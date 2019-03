In incercarea de a detensiona situația din țara, dupa trei luni de proteste zilnice, presedintele Aleksandar Vucic a declarat ca liderii partidului de guvernamant sunt de acord cu alegerile anticipate. Astfel, scrutinul ar putea fi organizat fie in luna iunie, fie la inceputul anului viitor, potrivit unui comunicat al lui Vucic, postat pe site-ul SNS.

„Sunt autorizat de catre conducerea SNS sa incep discutiile cu partenerii de coalitie in legatura cu data alegerilor", a adaugat Vucic.

Decizia, momentan informala, a fost luata in contextul in care Serbia a intrat sambata in cea…