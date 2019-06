Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Addis Abeba a anuntat miercuri ca va interzice circulatia motocicletelor in orasul sau incepand din 7 iulie, o masura menita sa reduca infractionalitatea in crestere in capitala Etiopiei, relateaza AFP preluata de Agerpres. Aceasta interdictie a fost decisa pe baza unui studiu…

- Incepand de astazi, 13 aprilie, circulatia rutiera va fi inchisa timp de 7 zile la trecerea la nivel cu calea ferata dinspre DN 11 (Brasov – Bacau) spre satul covasnean Bacel (comuna Chichis). Motivul il reprezinta lucrarile de modernizare a Drumului Comunal 27A din judetul Covasna, in cadrul proiectului…

- Mircia Gutau, primarul orașului Ramnicu Valcea, a deschis vineri o acțiune in instanța impotriva Romaniei. Edilul cere daune morale și materiale pentru „suferinta si umilinta” la care ar fi fost supus in cei peste 12 ani in care a fost implicat in procese. Avocatul Octavian Fieroiu, care il reprezinta…

- Vești proaste pentru șoferi aduse de reprezentanții Primariei Timișoara. Sambata, 23 martie, intre orele 08.00 – 15.00, traficul rutier va fi inchis in zona pasajului Michelangelo. Circulația va fi intrerupta pentru ca Aquatim va executa lucrari de mentenanța la statia de pompare aflata in centrul Pasajului…