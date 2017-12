Stiri pe aceeasi tema

- Primarului orașului Petatlan din Mexic a fost ucis in timp ce cina la un restaurant. Arturo Gomez Perez a murit la spital in urma ranilor suferite. Arturo Gomez Perez, primarul orașului Petatlan, situat in zona de sud a Mexicului a fost ucis in timp ce lua cina la un restaurant din oraș, scriu jurnaliștii…

- Un polițist din Arad, aflat în timpul liber, a fost ranit cu o maceta, în aceasta dimineața, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale, dupa un conflict cu doi barbați în fața unui club din oraș. Incidentul s-a petrecut, în aceasta dimineața, în fața…

- Alejandro Gutierrez, membru al Partidului Revolutiei Institutionale, este unul dintre aliatii presedintelui Enrique Pena Nieto suspectati de participare la o schema pentru deturnare de fonduri in scopul cresterii sanselor formatiunii politice intr-o perioada de profunda nemultumire a cetatenilor…

- Demografia intreprinderilor presupune studiul evenimentelor de creare si de desființare a intreprinderilor, evoluția in timp a intreprinderilor nou create. Informațiile statistice privind demografia intreprinderilor sunt relevante pentru analizele economice. In anul 2016 numarul intreprinderilor active…

- Doua rachete au fost lansate duminica din Fasia Gaza spre sudul Israelului, declansand alarma antiaeriana, a informat armata israeliana citata de agentia EFE. Potrivit acesteia, sirenele de alarma au sunat in districtul Ashkelon, in sud, spre care urmau sa se indrepte in mod previzibil…

- Un pompier și-a pierdut viața in timp ce incerca sa stinga incendiul Thomas, care a mistuit de saptamana trecuta peste 98.000 de hectare de vegetatie in sudul Californiei, relateaza BBC News. Pompierul, in varsta de 32 de ani, facea parte din unitatea din San Diego. Acesta era casatorit și era tatal…

- Giosan a fost condamnat pentru omor calificat, tentativa de omor calificat, talharie calificata si distrugere. In urma cu doi ani, Aurelian Giosan a injunghiat mortal pe Victor Nour din Republica Moldova, acesta a fost descoperit cu 20 de plagi injunghiate. De asemenea, l-a injunghiat de 18 ori si pe…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp in apropiere de Universitatea de Medicina si Farmacia „Grigore T. Popa” (UMF) din municipiul Iasi. Din primele informatii, se pare ca doua masini s-au tamponat violent. Unul dintre autoturisme a parasit carosabilul si a patruns pe trotuar, ranind grav…

- Incidentul a avut loc in dimineața zilei de luni la terminalul de autobuze al autoritații portuare din apropiere de Times Square."NYPD se afla la intervenție la o explozie de origine necunoscuta la intersecția 42nd Street și 8th Ave, #Manhattan", se arata intr-un mesaj pe Twitter postat de Poliție.…

- "Acum cateva minute sotia lui Ciprian i-a dat telefonul in mana lui ca sa isi auda fetitele in timp ce vorbea cu ele. Ciprian a dus telefonul la ureche singur sa le poata auzi! Dumnezeu a facut minuni! Exista Dumnezeu si exista minuni, exista medici buni! CIPRIAN TRAIESTE! CIPRIAN RASPUNDE LA STIMULI!…

- Polițistul ranit grav la cap cu o sabie in timpul unor percheziții efectuate astazi dimineața, la Radauți, intr-un dosar de trafic de droguri a fost stabilizat la Spitalul din Suceava, iar apoi a fost transferat cu un elicopter SMURD la o clinica de neurochirurgie din Iași. Victima este agentul șef…

- Primarul general, Gabriela Firea, și cei șase edili social-democrați ai sectoarelor Capitalei dezmint informațiile potrivit carora instituțiile pe care le conduc ar organiza evenimente decise la sediul PSD. "Am aflat cu surprindere ca în mediul on-line se vehiculeaza informații…

- Situatie complicata pentru politia elena ieri, dupa ce fortele de ordine au fost chemate sa intervina de urgenta intr-o confruntare violenta izbucnita din senin pe strazile din Atena. Un grup de circa 200 de ultrasi ai echipei PAOK Salonic, club antrenat de romanul Razvan Lucescu, a atacat violent…

- Interval de valabilitate: 27 noiembrie, ora 16 – 28 noiembrie, ora 18; Fenomene vizate: ninsori insemnate cantitativ, strat de zapada, intensificari ale vantului la munte; Zone afectate: Carpații Meridionali și Orientali, sudul și estul Transilvaniei și vestul Moldovei In Carpații…

- Nimic nu mai merge bine intreShakira și Pique! Desi in ultima vreme au incercat sa arate ca nu se intampla nimic intre ei, cei doi doi au facut-o lata in Barcelona. Cantareata columbiana si fotbalistul s-au certat intr-un restaurant.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, ca facturile bucurestenilor la apa calda si caldura nu se vor majora, furnizarea acestora nefiind in pericol deoarece gazele necesare incalzirii termice au fost platite in avans. "Factura nu se majoreaza la apa calda…

- Dezertarea dramatica și spectaculoasa a soldatului nord-coreean la 13 noiembrie, care a trecut în fuga frontiera spre Coreea de Sud sub gloanțelor militarilor din Coreea de Nord, a fost surprinsa în imagini, care au fost facute publice miercuri, relateaza AFP. xtrem de grav ranit…

- Extrem de grav ranit și salvat in partea sud-coreeana a frontierei, militarul, care a trecut prin 'zona comuna de securitate' (JSA) la Panmunjom, singurul sector al Zonei Demilitarizate (DMZ) unde cele doua armate rivale sunt fața in fața, primește in continuare ingrijiri intr-un spital sud-coreean.…

- Acest sistem de inregistrare va fi folosit in cazul cetațenilor statelor terțe (din afara spațiului Schengen), atat cei care au nevoie de vize cat și cei carora nu li se solicita vize de scurta ședere de pana la 90 de zile. Sistemul va fi constituit dintr-o baza de date centrala, in care vor…

- Violențele din statul Guerrero, aflat in sudul Mexicului, au pustiit orașele și au inchis școli, relateaza The Guardian, care prezinta situația din aceastazona, unde „sute de cadavre se descompun pe drumurile publice”.

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta cateva oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Protestatarii nu detin cel mai probabil toate informatiile in ceea ce priveste modificarile la Codul Fiscal, considera presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, potrivit Agerpres.Intrebat ce mesaj are pentru cei care protesteaza duminica seara, Dragnea a spus: "Am auzit…

- Ministrul Sanatații trimite inspectorii de la Inspecția Sanitara de Stat la Spitalul de Arși ca sa verifice daca minerul ranit la Uricani a murit din cauza infecțiilor nosocomiale, așa cum susține președintele Asociatiei pentru protectia pacientilor din Romania, Vasile Barbu.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, in legatura cu protestul de duminica seara din București, ca este "pacat" ca o acțiune care a pornit ca fiind una civica "sa fie pur și simplu confiscata de opoziția politica". "Trebuie respectat rezultatul…

- Guvernul va sprijini cu fonduri de la buget construirea unui spital județean nou la Sibiu, a declarat premierul Mihai Tudose. Premierul Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea, au facut miercuri o scurta vizita la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Sibiu. …

- Sayfullo Saipov, autorul atentatului de la New York , care a ucis opt persoane cu o camioneta, marti, avea legaturi cu gruparea Statul Islamic si s-a radicalizat in Statele Unite, a declarat miercuri guvernatorul statului New York Andrew Cuomo, relateaza AFP. Barbatul, in varsta de 29 de ani, identificat…

- Un vehicul a intrat marți dupa-masa pe o pista de biciclete din districtul newyorkez Manhattan; incidentul s-a soldat cu mai mulți morți și zeci de raniți, iar șoferul a fost doborat de gloanțele poliției. Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a afirmat ca sunt…

- Un atac armat a fost comis in timpul unui meci de fotbal din statul mexican Guerrero. Doi oameni au murit, iar unul a fost ranit dupa ce un grup de indivizi necunoscuti a deschis focul asupra spectatorilor. Persoana traumatizata a fost internata in stare grava.

- In timp ce clientii vor lua prinzul, cercetatorii vor studia viata marina. Primul restaurant subacvatic din Europa se va deschide in Norvegia. Localul va fi partial scufundat pentru a le da posibilitatea clientilor sa vada ce este sub apa. Jumatatea din constructie va fi situata pe coasta de sud a…

- “Compania si-a exprimat disponibilitatea de a raspunde oricaror intrebari ale comisiei. Hotararea de infiintare a comisiei prevede posibiltitatea de a transmite in scris informatiile solicitate. Data fiind complexitatea discutiilor, am optat pentru aceasta varianta astfel incat sa putem furniza o imagine…

- Judecatorii Curții de Apel au decis pe 24 octombrie a.c ca Mitropolia Moldovei și Bucovinei trebuie sa-i plateasca lui Gabriel Ghergheșanu angajat al primariei nici mai mult nici mai puțin decat 51.500 euro „Le mai deschid un proces pentru plata cheltuielilor de judecata”, a spus Gabriel Ghergheșanu…

- Florin Caraiorgu a depus, pe data de 16.10.2017, la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, proiectul "Modificare AC nr. 483 17.04.2014 laquo;Amenajari interioare parter si etaj I alimentatie publica, transformare pod in mansarda, birouriraquo; prin amenajari si schimbare functiune in hotel si…

- Propunerea de modificare a Codului Administrativ astfel incat deciziile importante sa poata fi luate cu majoritatea simpla a voturilor din Consiliul Local, in loc de doua treimi din voturile tuturor, a fost sustinuta si de primarul Sucevei, Ion Lungu, la Comitetul Director al Asociatiei ...

- Potrivit agențiilor Anadolu și Dogan, explozia a avut loc in centrul orașului. Primarul din Mersin, Burhanettin Kocamaz, a declarat canalului de televiziune Haberturk ca atacul a avut loc pe strada unde se afla biroul guvernatorului local. El a adaugat ca vehiculul de poliție se afla in mișcare…

- 12 persoane au fost ranite in explozia unei bombe la trecerea unui vehicul de poliție marți la Mersin, un important oraș port in sudul Turciei, informeaza Reuters și AFP, citand canale de televiziune și agenții de presa turce. Potrivit agențiilor Anadolu și Dogan, explozia a…

- Consilierii locali au aprobat eliminarea costurilor cu apa meteorica pentru persoanele fizice și reducerea cu 30% a tarifului acesteia pentru persoanele juridice. Așadar, de la 1 noiembrie, facturile emise de Compania de Apa vor scadea. [citeste si] Joi a fost data oficial vestea, insa…

- Tel Avivul a anuntat duminica faptul ca un tanc israelian a "vizat si distrus un avanpost Hamas din sudul Fasiei Gaza", precizand ca actiunea a fost luata ca raspuns la lansarea unei rachete din interiorul teritoriului palestinian spre sudul Israelului. Oficiali din Fasia Gaza au declarat…

- Zilele trecute a fost o tentativa de omor al omului de afaceri, dar și vicepreședintele Consiliului Regional al Odesei, Oleg Radkovsky. Potrivit autoritaților, funcționarul a primi trei gloanțe, în rezultatul carora a fost ranit grav. Totuși, viața acestuia nu se afla în pericol, transmite…

- Acestia sustin ca in Uniunea Europena sunt disponibile 13 terapii pentru aceasta afectiune, in timp ce in Romania exista doar sapte. Situatia paicentilor cu scleroza multipla a constituit subiectul principal al unei dezbateri la care a participat zilele trecute si ministrul Sanatatii, Florian Bodog.…

- vezi galeria Fitto Cafe e un restaurant cu mancare sanatoasa, dietetica, intr-o oarecare masura, asa cum ii sugereaza si numele. Au vrut sa faca un brand cu acest concept, poate chiar si un lant de cafenele-restaurant cu mancare pentru oameni care au grija de ei mai mult decat altii, dar se pare…