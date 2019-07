Primarul Timișoarei recunoaște că nu are bani să facă deratizare…

Nicolae Robu nu vede ieșit din comun faptul ca in centrul Timișoarei, pe trotuare, oamenii pot „admira" șobolani morți. Primarul Timișoarei susține ca acesta este un semn ca noua firma de dezinsecție și deratizare iși face bine treaba. Intrebat cum comenteaza faptul ca pe un trotuar de pe str. Gheorghe Lazar, aproape de sediul Finanțelor