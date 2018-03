Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis are de lucru in perioada urmatoare. Institutia a pregatit un program bogat de actiuni, din domenii care mai de care mai interesante. Primele evenimente au loc chiar in aceasta saptamana.

- Firmele care doresc sa afle mai multe informații despre Regulamentul general privind datele personale sunt invitate sa participe la un seminar organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș. Acest regulament intra in vigoare la data de 25 mai și obliga toate companiile care prelucreaza…

- Camera de Comert din Timis organizeaza un nou seminar de infromare. De data aceasta privind noutatile din domeniul fiscal pentru anul 2018. CCIAT in parteneriat cu Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara organizeaza in data de 21 martie 2018, ora 11.00, in Sala Europa a Centrului…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de unic partener oficial in Romania al Programului CLIMATE KIC invita tinerii sa aplice cu idei inovatoare pentru un loc in marea finala a competiției de idei ClimateLaunchPad, care va avea loc in cursul lunii noiembrie 2018. ClimateLaunchPad…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș anunța ca organizeaza noi serii de cursuri in luna martie, pentru persoanele interesate sa se formeze sau sa se perfecționeze din punct de vedere profesional. Toate cursurile sunt autorizate, iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere naționala,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pregatește o deplasare in interes de serviciu in Israel. Organizatorii anunța ca pe aceasta piața exista numeroase oportunitați de dezvoltare a afacerilor.

- Programul de misiuni economice al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pentru anul in curs continua cu o misiune economica multisectoriala. Acțiunea va avea loc in Israel, la Tel Aviv și Ierusalim, in perioada 21 – 26 aprilie 2018. Israelul are o economie moderna, diversificata și continuu…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala, demareaza in cursul lunii martie 2018 inca o serie de cursuri de perfecționare. Membrii CCIAT au reducere 10% din prețul acestora.

- acordului de colaborare intre Camera bucuresteana si Arhivele Naționale ale Romaniei (ANR). Ca urmare a semnarii acestui document de catre presedintele CCIB, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, si de catre directorul ANR, dr. Ioan Dragan, cele doua parti vor coopera in vederea organizarii de evenimente…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de unic partener oficial in Romania al Programului CLIMATE-KIC pentru perioada 2014-2020, invita firmele și instituțiile timișene sa participe in mod activ la derularea sesiunii 2018 a Sub-programului “Pioneers into Practice”, prin a deveni…

- Toți cei interesați de achiziționarea unei locuințe sau care doresc raspuns la intrebari legate de oferte, facilitați ori condiții de obținere a unui credit bancar pentru acest scop vor gasi la TIT toate informațiile de care au nevoie. Targul este organizat, la fel ca anul trecut, de publicațiile…

- Proiectul de colaborare transfrontaliera dintre Romania si Serbia, in zona Banatului, continua pe piata muncii. Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis va organiza cel de-al doilea targ de job-uri in cadrul proiectului LaborNet.

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis in calitate de coordonator de proiect și S.C. GAPA S.R.L., partener de proiect, organizeaza, in data de 7 martie 2018 conferința de lansare a Proiectului: SIA Vest – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale. Scopul proiectului este stimularea ocuparii…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza cel de-al doilea targ de joburi in cadrul proiectului european LaborNet – Rețea pentru mobilitatea forței de munca in zona transfrontaliera. Evenimentul are loc in data de 21 martie, incepand cu ora 11.00, la Centrul Regional de Afaceri din…

- Deschiderea oficiala a Targului va avea loc, la ora 10.00, in incinta Centrului Regional de Afaceri din Timișoara (CRAFT). "Ma bucur sa fiu, din nou, acasa, mulțumesc organizatorilor pentru invitație! Turismul este un domeniu forte, in toate economiile statelor occidentale, este atractiv,…

- Zeci de antreprenori din județ au participat, astazi, la un nou seminar organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș. Este vorba de o conferința privind modificarile legislative, și nu numai, susținuta de Simona Poting, directorul general al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala, organizeaza, in perioada 26 februarie – 9 martie, o noua serie a cursului de Competențe informatice.

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis a primit astazi vizita ambasadorul Statelor Unite Mexicane la Bucuresti, Jose Guillermo Ordorica Robles. Acesta s-a informat despre posibilitațile de investiții in județ, și totodata a prezentat reprezentaților CCIAT oportunitațile de investiții in Mexic.…

- Timisoara si Cancun ar urma sa devina orase infratite iar asta ar putea ajuta la dezvoltarea turismului dintre cele doua tari, spune consulul onorific al Mexicului la Timisoara, Adrian Badescu. Titlul de Capitala Culturala Europeana obtinut de orasul de pe Bega ar putea atrage mexicani aici.…

- CCIAT și AJOFM Timis organizeaza vineri, 23 februarie, cu incepere de la ora 10.00, in Sala Nera (et.I) a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT din B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22, seminarul cu tema: AJOFM Timis in sprijinul angajatorilor din judet. Evenimentul iși propune sa informeze agentii economici…

- Ca in fiecare inceput de an, la Timisoara este sezonul programarii nuntilor. Astfel, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza o noua editie, a sasea, a Salonului Mirilor. Este vorba de un targ de nunta complet, unde viitorii miri vor putea alege toate serviciile pentru…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis continua programul de informare a firmelor privind modificarile legislative, organizand un curs cu cei de la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca a Județului Timiș. Actiunea are loc in data de 23 februarie, cu incepere de…

- In perioada 26 februarie – 9 martie, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala (DFPP), organizeaza o noua serie a cursului Competențe Antreprenoriale.A Acesta este autorizat de Autoritatea Naționala pentru Calificari și este armonizat cu cerințele…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, aflat intr-o vizita la Londra, a avut o intrevedere cu ambasadorul Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Sorin Dan Mihalache.

- Zeci de tineri din cele patru județe din vestul țarii vor fi sprijiniți sa-și deschida o afacere, astfel ca vor fi create peste 70 de locuri de munca noi. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș anunța inceperea unui nou proiect finanțat din fonduri europene, “Start Smart – Stimularea spiritului…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita firmele din județ sa participe la o noua misiune economica. Astfel, in perioada 6 – 9 martie, companiile pot vizita Targul Internațional de Moda, Imbracaminte și Textile „Premiere Vision” la Istanbul, una dintre cele mai mari expoziții de materiale…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener și Universitatea de Vest din Timișoara, partener coordonator, anunța inceperea Proiectului „Start Smart – stimularea spiritului antreprenorial in randul tinerilor din regiunea de vest”. Obiectivul general al acestuia…

- Zeci de persoane din vestul țarii care doresc sa-și deschida o afacere, dar nu știu cum, vor fi sprijinite de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș. Instituția lanseaza un nou proiect european, “SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale”. “Obiectivul general al proiectului este…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de unic partener oficial in Romania al Programului CLIMATE-KIC pentru perioada 2014-2020, anunța organizarea ediției 2018 a Climate-KIC Journey, cea mai mare școala de vara din Europa de inovație și antreprenoriat. The Journey („Calatoria”)…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza un nou seminar cu scopul informarii firmelor din județ cu privire la modificarile legislative. Evenimentul organizat in data de 23 februarie, de la ora 10.00, in Sala Nera a Centrului Regional de Afaceri din Timișoara va avea tema “AJOFM Timiș…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala, deruleaza, in februarie, șapte cursuri de formare. Acestea sunt autorizate de Autoritatea Naționala pentru Calificari (A.N.C.) iar certificatele au recunoaștere naționala și sunt emise de Ministerul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca a Județului Timiș organizeaza in data de 23 februarie 2018, cu incepere de la ora 1000, in Sala Nera (et.I) a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT din B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22, seminarul cu…

- S-a dat startul seminariilor organizate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pentru firmele interesate sa afle care sunt ultimele noutați legislative din diferite domenii, și nu numai. Astazi, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, CCIA Timiș a organizat primul seminar din acest…

- Miine, 31 ianuarie, la Chișinau va avea loc un forum al oamenilor de afaceri Moldova-Belarus, in cadrul Expoziției Naționale „Fabricat in Moldova – 2018”, informeaza NOI.md. Potrivit anunțului facut de Camera de Comert si Industrie (CCI) a Republicii Moldova, obiectivele Forumului, care se va desfașura…

- CCIA Timiș continua programul de informare si instruire a firmelor cu privire la reglementari europene și nationale debuteaza cu un seminar privind relatiile de munca dintre angajati si angajatori și sanatatea si securitatea salariatilor. Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timiș in colaborare…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita firmele din județ sa participe la o noua misiune economica. Astfel, in perioada 26 – 28 aprilie, cu sprijinul Ambasadei Greciei la București, companiile sunt invitate la Salonic, pentru a vizita Expoziția Internaționala de Fructe și Legume Proaspete…

- Un nou sprijin pentru firmele din județul Timiș care duc lipsa de personal. In cadrul proiectului LaborNet, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a deschis, astazi, un punct de informare unde companiile interesate vor primi informațiile necesare pentru a angaja personal din Serbia. Info Point-ul…

- Camera de Comert Timis impreuna cu Primaria orașului Kikinda din Serbia și Camera de Comerț și Industrie a Serbiei prin Camera Regionala din Districtul de Nord al Banatului Kikinda, partener coordonator, au inagurat astazi Info Point-ul din Timișoara, creat in cadrul proiectului tranfrontalier LaborNet.…

- Noul sezon expozițional se deschide la Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș cu o noua ediție a Salonului Industriei Ușoare. Evenimentul va avea loc in perioada 14 – 18 februarie, la Centrul Regional de Afaceri.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in colaborare cu Ambasada Republicii Turcia in Romania, organizeaza in perioada 6 – 9 februarie , la Istanbul (Turcia), o misiune economica de vizitare a ISK Sodex 2018. Evenimentul este un targ internațional pentru sisteme de racire, incalzire,…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis lanseaza o noua serie a cursului de formator! CCIAT prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala, organizeaza o noua serie a cursului de FORMATOR (Cod COR 242401) in perioada 29 ianuarie – 9 februarie 2018. Cursul este autorizat de Autoritatea…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in colaborare cu Ambasada Republicii Turcia in Romania, organizeaza, in perioada 6 – 9 februarie 2018, la Istanbul (Turcia), o misiune economica de vizitare a unui targ internațional pentru sisteme de racire, incalzire și climatizare.

- Topul Judetean al Firmelor lansat spre sfarsitul anului trecut de Camera de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA) a reconfirmat pozitia de lider pe piata constructiilor din Botosani a firmei cu sediul in Catamarasti Deal.

- Firmele sunt invitate de catre Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș sa participe la o misiune economica in Grecia, cazarea și transportul fiind gratuite. Companiile participante vor vizita, in perioada 24 – 26 februarie, la Salonic, doua targuri internaționale pentru industria alimentara.…

- Topul Judetean al Firmelor lansat in ultima parte a anului trecut de Camera de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA) Botosani cuprinde o surpriza de proportii. Cea mai profitabila companie din constructii si domeniile inrudite este din Flamanzi.

- Firmele timisene sunt asteptate sa ia parte la o noua misiune economica sustinuta de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, cu sprijinul Ambasadei Greciei la București. Acesta se adreseaza companiilor cu activitate in domeniul alimentar.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita firmele din județ sa participe la o prima misiune economica organizata in anul 2018. Aceasta se desfașoara in Japonia, in perioada 24 martie – 5 aprilie. “Evenimentul vizeaza dezvoltarea relațiilor economice intre oamenii de afaceri romani și cei…

- O companie din Timisoara continua sa isi arate eficienta economica, obtinand si in acest an primul loc in Topul National al Firmelor, realizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, pe baza indicatorilor financiari. Societatea se mentine pe prima pozitie in acest clasament inca din anul 2014,…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arges pune la dispozitia organizatorilor de cursuri, conferinte, dezbateri etc., trei sali – spatii ce ofera premisele desfasurarii unor evenimente de calitate in conditii excelente. Imobilul este situat ultracentral si dispune de parcare proprie. Informatii…