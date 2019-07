Primarul Vladimir Petruț, exclus din PSD, s-a înscris în PNL. Liberalul Dan Daniel amenință cu demisia Liderul PNL Cavnic, Dan Daniel, amenința ca iși da demisia din funcție dupa ce primarul orașului, Vladimir Petruț, exclus din PSD, s-a inscris in PNL, precizand ca nu a fost consultat de conducerea filialei județene Maramureș. Alaturi de Dan Daniel ar demisiona și alți aleși locali. Dan Daniel a declarat, sambata, corespondentului Mediafax, ca nu s-a gandit niciodata ca PNL "alearga dupa voturi, nu dupa oameni de valoare". „Imi voi depune demisia" „Imi voi depune „In legatura cu decizia PNL Maramureș privind inscrierea domnului Vladimir Petruț in PNL, eu nu am fost anunțat nici verbal și nici… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

