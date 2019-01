Primarul Traian Ogâgău riscă închisoarea după ce a refuzat să sufle în etilotest Primarul orașului Singeorz-Bai, Traian Ogagau risca inschisoarea, dupa ce in urma cu doi ani a refuzat sa sufle in etilotest, cand a fost surprins in trafic de polițiști. De mai bine de doi ani a avut nevoie Parchetul de pe langa Judecatoria Nasaud pentru a-l trimite in judecata pe primar pentru aceasta infracțiune rutiera. Incidentul a avut loc la finalul lunii noiembrie a anului 2016, intr-un final de saptamana. Traian Ogagau s-ar fi cinstit bine intr-un restaurant din orașul Singeorz-Bai, in noaptea de sambata spre duminica, alaturi de mai mulți cunoscuți. Dupa ce ar fi consumat bauturi alcoolice,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

