aflat in apropierea ecluzei Dunare - Marea Neagra din localitatea Ovidiu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Dobrogea'. Conform purtatorului de cuvant al ISU 'Dobrogea',…

- Trafic feroviar ingreunat pe Valea Prahovei, la Valea Larga. Traficul feroviar a fost reluat pe un fir, joi seara, pe Valea Prahovei, dupa o intrerupere de aproximativ patru ore cauzata de mai multi copaci cazuti pe liniile electrice si pe liniile de cale ferata in zona Valea Larga. Potrivit reprezentantului…

- Traficul feroviar a fost reluat pe un fir, joi seara, pe Valea Prahovei, dupa o intrerupere de aproximativ patru ore cauzata de mai multi copaci cazuti pe liniile electrice si pe liniile de cale ferata in zona Valea Larga. Potrivit reprezentantului Politiei Transporturi Feroviare Prahova,…

- Circa 100 de autovehicule asteapta de joi dimineata sa plece din municipiul Tulcea spre judetele din Moldova, insa autoritatile tulcene le-au interzis continuarea deplasarii pana cand drumul european 87 Tulcea-Braila va deveni practicabil. Alte cateva zeci de autoturisme sunt blocate in…

- Vremea nefavorabila, in special vantul puternic, a lasat 2483 de argeșeni fara curent electric in locuințe, in aceasta dimineața. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, sunt afectate 5 linii de medie tensiune și 88 de posturi de transformare din comunele: Șuici, Salatrucu,…

- Incendiul izbucnit sambata seara la un abator situat in comuna prahoveana Aricestii Rahtivani a fost stins, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unei interventii care a durat peste cinci ore. Specialisti au stabilit ca focul a pornit in urma supraincalzirii unei sobe metalice, conform News.ro.…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, peste 40 de pompieri intervin cu sase autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o suprafata de o mie de metri patrati a unui abator din comuna Targsoru Vechi, arderea fiind una…

- In curtea abatorului se afla si doua rezervoare de combustibil, fara a fi insa pericol din cauza acestora. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, peste 40 de pompieri intervin cu sase autospeciale pentru stingerea unui incendiu…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, la un abator situat in localitatea prahoveana Aricestii Rahtivani, focul extinzandu-se pe o suprafata de o mie de metri patrati. In apropierea cladirii cuprinse de flacari sunt doua rezervoare cu motorina si GPL, informeaza news.ro.Potrivit purtatorului…

- Alarma generala in localitatea Calugareni, județul Prahova, unde nu mai puțin de opt case au ars, in nicio luna, iar concluziile specialiștilor sunt șocante: de fiecare data, focul a fost pus. Ciudat este faptul ca polițiștii au prins un suspect care este internat la psihiatrie și au și probat unele…

- La nivelul județului Prahova, anul trecut au avut loc 1.099 incendii și arderi necontrolate, in urma carora șase persoane și-au pierdut viața și 37 au fost ranite. La nivel național, in ultimii cinci ani, s-au produs in medie 6.200 de incendii la locuințe, evenimente nefericite soldate cu 190 de morți…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, focul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 60 de metri patrati si a cuprins un depozit in care sunt produse usor inflamabile, respectiv vopsea si diluant. Depozitul apartine unei fabricide…

- Update (09.00): Un pompier a fost ranit aseara in timpul intervenției de la fabrica de conserve MGC Topoloveni. Potrivit ultimelor informații, pompierii inca intervin pentru stingerea incendiului. Conform ISU Argeș, pompierul care a fost ranit in timpul incendiului ar fi calcat intr-o tava cu ulei incins.…

- Un accident de circulatie s-a produs azi noapte, in jurul orei 23:50, pe strada Marasesti, la intersectia cu strada Eroilor. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului, doua persoane au fost ranite. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei…

- Potrivit antena3.ro, un barbat in varsta de 32 de ani s-a stins din viața, iar o alta persoana a fost ranita in urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara in județul Brașov, in apropierea Padurii Bogații. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Banat" al judetului Timis, incendiul a izbucnit, vineri seara, la o locuinta din comuna Giroc. "Incendiul s-a produs in urma unui scurt circuit electric, provocat de cainele care a ros cablul electric", au transmis pompierii. La locul interventiei…

- Pompierii au stabilit ca incendiul produs luni seara la mansarda unui imobil din centrul municipiului Constanta si in urma caruia opt familii au fost evacuate a fost provocat cel mai probabil de o lumanare lasata nesupravegheata. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un tanar a murit si alti doi sunt raniti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-o rapa, in noaptea de vineri spre sambata, si s-a izbit de arbori, in Muntii Apuseni. Pasagerii au declarat ca soferul a fugit, iar politistii il cauta, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit…

- Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta „RO-ALERT”, va fi testat incepand de vineri dimineața, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Mulți romani vor primi, astfel, un SMS de test. ”Practic, in zonele unde se vor realiza verificarile, pe terminalele conectate…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta informeaza ca, incepand de vineri dimineata, au loc testari in vederea implementarii sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta "RO-ALERT". Practic, in zonele unde se vor realiza verificarile, pe terminalele conectate la…

- In cursul zilei de joi, 21 decembrie 2017 in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Neron Lupascu” al judetului Buzau au intrat autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, linia tehnica de intretinere echipamente individuale de protectie si autocamionul cu sistem hidraulic de…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, la fata locului fiind peste de 30 pompieri care incearca sa lichideze flacarile, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu…

- Un incendiu violent a izbucnit noaptea trecuta la o casa din localitatea Brebu din județul Prahova. Pompierii au intervenit cu șase autospeciale și de cateva ore se lupta cu flacarile. Un incendiu violent a izbucnit noaptea trecuta la o casa din localitatea Brebu din județul Prahova. Potrivit Inspectoratului…

- Preotul și preoteasa din satul Copaceni, raionul Sangerei, au decedat intr-un accident rutier produs in apropierea satului Bilicenii Vechi. Accidentul s-a produs ieri spre seara, iar cei doi soți au murit pe loc in urma impactului violent. Potrivit Inspectoratului de Poliție Sangerei, de producerea…