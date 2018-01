Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii din Ungaria, Fazekas Sandor, a anuntat ca Guvernul de la Budapesta va aloca in acest an 520 de milioane de forinti, respectiv 1,7 milioane euro, pentru sprijinirea agricultorilor din Bazinul Carpatic, majoritatea banilor urmand sa fie repartizati in Transilvania.

- „Pana la 31 ianuarie, dintr-un milion și jumatate de romani care trebuie sa mearga la ANAF sa-și regularizeze diverse venituri de anul trecut. A confirmat și Comisia Europeana și ANR, prețul la energie a explodat. Sunt cele mai mari din Europa. O sa vina frigul și o sa ne confuntam cu o criza cumplita…

- Guvernul a decis, in sedinta de miercuri, sa dea un aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale, au declarat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Pe 29 decembrie 2017, premierul Mihai Tudose declara ca Guvernul va da un aviz negativ proiectului…

- Numarul modificarilor fiscale intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2018 este foarte mare, ca in niciunul dintre ultimii ani. Iata noile modificarile referitoare la regimul microintreprinderilor, impozit pe venit și contribuții sociale, TVA. Split TVA In privința TVA sunt doua principale modificari,…

- Europarlamentarul Daniel Buda atrage atenția ca ”Guvernul PSD-ALDE curenteaza populația cu cele mai mari majorari la prețul energiei electrice din UE”. ”Prețul la energia electrica a crescut cu peste 50% fața de aceeași perioada din 2016, ceea ce…

- Proiectul parlamentarilor social-democrati privind stabilirea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu nu e susținut de presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra. Acesta sustine ca este nevoie de dezbatere publica.Horia Nasra a declarat ca modificarile propuse lipsesc de substanta…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan explica pe pagina sa de Facebook cum se face, de fapt, un buget de stat profesionist, dupa ce Parlamentul a aprobat, vineri, bugetul pe 2018. In conditiile in care Parlamentul a inceput munca pe bugetul pentru 2018 la sfarsitul lunii noiembrie, Muresan arata…

- Guvernul va interveni pentru a nu exista probleme cu Comisia Europeana in cazul in care Parlamentul nu va reusi sa adopte prin lege prevederile Directivei europene privind Justitia pe care Romania trebuie sa le implementeze pana in aprilie 2018, a declarat joi premierul Mihai Tudose. "Ma…

- Legea care plafoneaza indemnizatia pentru cresterea copiilor, promulgata de Iohannis Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind aprobarea OUG nr.55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, care plafoneaza…

- Unitatile din invatamantul preuniversitar de stat vor primi fonduri in valoare totala de 144.502 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor cu salariile si hotararile judecatoresti.Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, o hotatare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata…

- Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a declarat, marti, ca o inlocuire a timbrului de mediu ar putea avea loc in luna martie 2018, inainte de aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM). "Principiul va fi acelasi, adica 'Poluatorul plateste!'.…

- Bugetul AFM va fi aprobat undeva in martie - aprilie, anul viitor. Sper ca, pana atunci, sa avem o inlocuire a Timbrului de mediu, conform directivelor europene. Vrem ca poluarea sa fie diminuata. Nu stiu cum va iesi forma finala a acestei penalitati pentru masinile care vor polua si sper ca, in martie…

- Noul timbru de mediu ar putea intra in vigoare in martie anul viitor, a anunțat ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. Acesta sustine ca deocamdata nu stie sub ce forma va fi aplicat insa ramane valabil principiul - poluatorul plateste, care sa corespunda normelor europene. O inlocuire a timbrului…

- Consultarea populara lansata la inceputul lunii octombrie de premierul naționalist ungar, Viktor Orban, pentru a valida politica sa impotriva migranților reprezinta un succes, a afirmat duminica guvernul pe baza rezultatelor parțiale, transmite AFP. Din cei 8,2 milioane de alegatori inscriși, „peste…

- R. Moldova va beneficia de suportul Bancii Europene de Investiții (BEI) pentru asigurarea interconectarii electrice cu Romania. In acest sens, Guvernul a aprobat astazi inițierea negocierilor privind proiectul Contractului de finanțare intre R. Moldova și BEI, in valoare de 80 de milioane de euro. Ministru…

- Un sistem subfinanțat, care eșueaza in a le oferi elevilor chiar și competențele de baza, cu probleme serioase in ceea ce privește accesul copiilor din clasele sociale defavorizate, cam acesta este tabloul educației din Romania, potrivit raportului pe 2017 realizat de Comisia Europeana. Documentul subliniaza…

- "Viziunea Ungariei asupra migrației este clara și de neclintit: consideram ca imigrația ilegala este periculoasa. Din cauza imigrației ilegale, Europa se confrunta acum cu un nivel de amenințare terorista fara precedent", a afirmat șeful diplomației ungare intr-o conferința de presa la Budapesta,…

- Cei aproximativ 7 milioane de participanți vor avea conturile de pensie privata obligatorie suplimentatate cu 7,3 miliarde de lei, incepand cu 2018, de la bugetul de pensii publice. Suma este cu doar 1,7% mai mare decat cea din acest an, ca urmare a diminuarii contributiei, de la 5,1% la 3,75%.

- Guvernul a aprobat semnarea celui de-al doilea Amendament la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova si Banca Europeana de Investiții (BEI) pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din țara noastra, semnat la Chișinau inca pe 23 noiembrie 2010, scrie mold-street.com.

- Europarlamentarul Siegfried Muresan, prim-vicepresedinte al PMP, a declarat, miercuri, ca Guvernul actual aplica exact reteta esecului economic patentata de Calin Popescu-Tariceanu in anii 2007-2008, prin rate mari de deficit bugetar si consum in crestere. "Vedem deficit in crestere, in ciuda…

- Subfinantarea din educatie este o problema evidenta in Romania, in contextul in care gospodariile cheltuie in medie 39 de lei pentru educatie la fiecare 100 lei cheltuiti din bani publici, cea mai ridicata proportie din Uniunea Europeana (UE), potrivit datelor publicate de Comisia Europeana (CE),…

- Intrebat de HotNews, intr-o conferinta de presa, la Bruxelles, despre pozitia ingrijorarile Departamentului de Stat al SUA privind procesul de modificare a legilor justitiei din Romania, Muresan si-a exprimat sustinerea pentru pozitia diplomatiei americane. "Pozitia Departamentului de Stat…

- Proiectul de buget al Camerei Deputatilor pentru anul 2018 a fost adoptat, luni, de Comisia de buget-finante, dar si, pe articole, de catre plenul Camerei. Bugetul este majorat cu 36% fata de anul trecut, trei sferturi dintre bani mergand la salarii. Proiectul de buget al Camerei Deputatilor…

- Guvernul elvețian a anunțat, joi, ca a acceptat sa deblocheze suma de 1,3 miliarde franci (1,2 miliarde euro) pentru a continua sa ajute, așa cum a facut și in ultimii zece ani, statele membre UE din Europa Centrala și de Est, informeaza AFP. Aceasta contribuție autonoma, asupra careia…

- Eugen Teodorovici, i-a acuzat de dezinformare pe premierul Mihai Tudose și pe ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, care au discutat, la începutul ședinței de Guvern de miercuri, despre faptul ca România va cheltui doua miliarde de euro din fonduri europene pâna la finele…

- In cursul zilei de luni, la Bruxelles, se va vota orașul care va gazdui noul sediu al Agenției Europene a Medicamentului dupa ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Bucureștiul alturi de alte 18 orașe s-au inscris in aceasta cursa. Relocarea AEM va fi decisa, luni, in urma unui vot secret care…

- Elena Udrea spune ca se încearca implicarea ei în dosarul Tel Drum, pentru ca faptele s-au petrecut în perioada în care ea era ministru al Dezvoltarii în Guvernul lui Emil Boc. „De când cu acuzatiile cu Tel Drum, nu am comentat nimic la adresa…

- Executivul a aprobat, în sedinta de ieri, semnarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana privind asistența macrofinanciara pentru țara noastra si a Memorandumului de întelegere ca parte integranta a acestui Acord. Semnarea documentelor va crea…

- Guvernul polonez a calificat miercuri drept 'partizana' și 'scandaloasa' rezoluția adoptata de Parlamentul European (PE), in care se considera ca Polonia incalca normelor statului de drept prin reformele judiciare propuse sau deja aplicate și care cere aplicarea articolului 7 din Tratatul UE, adica…

- Guvernul a adoptat astazi, printr-un memorandum, acordul de principiu pentru contractarea unui imprumut de la Banca Mondiala in vederea sprijinirii activitaților preliminare realizarii proiectului de construcție a autostrazii Ploiești-Brașov. Valoarea imprumutului este de pana la 35 milioane EUR,…

- Comisia Europeana cere in MCV urgentarea modificarii Codurilor pentru a corespunde deciziilor CCR Comisia Europeana precizeaza in raportul MCV pentru Romania, publicat miercuri, ca autoritatile de la Bucuresti ar trebui sa aiba ca prioritate absoluta punerea in acord a Codurilor Penale cu ultimele decizii…

- Primarul Timișoarei a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ca va inainta un memoriu Comisiei Europene, cu privire la vaporașele care nu pot circula, legal, pe Bega. Edilul susține ca ambarcațiunile nu pot naviga și transporta oameni, din cauza Guvernului.

- Este foarte important ca toate masurile fiscale sa aiba in spate un studiu minutios de impact, iar scopul lor ar trebui sa fie reducerea graduala a deficitelor bugetare, a declarat Alejandro Hajdenberg, reprezentantul FMI pentru Romania si Bulgaria. "Politica fiscala trebuie sa aiba ca scop…

- "Romania este pe punctul de a pierde posibilitatea de a gazdui Agenția Europeana a Medicamentului din cauza faptului ca dosarul a fost superficial intocmit, iar autoritațile romane nu au raspuns clar la toate condițiile prevazute in dosarul de oferta.Problemele de accesibilitate și facilitațile…

- Dupa datele care aratau ca Romania va sari din ținta de deficit bugetar in anul 2017, iar situația se va inrautați in 2018 și 2019, acum raportul CE ne arata ca se va menține totuși trendul de creștere economica. Comisia Europeana a majorat prognozele de crestere a economiei Romaniei pentru 2017,…

- REVOLUTIA FISCALA, LA CLUJ. „Privatul nu poate fi obligat sa dea un salariu mai mare decat cel minim” Masurile fiscale adoptate de executiv vor avea efecte perverse pe termen lung, pentru ca patronii nu vor putea sa mentina salarii majorate prea mult timp, sustine Valentin Ilcas, presedintele Sindicatului…

- Ionel Bors, care conduce si asociatia marilor consumatori de energie din industrie, spune ca marii producatori de energie sunt ai statului, care, prin reglementarile impuse, a facut imposibil accesul companiilor din industrie la resursele interne. In aceste conditii, companiile sunt nevoite sa apeleze…

- Comisia Europeana (CE) și-a revizuit, în sus, estimarile referitoare la creșterea economiei și a deficitului României în 2017 și 2018, avertizând totodata, ca incertitudinile cu privire la politicile guvernamentale ar putea afecta

- Franța și-a cheltuit toate veniturile alocate acestui an și, incepand cu ziua de 7 noiembrie, funcționeaza pe credite. Pentru a sublinia gravitatea acestui lucru, presa franceza a ales Romania ca termen de comparație. ,,Deficit: Franța traiește din credit și situația este mai rea decat cea a Romaniei”,…

- Guvernul pregatește modificari de amploare și la regimul de impozitare a microîntreprinderilor, inclusiv creșterea plafonului sub care este aplicata impunerea pe cifra de afaceri la 1 milion de euro, dar nu a consultat Comisia Europeana.

- Autovehiculele second hand din strainatate vor fi comercializate doar de catre firme, iar persoanele fizice nu vor putea cumpara decat cel mult un singur astfel de automobil intr-o perioada de doi ani, prevede un proiect de lege intocmit de PSD, potrivit Profit.ro . Daca ar fi adoptate, interdicțiile…

- Belfast si Londonderry, Dundee, Milton Keynes, Leeds si Nottingham sunt orasele din Marea Britanie care au depus candidaturi in vederea obtinerii titlului de Capitala Europeana a Culturii 2023, desi in acel an tara va fi parasit Uniunea Europeana. Belfast si Londonderry au depus o aplicatie comuna,…

- Expertii de la Bruxelles vorbesc despre masuri bugetare care arunca in haos economia. Primul semn este deficitul record. Oficialii spun ca statul roman are cheltuieli mult prea mari. Iar analistii avertizeaza ca Guvernul nu va avea suficienti bani pentru a-si indeplini promisiunile.

- Plenul Parlamentului European a votat astazi, cu 414 voturi pentru, 163 împotriva si 90 de abtineri, raportul privind pozitia Parlamentului asupra Bugetului Uniunii Europene pentru anul 2018, realizat de catre deputatul european Siegfried Muresan, în calitate de negociator-sef al PE…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a prezentat vineri varianta de buget de stat pentru 2018 in viziunea liberalilor, potrivit careia veniturile totale ar fi de 272,4 miliarde de lei, cheltuielile ar insuma 288,64 miliarde de lei, ceea ce ar duce la un deficit de 1,8% din PIB. Florin Citu a spus…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi, la Parlament, ca nu va mai trimite el solicitarea catre Comisia de la Venetia pentru un aviz referitor la modalitatea de numire a procurorilor sefi, informeaza Digi 24. Ministrul Justiției a explicat ca, din moment ce Coalitia PSD - ALDE…

- Plenul Senatului ar putea dezbate marti proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca sau munca la distanta.Initiator al proiectului este Guvernul si, potrivit notei de fundamentare, actul normativ are in vedere flexibilizarea si adaptarea relatiilor de munca la realitatile…

- Plata defalcata a TVA, cel mai discutat subiect din ultima perioada. Guvernul a decis ca aceasta sa intre in vigoare din data de 1 octombrie, in mod optional, urmand sa devina obligatorie pentru firme de la data de 1 ianuarie 2018. Un singur lucru nu a facut Executivul, lucru ce va schimba complet cursul…