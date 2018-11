Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Londrei Sadiq Khan a anuntat luni ca trei tunuri cu apa uzate, cumparate pentru politie de catre predecesorul sau Boris Johnson, au fost vandute ca fier vechi, cu o pierdere estimata la peste 300.000 de lire sterline (peste 336.700 euro), relateaza The Associated Press, informeaza News.ro.In…

- Marea Britanie isi va marca plecarea din Uniunea Europeana, anul viitor, printr-o moneda speciala, dezvaluie tabloidul The Sun, scrie The Associated Press. Ministrul britanic al Finantelor Philip Hammond urmeaza sa anunte luni, cand prezinta proiectul de buget, lansarea acestei monede speciale,…

- Un tribunal german a cerut Berlinului sa interzica circulatia automobilelor diesel mai vechi pe unele strazi, pentru a reduce poluarea si a se conforma standardelor UE, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . Pe cel putin sapte strazi, unde s-a constat cel mai ridicat nivel de poluare cu oxid…

- Comisia Europeana este ingrijorata ca producatorii auto din Germania vor incerca sa exporte vehiculele diesel vechi retrase de pe piata germana in Europa de Est, in cadrul unui program national de stimulente, a declarat comisarul pentru Industrie Elzbieta Bienkowska, transmite Reuters.Constructorii…

- Germania si Marea Britanie au semnat vineri un acord de cooperare militara, un semnal ca Guvernul de la Londra mentine angajamentul pentru apararea Europei in pofida impasului negocierilor cu Uniunea Europeana pe tema Brexit, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Proprietarii vehiculelor echipate cu motoare diesel mai vechi din orasele germane unde aerul este extrem de poluat vor putea alege intre a primi subventii pentru achizitionarea unor modele mai noi si mai putin poluante sau o reconfigurare a sistemului hardware, a decis coalitia aflata la guvernare.…

- Guvernul condus de Angela Merkel ar urma sa anunte luni care va fi calea pe care o vor urma milioane de germani care detin un automobil diesel mai vechi si, totodata, care va fi factura de plata pentru constructorii auto, informeaza AFP. Factorii politici si constructorii auto incearca de…

- Londra planuieste sa-si consolideze prezenta militara la Arctica, anul viitor, in contextul unor ingrijorari fata de pozitia tot mai agresiva a Rusiei, a declarat ministrul britanic al Apararii, relateaza The Associated Press preluat de news.roCRIZA majora in Germania. Partidul antisistem,…