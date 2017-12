Stiri pe aceeasi tema

- Avand in minte aceste cuvinte ale regelui Carol I, pe care orice iesean si moldovean trebuie sa le constientizeze, salut intentia Guvernului Romaniei de a tine o sedinta la inceputul anului 2018, anul Centenarului, impreuna cu Guvernul Republicii Moldova, la Iasi, capitala a „sacrificiului fondator".…

- Consilierii locali ai municipiului Iasi au aprobat in unanimitate, intr-o sedinta extraordinara desfasurata joi, o hotarare prin care primaria intra, dupa trei ani de tergiversari, in posesia a aproximativ 23 hectare din platforma industriala a fostului combinat Fortus SA, dintre care circa 10 hectare…

- Autoritatile ploiestene definitiveaza astazi programul pentru spectacolul de Revelion, dupa cateva zile de emotii, cauzate de faptul ca firma declarata initial castigatoare a licitatiei si-a dat seama ca nu intruneste conditiile impuse de Primarie. Tot astazi, comisia municipala pentru avizarea intrunirilor…

- Primaria Carei a organizat in cadrul ultimei sedinte a consiliului Local o excursie la obiectivele din oras realizate in cursul acestui an. Nici de aceasta data primarul Kovacs nu a avut taria de a recunoaste ca nu toate sunt lapte si miere in cadrul administratiei pe care o conduce totalitar alaturi…

- Mihail Cirlan, fostul primar din Baia a fost condamnat pentru corupție. El a fost trimis in judecata dupa ce si-a folosit functia pentru favorizarea unor persoane. Potrivit Biroului de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava procurorii s-au autosesizat, in luna iunie 2013, cu privire la…

- Ședința festiva, astazi, in Consiliul Local Municipal Buzau. La lucrari au luat parte oaspeți din Basarabia: primarul orașului Soroca și o mare parte dintre consilierii locali, dar și episcopul de Soroca. Primarii celor doua orașe au semnat un acord de infrațire pentru totdeauna intre Buzau și Soroca,…

- Consilierii locali au transformat din nou intr-un scandal sedinta de astazi privind aprobarea unui proiect de Hotarare pentru achizitionarea terenului de langa sediul BNR Gorj, in vederea amenajarii unei parcari. Motivele scandalului au avut legatura cu natura juridica a terenului respectiv pe de o…

- Aproximativ 200 de mii de lei a obtinut administratia locala din Bumbesti Pitic pentru reabilitarea unui cabinet medical satesc. Este vorba de cabinetul din satul Poienari, pentru dotarea caruia primarul Michy Nioata spune ca va primi sprijin si de l...

- Proiectul "Cicloturismul ca solutie" a primit Premiul #SePoate din partea OMV Petrom, la categoria Dezvoltare comunitara, in cadrul proiectului Idei din Tara lui Andrei. Distinctia vine in contextul in care proiectul a contribuit la dezvoltarea turismului in zona rurala de deal si de munte a Moldovei,…

- Guvernul va aloca in ședința de Guvern de miercuri 5 milioane de lei pentru CET Arad. Cel puțin acestea sunt promisiunile facute de vicepremier catre primarul Gheorghe Falca. In consecința, consilierii au decis sa reduca din alocarea de la bugetul local, pe care o intenționau sa o faca. Practic,…

- Cam asa am putea sintetiza cele trei componente principale de care depinde realizarea autostrazii Unirii, adica cea care trebuie sa lege Ungheni (Republica Moldova) - Iasi de Cluj si mai departe de Timisoara. Este vorba de un proiect de investitie care ar trebui sa aiba importanta de grad…

- Primarul interimar de Chisinau, Silvia Radu, afirma ca femeile din Primarie sunt discriminate, iar acest fenomen ar fi promovat in institutie de catre persoane publice precum ar fi liberalul Valeriu Munteanu. Potrivit ei, este intolerabil ca un lider politic sa promoveze misoginismul in public.

- Primul cardinal roman greco-catolic, episcopul Iuliu Hossu, a fost uitat de autoritatile din comuna sa natala din judetul Bistrita-Nasaud, Milas, singura marturie a trecerii cardinalului prin comuna fiind o troita pe care o femeie din sat, cu inima mare, a ridicat-o in cinstea lui. Pe 1…

- Primarul interimar al Capitale, Silvia Radu a avut zi de audienta cu cetatenii. Edilul este la cea de-a doua intalnire cu cetatenii si a abordat problemele cetatenilor care au vizat diferite probleme.

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anuntat ca va fi lansata in zilele urmatoare o licitatie pentru proiectele ce vizeaza transformarea Bucurestiului intr-un Smart City. „In ceea ce priveste conceptul de Smart City, avem o preocupare constanta, iar in cateva zile va fi urcata…

- Dupa aprobarea in plen, urmatorul pas pentru dezvoltatori reprezinta obtinerea autorizatiei de construire. Consilierii ar urma sa dea unda verde si unui viitor turn de 62 metri. Cladirea, care va intra direct pe locul al doilea in topul celor mai inalte imobile din Iasi, va fi ridicata in Pacurari,…

- O clinica din municipiul Vaslui doreste sa preia Spitalul Orasenesc Negresti, inchis in anul 2011, reprezentantii unitatii avand in acest sens o intalnire cu membrii Consiliului Local, a anuntat joi, primarul localitatii, Vasile Voicu. ‘Am considerat oportuna o intalnire cu reprezentantii Consiliului…

- Alesii buzoieni isi vor da votul, saptamana viitoare, in legatura cu preluarea in subordinea forului judetean a Caminului pentru Persoane Varstnice de la Vintila Voda, care functioneaza pe locul vechiului spital rural. Azilul care se afla sub autoritatea Consiliului Local din Vintila Voda a ramas fara…

- Este miscarea din Moldova factice si o opera a dlui Cogalniceanu, precum zice „Românul", sau este un sâmbure real în ea - iata întrebarea. Vazând ca chestiunea serva ca argument pro și contra unui om, am fi într-adevar ademeniti a crede…

- Consilierii locali ai PNL Iasi, in semn de protest fata de haosul din urbanism si taraganarea premeditata a aprobarii unui nou Plan Urbanistic General, si totodata ca semnal de alarma ca cei din Primarie au pus Consiliul Local in situatia de a fi complice la un fals grosolan prin inlocuirea planselor…

- In calitate de președinte al Organizației PNL din municipiul Hunedoara, doresc sa-i informez pe cetațeni ca reprezentanții liberalilor hunedoreni in Consiliul Local Hunedoara sunt ținta unor presiuni mediatice și unor calomnii care nu au nimic a face cu apararea intereselor hunedorenilor, ci dimpotriva.…

- Consilierii locali ai PNL Iasi, in semn de protest fata de haosul din urbanism si taraganarea premediata a aprobarii unui nou Plan Urbanistic General, si totodata ca semnal de alarma ca cei din Primarie au pus Consiliul Local in situatia de a fi complice la un fals grosolan prin inlocuirea planselor…

- Ministrul Educatiei a cerut conducerii centrale a PNL sa hotarasca care este viziunea partidului in ceea ce priveste constructia de camine studentesti. "Am ramas surprins neplacut. (...) N-am inteles insa atitudinea unor consilieri locali PNL de a vota impotriva acestor PUZ. Cred ca, din…

- Lupta pentru averea Fortus continua. Deoarece fiecare creditor vrea o bucata din fostul colos al industriei iesene, atunci cand cineva primeste ceva, restul contesta. In ultimul Buletin al Procedurilor de Insolventa din data de 8 noiembrie a.c. gasim o contestatie „acida" facuta de Autoritatea pentru…

- Consilierii locali din Buzau au votat, joi, un regulament de convietuire sociala, prin care buzoienilor le este interzis sa scuipe pe jos, sa manance seminte in parcuri sau in fata blocurilor, sa usuce rufele pe balcon, la vedere, dar si sa bata covoarele in fata blocului. „Trebuie sa civilizam acest…

- Managerul societatii locale de transport public din Galati, Transurb, aflata in subordinea Consiliului Local, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ca la inceputul lunii decembrie va avea loc, timp de o saptamana, o campanie pentru descurajarea mersului fara bilet cu autobuzele, intitulata "Eu…

- Consilierii locali municipali au aprobat, in sedinta extraordinara de luni, preluarea in domeniul public al municipiului Arad a investitiei privind inchiderea depozitelor de deseuri neconforme din municipiul Arad, realizata in cadrul Proiectului Sistem Integrat de Gestionare al Deseurilor…

- Primarul municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila, iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Misaila conduce municipiul Focșani din 2016, cand a obținut increderea locuitorilor municipiului, el fiind la primul mandat de primar. Edilul, nascut in 1975, a absolvit Colegiul „Al. I. Cuza” și a avut…

- "Stimati timisoreni, stimati concetateni de oriunde, mereu ati fost nemultumiti ca prea putini bani incasati in Timisoara raman la bugetul local! Ei bine, ce-a fost, a fost lux, pe langa ce urmeaza sa fie! Iata cum stau lucrurile concret: Principala sursa de venit la bugetul local este reprezentata…

- Sambata, 4 noiembrie, cateva organizatii din Iasi le-au cerut iesenilor, moldovenilor sa iasa in strada pentru a sustine constructia autostrazii Ungheni - Iasi - Tg. Mures, care sa traverseze Romania de la est la vest.

- Adrian Rohnean, un sighetean stabilit la Iasi si totodata un mare iubitor al voleiului, organizeaza saptamana viitoare in capitala Moldovei o prima editie a unui turneu de volei pentru amatori, sub titulatura de ,, 7 Hills Voleyball Tournament ,,. Aceasta competitie prieteneasca reuneste la start echipe…

- Municipalitatea vrea sa preia sapte active de la Fortus. Potrivit unei situatii furnizate „Ziarului de Iasi" de Primarie, suprafata totala a terenurilor, din vecinatatea Parcului Stiintific Tehnopolis, ajunge la 23,5 hectare. Cel mai valoros activ este un teren de 7,4 ha pe care se afla turnatoria de…

- Poluarea orasului si problemele urbanistice au fost principalele teme de dezbatere, ieri, in plenul Consiliului Local (CL). Intre putere si opozitie au fost mai multe schimburi de replici acide condimentate cu ironii de ambele parti. Discutiile in contradictoriu au dus la situatia in care consilierii…

- Au fost discutii aprinse in cadrul sedintei Consiliului Local pe tema poluarii din Iasi. Primarul considera ca una dintre statiile de masurare este amplasata gresit, exact in mijlocul unei intersectii. "Noi trebuie sa reparam prostia unui inspector care pune statia de masurare in mijlocul unei intersectii…

- Ultimul audit la Transurb, pentru care firma Pricewaterhouse Coopers Audit SRL a fost platita cu 84.000 de lei fara TVA, bani publici, a starnit dispute la recenta sedinta a Consiliului Local. Alesii ALDE au vrut sa afle care sunt concluziile controlului, dar primarul Ionut Pucheanu le-a raspuns ca…

- REACTIE… Printr-un comunicat de presa, social-democratii din cadrul Consiliului Local (CL) Barlad vin sa clarifice public pozitia lor fata de patinoarul pe care primarul Dumitru Boros vrea sa il organizeze in oras, pe perioada sezonului rece. Consilierii PSD anunta ca sustin ideea unui patinoar oferit…

- Alexandrina Rotaru lucra ca jurista la Primaria Al.I Cuza si facea naveta aproape zilnic de la institutia de acolo pana la domiciliul sau, in Ciurea. Ea lucra de aproximativ jumatate de an la aceasta primarie, ca jurist. Aceasta a mai lucrat in anii trecuti, tot ca jurist, si la Primaria Valea Lupului.…

- In 2016, s-a inregistrat cea mai mare migrație interna din Romania dupa 1991, aproape 400.000 de oameni schimbandu-și domiciliul dintr-o localitate in alta. Conform Institutului Național de Statistica, doar 10 județe, din totalul de 41, sunt pe caștig. Celelalte 31 de judete au pierdut locuitori.…

- In cadrul ultimei conferinte de presa sustinuta de reprezentantii ALDE Galati, pe langa alte subiecte, s-a discutat si despre tema caldurii in sistem centralizat, un subiect controversat care a fost dezbatut si intors pe toate partile in ultima vreme. Intrebat fiind despre aceasta mare problema a Galatiului,…

- Liberalii nu vor mai vota planurile urbanistice zonale propuse in cadrul dezbaterilor din Consiliul Local (CL). Consilierii PNL vor avea aceeasi atitudine si in cazul discutiilor din Comisia de Urbanism. Surse din partid au precizat ca o astfel de decizie a fost adoptata alaltaseara de biroul local…

- Biserica Ortodoxa o praznuieste astazi pe Sfanta Cuvioasa Parascheva, cunoscuta si sub numele de Paraschiva. Ea este cunoscuta ca fiind sfanta patroana Moldovei, iar moastele sale se afla la Iasi de 371 de ani. Sarbatoarea de azi a fost si ...

- Sfanta Cuvioasa Parascheva este cinstita pe 14 octombrie. Trei au fost marile virtuți care au impodobit sufletul și viața Sfintei Preacuvioasei maicii noastre Parascheva de la Iași. Ingereasca feciorie, milostenia, adica lepadarea de cele pamantești, și dumnezeiasca rugaciune, maica tuturor faptelor…

- Consilierii locali municipali au aprobat, ieri, intr o sedinta extraordinara, un proiect de hotarare privind prorogarea efectelor HCL nr. 332 3.10.2017 pentru aprobarea incheierii tranzactiei judiciare dintre municipiul Constanta si societatea Polaris M Holding, in scopul stingerii litigiului ce formeaza…

- Sute de mii de oameni stand la cozi interminabile, inghesuieli, leșinuri și imbranceli. Totul in numele credinței. Psihologul Cezar Laurențiu Cioc explica ce impact are sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva asupra credincioșilor din Romania și ce ii motiveaza pe oameni sa vina in numar foarte mare…

- Consilierii locali, convocați astazi, 11 octombrie, la o ședința de indata, ce va incepe la ora 15, ar trebui sa faca urmatorii trei pași in lungul drum al redeschiderii Pieței Centrale, drum care dureaza deja de trei ani și ceva. Dupa ce, zilele trecute, plenul CL Piatra Neamț a decis ca Piața sa fie…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a afirmat ca premierul Mihai Tudose nu va raspunde la comenzile venite de la presedintele PSD Liviu Dragnea "in mod lipsit de ratiune", considerand ca Tudose nu este "la fel de maleabil" cum era Sorin Grindeanu. El considera ca Tudose nu va demisiona.

- Intr-o conferinta de presa anuntata pe nepusa masa, ieri, in debutul careia a recunoscut ca o avea in vedere inca de sambata, Mihai Chirica a decis sa raspunda detaliat la acuzele privind achizitionarea controversata a stalpilor de pe malul Bahluiului. Dupa ce a fost apostrofat de „Ziarul de Iasi" ca…

- Primaria a cerut 18 milioane de lei pentru manifestarile dedicate “Centenarului” Marii Uniri, dar Guvernul a alocat joi doar 6 milioane, bani pentru tot judetul. „Ii multumim Guvernului pe aceasta cale“, a afirmat vineri, suparat si ironic, in acelasi timp, primarul Mihai Chirica. Primaria va stabili…

- O tânara de 29 de ani din Iași s-a dus la maternitate sa nasca 2 copii, insa a avut surpriza sa constate ca de fapt sunt 4: doi baieți si doua fete. Irina Cozma a nascut natural toti cei 4 copii, caz care, sustin medicii, este extrem de rar: doar o femeie din 13 milioane naste…

- Ediția din acest an a Festivalului Castanelor merge mai departe. Anunțul a fost facut de catre primarul Catalin Cherecheș in cadrul unei ședințe de indata a Consiliului Local, Chiar daca firma care a caștigat licitația privind organiziarea evenimentului a notificat Administrația Publica Locala a municipiului…