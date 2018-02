Stiri pe aceeasi tema

- Edilul Timisoarei, Nicolae Robu, a postat vineri seara pe pagina sa de Facebook o noua dedicatie pentru "haterii" sai, o compozitie proprie pe versurile lui Nicolae Labis, pe care o interpreteaza la chitara.

- Timișoara are 25 de angajați pe post de timonieri, capitani și marinari. Aceștia ar trebui sa navigheze pe Bega, insa nu fac acest lucru, deoarece Societatea de Transport Public nu are ambarcațiunile la apa. Mai precis, cei 25 de angajați nu au inca un obiect de activitate, cel puțin pana cand cele…

- Primarul Timișoarei susține ca el cunoaște realitatea și știe exact care sunt pașii care mai trebuiau parcurși pentru ca vaporașele cumparate in urma cu aproape doi ani, cu aproape 2 milioane de euro, sa ii plimbe pe oameni pe Bega. „Eu știam care este realitatea, pentru ca eu m-am ocupat…

- 2.000.000 de euro – atat are de gand sa plateasca administratia Robu pentru realizarea unei fantani cantatoare in capitala Banatului. Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, si-a reiterat recent angajamentul de a face fantana, care, spune el, va atrage o multime de turisti in orasul nostru. Ideea nu este…

- Primarul liberal al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a prezentat, vineri seara, pe pagina sa de Facebook, noua sa compozitie muzicala pe versurile lui Alexandru Vlahuta si a tinut sa arate ca zilnic este atras in „diverse batalii”, dar ca este un om „ultrapasnic si ultratolerant”.

- Va reamintim ca USR Timișoara, prin vocea vicepreședintelui Ruben Lațcau, susținea, recent, ca situația dezastruoasa de la STPT este cauzata și de gatuitațile acordate cu atata lejeritate de Primaria Timișoara. Acum, in urma unui sondaj lansat de Robu pe Facebook, Lațcau il acuza pe edilul-șef…

- Nicolae Robu a reactionat, miercuri, pe contul sau de Facebook, dupa ce in spatiul public au aparut informatii cu privire la faptul ca soferul sau, Vasile Paraschiv, primeste o indemnizatie lunara de aproximativ 10.000 de lei, dupa majorarile salariale din Primaria Timisoara.Primarul Timisoarei…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, scrie pe Facebook ca are un salariu de aproximativ 12.000 de lei, in timp ce soferul sau primeste 6.500 de lei. Robu spune ca face “economii”, pentru ca foloseste ca sofer un sef de serviciu care lucreaza alaturi de el 12-14 ore pe zi.

- Sondajul cu nr. 6 realizat pe Facebook de primarul Timișoarei a fost lansat sambata seara, la ora 18.43, pe pagina lui Nicolae Robu. Timișorenii au putut raspunde doar pana luni dimineața, cand edilul a facut publice voturile. Care este concluzia? Majoritatea respondenților sunt de acord…

- Primarul Timișoarei a fost recent la București, in vizita la Ministerul Energiei, impreuna cu directorul Colterm. Cei doi s-au intalnit cu secretarul de stat Dorel Vișan, pentru a-i cere ajutorul. Colterm are atat datorii istorice, cat și datorii la zi catre furnizori. „Am discutat…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a publicat pe Facebook masurile pe care le va lua in urma discutiei de luni de la Primaria Timisoara, unde oamenii de cultura din oras au dialogat cu conducerea Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana mai bine de patru ore. A curs cu reprosuri la adresa conducerii…

- Nicolae Robu, primarul Timisoarei, a postat, marti, foarte matinal, un mesaj de ramas-bun de la Ionut Popa, fostul antrenor al ACS Poli. Edilul lasa sa se inteleaga ca ultimele rezultate obtinute de echipa din Liga 1 oricum i-ar fi fost fatale lui Popa si e de parere ca salvarea de la retrogradare…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a cerut o analiza la Societatea Publica de Transport Timișoara. Un studiu legat de nivelul de satisfacție al calatorilor a aratat ca doar jumatate din timișorenii care folosesc vehiculele STPT sunt mulțumiți de serviciile de transport in comun. Primarul a anunțat astazi,…

- Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Timis, Dana Spac, a declarat, luni, corespondentului Mediafax, ca o echipa de medici inspectori fac verificari la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara. "O echipa formata din medici inspectori din cadrul DSP Timis fac verificari, de…

- Fotografiile cu conditiile jalnice dintr-un salon al Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara s-au viralizat dupa postarea acestora pe Facebook. Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a declarat, la Realitatea Tv, ca "Timp de jumatate de secol nu s-a investit nimic in acest spital.…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, reactioneaza la imaginile de cosmar surprinse la Spitalul de Boli Infectioase, postand poze care arata un spital curat si ingrijit.”Pozele sunt actuale si prezentarea lor este legitima”, scrie edilul, dezamagit ca nu se vorbeste si despre cealalta parte a unitatii.

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a avut, in cursul acestei saptamani, o intalnire cu directorul Asociatiei Timisoara Capitala Culturala, Simona Neumann. Edilul-șef a lansat, public, mai multe acuzații legate de calitatea evenimentelor culturale ale Asociației, dar și de modul in care membrii acesteia…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, ia o poziție puternica in conflictul dintre șoferii Uber și cei de taxi. Dupa ce, in noapte de sambata spre duminica, a avut loc o altercație in care au fost implicați mai mulți șoferi, fostul rector al Universitații Politehnice din Timișoara a publicat pe pagina sa…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, condamna, intr-un mesaj pe Facebook, scandalul dintre soferii de taxi si cei de la Uber si spune ca este inadmisibil sa se recurga la violente, mai ales ca legea nu este incalcata de niciuna dintre cele doua parti.In postarea sa de pe Facebook,…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, si viceprimarul Dan Diaconu au fost audiati vineri dimineata, la Politie, in dosarul portii de intrare in Timisoara, care s-a prabusit la furtuna din 17 septembrie 2017, omorand un tanar de 24 de ani.

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, face un nou sondaj pe Facebook. Acesta intreaba timișorenii daca nu vor sa iasa in strada pentru banii lor, totul dupa ce in baza noii legislații contribuțiile sociale s-au diminuat. Masura a adus, de la 1 ianuarie 2018, și o scadere a cotelor de bani care ajung la…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a anunțat rezultatele sondajului lansat in 2 ianuarie, privind redenumirea unei strazi sau a unui parc din capitala Banatului, cu numele regelui Mihai I, care s-a stins din viața la sfarșitul anului trecut. Edilul le-a oferit cetațenilor care și-au exprimat votul printr-un…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, ar fi fost implicat, miercuri, intr-un accident rutier, in timp ce vizita mai multe santiere din oras. In mașina edilului, un Mercedes E Class, a intrat o mașina de teren. Robu susține ca vina ii aparține șoferului sau, Vasile. Știrea a fost publicata de Banatul Azi,…

- Autoturismul de serviciu al primarului Timisoarei, Nicolae Robu, a fost surprins, marti, la intersectia Aleii FC Ripensia cu Bulevardul 1 Decembrie 1989 in timp ce depasea pe liniile de tramvai coloana de masini care astepta la semafor. Un sofer a fotografiat momentul, iar imaginea a fost…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, susține ca acuzele șefului Consiliului Județean Timiș privind neplata unei corecții financiare pe care primaria o are fac parte dintr-un joc politicianist. Deși admite ca plata nu s-a facut și ca nici nu se va face pana in luna ianuarie, Robu spune ca proiectul de…

- In general, nu se circula rau prin Timișoara. Este ceea ce spune, constant, primarul Nicolae Robu, cand i se spune ca sunt cozi infernale in trafic. Edilul susține constant ca el ajunge destul de repede dintr-un loc intr-altul. Daca v-ați intrebat vreodata cum reușește, acum pare ca exista o explicație.

- Situația salariilor de la Regia Autonoma de Transport Timișoara (sau Societatea de Transport Public, cum i se spune mai nou) se prezinta destul de trist. Problemele au aparut inca de saptamana trecuta. „In timp ce conducerea RATT și primaria se pregatesc pentru vacanța și festivitațile de sfarșit de…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, cere public Consiliului Județean Timiș sa ii dea Stadionul „Dan Paltinișanu”. Intr-o postare pe Facebook, Robu ataca din nou social-democrații pe tema locației salii polivalente de 16.000 de locuri, care ar urma sa fie construita de Compania Naționala de Investiții…

- Primarul Timișoarei a postat din nou pe Facebook. De data aceasta a vorbit pe larg despre noul stadion, pe care CNI ar urma sa-l ridice la Timișoara. Robu spune exact ce a precizat in urma cu doua zile și cere un pact administrativ. Edilul-șef reitereaza faptul ca a facut diligențe pentru…

- Multi primari din Romania s-au plans ca reducerea cotei de impozitare de la 16 la 10% loveste puternic in bugetele locale, care pierd sume importante de bani. Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a anuntat ca orasul pe care-l conduce va pierde peste 30 de milioane de euro in urma „revolutiei fiscale”.…

- Dupa ce primarul Nicolae Robu a descris demersurile facute catre guvern pentru obținerea de bani pentru Colterm, PSD Timiș a lansat o serie de acuzații impotriva acestuia. „Spre surprinderea noastra, primarul Nicolae Robu a declarat ca Timișoara nu primește bani de la guvern, pentru aceasta iarna. Primarul…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, e din nou in centrul atenției, dupa ce a facut licitație de like-uri pe Facebook, pentru un proiect de patru milioane de euro. Ideea nici macar nu e originala, pentru ca...

- Primarul municipiului Timișoara se cearta cu jurnaliștii pe Facebook. Edilul s-a enervat dupa ce in presa au aparut mai multe articole in care se preciza ca primarul alege sa implementeze doar proiectele care primesc like-uri pe rețelele de socializare. Totul a inceput tot de la o postare a edilului…

- Primarul Timișoarei readuce in discuție fantana ornamentala cu muzica și lumini pe care vrea sa o amenajeze in Parcul Botanic. Deși se lucreaza deja de ceva vreme la documentație, Nicolae Robu s-a jucat puțin cu fanii de pe Facebook, dar oricum anunța hotarat: fantana muzicala se face sigur. Intre timp,…

- Atunci cand il deranjeaza un subiect, primarul Timișoarei iși varsa naduful pe rețelele sociale. Mai exact pe Facebook, unde i-a angrenat din nou pe timișoreni intr-un joc. Tema subiectului: viitoarea fantana muzicala din Parcul Botanic, promisa inca din campania electorala de acum cinci ani. Dupa ce…

- Peste 1.000 dintre prietenii virtuali ai primarului Nicolae Robu vor fantana muzicala, așa ca acesta se supune voinței lor. O noua postare a edilului voia sa afle care este starea de spirit in ceea ce privește „fantana cantatoare”, care, crede Robu, ne va alatura unor orașe precum Barcelona sau Dubai.

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, face un nou sondaj pe Facebook. Dupa ce in urma cu cateva zile edilul dorea sa știe ce parere au timișorenii despre Pasajul Jiul, dar și ce le place și ce la el insuși, acum Robu cere parerea cetațenilor cu privire la sistemul de transport in comun din capitala Banatului.…

- Timișorenii sunt invitați sa-și spuna deschis parerea despre transportul in comun. Este ultimul sondaj lansat pe Facebook de primarul Nicolae Robu, care vrea sa știe ce cred oamenii despre autobuze, troleibuze și tramvaie. Pe rețelele de socializare, lumea se plange de luni bune de zecile de minute…

