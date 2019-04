Primarul Toma: Nu oprim nici investiţiile în oraş! Nu oprim nimic! Acesta a sustinut ca va reduce cheltuielile inutile si nu va renunta la investitii. 'Nu oprim nici investitiile in oras, nici reparatii de strazi, nici ingrijirea de spatii verzi si nici spectacolele - targul Dragaica face anul acesta 241 de ani, un adevarat mit pentru municipiu si judetul Buzau si nici la festivalul Benone Sinulescu', a spus Toma. Investitiile vor continua Investitiile vor continua Potrivit acestuia, investitiile vor continua si datorita fondurilor europene. 'Avem proiecte depuse pentru accesarea a circa 60 de milioane de euro. Daca procesul se va derula normal, cele mai multe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

