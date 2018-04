Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit meteorologilor, joi dupa-amiaza, stratul de zapada masura 289 centimetri la Balea-Lac, 219 centimetri la Vf. Omu, 83 centimetri la Sinaia, 15 centimetri la Fundata si 12 centimetri la Predeal. Vremea va continua sa se incalzeaca, iar stratul de zapada va deveni instabil, mai ales…

- Meteorologii anunta risc mare de producere a avalanselor in Muntii Fagaras si Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, din cauza incalzirii vremii care va face ca stratul de zapada sa devina instabil. La Balea Lac stratul de zapada are 289 de centimetri, iar la Varful Omu 219 centimetri.Potrivit…

- Acțiune inedita a copiilor de la Gradinița „Constantin Brancuși" din Targu Jiu! Pentru ca s-au saturat sa aștepte primavara, preșcolarii au ieșit sa picteze flori și un soare pe zapada din curtea unitații de invațam&acir...

- In 23 martie, jumatate din judetul Hunedoara este inca sub cod galben de ninsori. Nici nu se poate vorbi de flori, soare si peisaj de primavara. La munte, turistii gasesc zapada din plin pentru sporturile de iarna, dar sunt atentionati de catre salvamontisti sa nu se aventureze pe trasee fara echipamente…

- Vremea in Bucuresti se va inrautati incepand cu a doua parte a zilei de joi, iar din orele serii ninsoarea va deveni abundenta si rafalele vantului vor fi de 45 - 50 kilometri/ora si temporar peste 55 kilometri/ora, viscolind zapada si diminuand vizibilitatea, potrivit prognozei meteo pentru Capitala,…

- Un total de 47 de utilaje au intervenit in ultimele ore pe drumurile nationale din judetul Gorj pentru a efectua lucrari de deszapezire. Potrivit conducerii Sectiei de Drumuri Nationale Targu Jiu stratul de zapada este cuprins in functie de zona ...

- Rusine, domnule primar! IARNA NU-I CA VARA!…Iarna si-a intrat din nou in drepturi fix la finalul lunii martie, cand toata lumea astepta primavara si evident, autoritatile vasluiene au fost luate din nou prin surprindere! Primaria municipiului Vaslui isi “odihneste” utilajele dupa o iarna “grea”. Ninsorile…

- Un drum comunal din localitatea Horodnic de Jos, judetul Suceava, este impracticabil dupa ce drumarii nu au intervenit deloc toata noaptea, iar pe sosea s-a asternut un strat gros de zapada. Drumul comunal 46B, din comuna Horodnic de Jos, a fost acoperit de un strat de zapada ce are in unele locuri…

- Ninsorile abundente au pus stapanire pe sudul si sud-estul Ucrainei. Meterologii au anuntat ca, in urmatoarele trei zile, in anume regiuni, stratul de zapada va atinge 50 de centimetri.Noaptea, temperaturile vor scadea pana la minus 14 grade.

- Cota 2000 Transfagarașan este de 229 centimetri, iar riscul de avalanșa este de gradul 4 (mare) la altitudini de peste 1800 metri și gradul 3 (insemnat) sub aceasta altitudine, potrivit directorului Salvamont Arges, Ion Sanduloiu. In continuare toate traseele montane din judetul Arges…

- Autor: Florentin SCALETCHI Primavara calendaristica a lui 2018 a luat startul intr-un mod cu totul nefiresc in Romania, dar si in Europa - ne-am inzapezit si am cunoscut temperaturi geroase, de pana la -250 Celsius. Deja in tarisoara noastra aceasta vreme cainoasa ne-a blocat autostrazi si drumuri…

- Peste 2.500 de zboruri anulate in SUA din cauza furtunii de zapada. Nord-estul SUA a fost afectat puternic, miercuri, de un nou val de caderi abundente de zapada, care au provocat anulare a circa 2.500 de curse aeriene, accidente rutiere și intreruperi de curent pentru mii de familii. Dintre cele 2500,…

- Primavara a luat din nou pe nepregatite firmele responsabile cu deszapezirea in Baia Mare. S-a intervenit greoi, dupa ce stratul de nea a fost suficient de mare pentru a afecta circulatia rutiera. Mai mult, utilajele au intervenit gresit, aruncand zapada pe trotuare, dupa ce acestea fusesera in prealabil…

- Episodul de iarna de la finalul lunii februarie este unul extrem de agresiv. Temperaturile au scazut in noaptea de duminica spre luni pana la minus 29 de grade Celsius in zona Poiana Stampei, in timp ce la Suceava mercurul a coborat la minus 15 grade Celsius.In zona de munte lucrurile sunt departe ...

- Cine caștiga saptamana asta? Zapada sau Ghioceii? Vor fi zile decisive in razboiul dintre iarna și primavara. Dupa cateva zile extrem de friguroase, soarele va riposta doar la sfarșitul saptamanii, cand vremea va reveni la limite mai normale pentru aceasta perioada. Miercuri și joi se vor inregistra…

- Ninge in judetul Constanta, iar pe mai multe drumuri deja s a depus un strat de zapada. Pe Autostrada Soarelui actioneaza utilajele de deszapezire, pentru a evita producerea unor evenimente neplacute. Ninge mai tare in zona Medgidia, dar si in apropiere de Pietreni si Movila Verde. ...

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere de avalanse in muntii Bucegi si Fagaras, atat la inaltimi mai mari, dar si mai mici de 1.800 de metri. Stratul de zapada a crescut in ultimele 24 de ore cu pana la sapte centimetri in masivele Bucegi si Fagaras. Astfel, cel mai mare strat de…

- ANM anunta ca in intervalul 11 februarie, ora 06.00 – 12 februarie, ora 04.00, vor fi intensificari ale vantului și precipitații predominant sub forma de ninsoare, moderate cantitativ In intervalul menționat in sudul și in estul Munteniei, precum și in cea mai mare parte a Dobrogei vor fi…

- Drumarii au intervenit in aceasta dimineața pe DN 67 C, Novaci – Ranca, cu opt utilaje de deszapezire și au impraștiat 20 de tone de material antiderapant. Ninge marunt la aceasta ora, iar stratul nou de zapada in decor este ...

- Peste 700 de kilometri de ambuteiaje, autobuze retrase in garaje in perioada de varf a traficului si trenuri intarziate. Sunt efectele iernii care s-a instalat in jumatatea de nord al Frantei.

- Politia a avertizat locuitorii din zona Parisului sa isi lase masinile acasa miercuri, dupa depunerea unui strat de zapada de 7 -15 centimetri, informeaza DPA. Caderile de zapada neobisnuite au condus la anularea tuturor serviciilor de autobuz din Paris si la unele anulari in reteaua RER…

- Meteorologii anunța ca riscul producerii de avalanse in Muntii Fagaras si Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, este de gradul patru din cinci posibile, insemnand ”risc mare”. Din cauza vremii inchise, cu ninsori local insemnate cantitiv si vant intens care va atinge si rafale de peste 90 km/h,…

- In stațiunea montana Ranca, Gorj, s-a așternut un strat de zapada nou, de 5 centimetri. Secția de Drumuri Naționale Targu Jiu a intervenit in aceasta dimineața cu 6 utilaje pe DN 67C Novaci – Ranca și 15 tone de material ...

- Specialistii spun ca in urmatoarele 24 de ore sunt posibile atat avalanse de topire din cauza caldurii, dar si declansarea de avalanse din cauza schiorilor. La o inaltime mai mica de 1.800 de metri in muntii Bucegi si Fagaras, riscul de avalansa este unul de gradul trei. Turistii care…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine în masivele Bucegi si Fagaras, fiind vizata si zona turistica Bâlea Lac, unde se înregistreaza cel mai mare

- Cel mai mare strat de zapada din tara masoara 186 de centimetri si se inregistreaza la Balea Lac, la 2.034 de metri altitudine in Muntii Fagaras, potrivit meteorologilor. Tot aici inca se mentine riscul mare, de gradul patru, de producere de avalanse. Cei care doresc sa practice…

- Urmatoarele doua luni vor fi caracterizate de temperaturi peste medie in sudul si estul tarii si apropiate de normal in restul teritoriului, arata prognoza pe umatoarele trei luni, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie. In schimb, aprilie, prima luna plina de primavara astronomica, va…

- Vremea rea se extinde in toata țara. La munte, peste zapada deja așternuta se va depune un strat nou de zapada, ceea ar putea duce la avalanșe. Sambata (20 ianuarie)In jumatatea de sud-est a tarii, innorarile vor deveni persistente, iar precipitatiile se vor semnala pe arii extinse; in Muntenia si Dobrogea…

- Desi in ultimele zile a nins suficient, si desi este destul de frig ca zapada sa reziste, Primaria a anuntat ca nu deschide partia de schi, motivul fiind acela ca „vremea nu a fost prielnica". Cel putin asa a sustinut ieri purtatorul de cuvant al municipalitatii, Sebastian Buraga, si asta desi aseara…

- Maramuresul a fost acoperit de un strat generos de zapada in ultimele 24 de ore. La inceputul intervalului cerul a fost senin, apoi in cursul noptii de la ora 2.00 a inceput sa ninga in tot judetul, iar la munte vantul a suflat foarte puternic. Zapada proaspat cazuta a fost de 30 centimetri la Cavnic,…

- Iarna pare sa-si fi intrat deplin in drepturi in Maramures. La Cavnic a inceput sa ninga inca din cursul zilei de joi, 18 ianuarie, iar in aceasta dimineata stratul de zapada depaseste peste 30 de centimetri. Primarul orasului a postat pe pagina personala de pe o retea de socializare un mesaj catre…

- Risc de avalanse in Muntii Bucegi si Fagaras, pe 19 ianuarie. Meteorologii anunta ca riscul producerii unor avalanse in zona inalta a Muntilor Fagaras si Bucegi este mare, deoarece stratul de zapada a crescut si este instabil. Atentionarea este valabila de joi, 18 ianuarie, de la ora 20.00, pana vineri,…

- Centrul Infotrafic din cadrul IGPR informeaza ca, in jurul orei 22,00, pe drumurile nationale DN1 si DN1A din zona montana a judetului Prahova ninge abundent si s-a format un strat de zapada de 2-3 centimetri, circulandu-se in conditii de iarna. De asemenea, in judetul Gorj, DN67C Transalpina…

- Sapte autotrenuri sunt blocate in coloana, miercuri seara, pe Valea Oltului, in judetul Valcea, pe sensul de mers catre Sibiu, TIR-urile neputand inainta intr-o zona unde drumul este in rampa din cauza ca soseaua este acoperita de zapada sub care s-a format polei.Potrivit datelor furnizate…

- In Capitala se circula in conditii de iarna, anunta Brigada de Politie Rutiera, care precizeaza ca nu sunt intersectii blocate. „Politistii Brigazii Rutiere recomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta, sa adapteze in permanenta viteza la conditiile meteo rutiere si a unui carosabil acoperit,…

- Circulatia se desfasoara in Bucuresti in conditii de iarna, in conditiile in care pe mai multe artere rutiere s-a depus strat de zapada, anunta Brigada de Politie Rutiera, care precizeaza ca nu sunt intersectii blocate.

- Azi-noapte, la Cota 2000 - Transfagarasan a curs cu avalanse, iar temperaturile au scazut sub minus 16 grade Celsius. Chiar daca astazi e mult mai cald, temperaturile fiind puțin sub zero grade, si e senin, pericolul nu a trecut. Zapada a ajuns la 120 de centimetri, din care stratul proaspat…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, tronsonul Medgidia - Murfatlar - Constanta, si pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea, unde ninge si s-a depus un strat subtire de zapada, anunta centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Pe tronsonul kilometric 193-212, Medgidia - Murfatlar - Constanta, al autostrazii 2 Bucuresti - Constanta si pe autostrada 4 Ovidiu - Agigea, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, respectiv ninsoare si strat subtire de zapada framantata, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Cel putin doua mii de turisti sunt asteptati, la acest sfarsit de saptamana, in statiunile Straja si Parang, din judetul Hunedoara, atrasi de calitatea partiilor de schi, stratul de zapada batatorita fiind intre 25 si 30 de centimetri. In statiunea Straja, se poate schia pe toate partiile,…

- La inceput de ianuarie, in plina iarna, vremea este complet diferita fata de aceeasi perioada a anului trecut. Daca in 2017 de Sf Ion infruntam o iarna destul de grea, cu zapezi care au paralizat traficul in tot judetul, astazi vremea a tinut cu constantenii care au vrut sa iasa la aer curat. Pentru…

- Trei rechini au fost gasiti morti si inghetati saptamana trecuta pe plajele din peninsula Cape Cod, statul Massachusetts. Cele trei animale se aflau in zapada cand au fost gasite.Dupa cum a relatat Quartz, rechinii ''ar fi murit din cauza unui atac de cord cauzat de socul termic'', probabil,…

- Zapada de 15 centimetri in zona de munte a Maramuresului. In ultimele 24 de ore, cerul a fost acoperit, semnalandu-se precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare. Zapada proaspat cazuta in zona de munte a fost de pana la 15 centimetri. In cursul dimineții s-au inregistrat temperaturi…

- Iarna mai asteapta pana sa-si intre cu adevarat in drepturi. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul, spune meteorologii. Abia luna februarie va fi o una autentica de iarna, informeaza Romania TV . „Prima decada a acestei luni aduce un regim de temperaturi placut, ore cu soare,…

- Turisti de pe toate continentele au venit si in acest an in inima tarii, in judetul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, pentru o atractie unica in Romania - Balea Lac, cu singurul hotel de gheata si cu cel mai mare strat de zapada din tara. Zona turistica Balea…