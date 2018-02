Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, scrie pe Facebook ca are un salariu de aproximativ 12.000 de lei, in timp ce soferul sau primeste 6.500 de lei. Robu spune ca face “economii”, pentru ca foloseste ca sofer un sef de serviciu care lucreaza alaturi de el 12-14 ore pe zi.

- Vestea ca marea cantareața de muzica populara Irina Loghin a murit a devenit virala pe rețelele de socializare. Din fericire, stirea este total falsa, anunțul fiind facut chiar de catre cantareata de muzica populara, care a reacționat astfel la miile de mesaje care au asaltat-o. Vedeta a postat un mesaj…

- "Este fals si o sa am si o discutie cu colegul meu din Senat, cu domnul Citu (senatorul PNL, Florin Citu n.r.) pentru ca si dansul este finantist. Trebuie sa fim responsabili cand declaram astfel de lucruri. (...) Este total fals. Nu se lucreaza la impozitul pe gospodarie. Domnul Citu este finantist,…

- Timișorenii continua sa raspunda unui sondaj cu privire la transportul in comun, lansat la finalul anului trecut, daca acceseaza o pagina de internet la care se poate ajunge și prin scanarea unui cod QR. Raspunsurile ajung direct la primarul Nicolae Robu, care spune ca ultima evaluare facuta de calatorii…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a publicat pe Facebook masurile pe care le va lua in urma discutiei de luni de la Primaria Timisoara, unde oamenii de cultura din oras au dialogat cu conducerea Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana mai bine de patru ore. A curs cu reprosuri la adresa conducerii…

- Nicolae Robu, primarul Timisoarei, a postat, marti, foarte matinal, un mesaj de ramas-bun de la Ionut Popa, fostul antrenor al ACS Poli. Edilul lasa sa se inteleaga ca ultimele rezultate obtinute de echipa din Liga 1 oricum i-ar fi fost fatale lui Popa si e de parere ca salvarea de la retrogradare…

- Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara a fost amendat pentru condițiile mizere din saloane. Inspectorii Direcției de Sanatate Publica Timiș au aplicat unitații medicale sancțiuni de peste 6.000 de lei. O amenda de 1.000 de lei a fost data pentru dotarea necorespunzatoare a grupurilor sanitare, iar…

- Potrivit directorului executiv al Asociației Timișoara – Capitala Culturala Europeana, in 2017, conform proiectului declarat caștigator, instituția ar fi avut nevoie de 2,5 milioane de euro pentru a implementa tot ceea ce a promis reprezentanților Comisiei Europene. Banii ar fi trebuit sa…

- O mașina a fost parcata, luni, la Sebeș, pe spațiul pietonal, la intrare in parcul din centrul municipiului, fața in fața cu trecerea de pietoni, a scris pe pagina de Facebook, un cititor al ziaruluiunirea.ro. ”Așa parcheaza Dorel de Sebeș in centrul orașului”, a scris cititorul nostru fidel. De asemenea,…

- In Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, peretii sunt scorojiti, mobilier este ruginit, iar la ferestre sunt puse cearsafuri, dupa cum arata imaginile care au ajuns virale pe retelele de socializare. Managerul spitalului si primarul Nicolae Robu spun insa ca unitatea medicala se…

- ”Anul 2018, Romania, Timisoara, Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes!!! Nu mai am cuvinte sa comentez….cred ca imaginile spun totul…. Spun doar ca mai trebuie sa mergeti la multe concerte, cu spectacole ale marilor artisti, pentru a aduce spitalul la niste conditii putin mai ridicate decat cele…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a avut, in cursul acestei saptamani, o intalnire cu directorul Asociatiei Timisoara Capitala Culturala, Simona Neumann. Edilul-șef a lansat, public, mai multe acuzații legate de calitatea evenimentelor culturale ale Asociației, dar și de modul in care membrii acesteia…

- Razvan Pascu, consultant in marketing turistic, vorbește despre experiența sa cu serviciile de taximetrie pe aeroportul din Budapesta și remarca diferențele uriașe fața de Romania. ”Ma apuca asa niste nervi uneori si mi se face asa o ciuda pe noi, si ma intreb asa prosteste si retoric de ca…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a declarat ca a fost abordat de mai mulți timișoreni care i-au cerut ca municipalitatea sa implementeze un sistem de inchiriere a locurilor de parcare rezidențiale. Edilul-șef susține, insa, ca nu il incanta ideea deoarece cu siguranța vor aparea conflicte…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, ia o poziție puternica in conflictul dintre șoferii Uber și cei de taxi. Dupa ce, in noapte de sambata spre duminica, a avut loc o altercație in care au fost implicați mai mulți șoferi, fostul rector al Universitații Politehnice din Timișoara a publicat pe pagina sa…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, condamna, intr-un mesaj pe Facebook, scandalul dintre soferii de taxi si cei de la Uber si spune ca este inadmisibil sa se recurga la violente, mai ales ca legea nu este incalcata de niciuna dintre cele doua parti.In postarea sa de pe Facebook,…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a publicat pe contul personal de Facebook un comunicat de presa prin care isi exprima dezacordul fata de atitudinea soferilor implicati in scandalul din noaptea de 27 spre 28 ianuarie, cerand, totodata, ca persoanele implicate sa fie identificate si pedepsite. „Este…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, spune ca nu se simte responsabil pentru ce s-a intamplat in timpul furtunii puternice in urma careia un tanar a murit și ca nu a facut nicio verificare, nicio ancheta in primarie și, mai mult, el are conștiința curata. Robu a fost chemat in calitate de martor la audieri…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, face un nou sondaj pe Facebook. Acesta intreaba timișorenii daca nu vor sa iasa in strada pentru banii lor, totul dupa ce in baza noii legislații contribuțiile sociale s-au diminuat. Masura a adus, de la 1 ianuarie 2018, și o scadere a cotelor de bani care ajung la…

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare. Premierul Mihai Tudose ii cere public ministrului internelor sa demisioneze,…

- La sfarșitul anului 2016, mai mulți funcționari publici din cadrul municipalitații timișorene paraseau instituția de pe bd. C.D. Loga nr. 1 pentru o alta, situata pe Bulevardul Revoluției. Au plecat atunci la Consiliul Județean Timiș cel puțin opt angajați ai primariei, printre aceștia aflandu-se și…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a anunțat rezultatele sondajului lansat in 2 ianuarie, privind redenumirea unei strazi sau a unui parc din capitala Banatului, cu numele regelui Mihai I, care s-a stins din viața la sfarșitul anului trecut. Edilul le-a oferit cetațenilor care și-au exprimat votul printr-un…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, tine isonul Politiei Locale in povestea camerei de filmat instalate de Poliția Locala pe sediul PNL fara autorizatie de construire de la Primaria Timisoara si fara aviz de la Direcția județeana pentru cultura Timiș. Daca reprezentanții structurii ce ține de primarie…

- „Coldea și cațiva ai lui, ramași inca pe la butoanele puterii oculte din Romania, se dau acum de ceasul morții cum a plecat Mazare din țara și a cerut azil pe undeva. Doua lucruri vreau sa spun, acestor nemernici: 1) Daca ce se intampla in Romania și in special in justiție este corect și conform…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan a criticat, intr-o postare pe Facebook, proiectul referitor la abuzul in serviciu. Ivan sustine ca initiativa unor parlamentari de la PSD referitor la abuzul in serviciu este „pura ticalosie” si considera ca initiatorii ar trebui sa-si piarda automat…

- Reporter: Ce inseamna pentru primarul din Dudeștii Noi și cum vor fi afectate Primaria din Dudeștii Noi, dar și cele mai mari unitați administrative din zona, ma refer aici la Primaria Timișoara și Consiliul Județean Timiș, de plecarea Marii Britanii din UE? Alin Nica: Așa cum am vazut și…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, ar fi fost implicat, miercuri, intr-un accident rutier, in timp ce vizita mai multe santiere din oras. In mașina edilului, un Mercedes E Class, a intrat o mașina de teren. Robu susține ca vina ii aparține șoferului sau, Vasile. Știrea a fost publicata de Banatul Azi,…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, surprins in timp ce depașea pe linia de tramvai o coloana de mașini aflata la semafor a fost reclamat la Poliție de un timișorean. Barbatul care l-a vazut pe edilul Timișoarei depașind pe linia de tramvai a depus plangere și cere ca Robu sa fie sancționat. Cel care…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, si soferul sau, Vasile Paraschiv, ar putea plati scump plimbarea de ieri, in timpul catreia cei doi au fost fotografiati in timp ce depaseau o coloana de masini care astepta la semafor, trecand pe liniile de tramvai de langa Sala Olimpia, desi circulatia cu autovehiculul…

- "Ne apropiem de finalul anului cu aceasta excepționala defilare de forțe, din pacate pentru o inmormantare așa cum ne puteam aștepta. Finalul a fost grandios, numai ca vine prea tarziu, am putea spune ca este chiar o incoronare dar tardiva a Regelui Mihai, in partea asta de lume, in Romania contemporana",…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, cere public Consiliului Județean Timiș sa ii dea Stadionul „Dan Paltinișanu”. Intr-o postare pe Facebook, Robu ataca din nou social-democrații pe tema locației salii polivalente de 16.000 de locuri, care ar urma sa fie construita de Compania Naționala de Investiții…

- Primarul Timișoarei a postat din nou pe Facebook. De data aceasta a vorbit pe larg despre noul stadion, pe care CNI ar urma sa-l ridice la Timișoara. Robu spune exact ce a precizat in urma cu doua zile și cere un pact administrativ. Edilul-șef reitereaza faptul ca a facut diligențe pentru…

- Multi primari din Romania s-au plans ca reducerea cotei de impozitare de la 16 la 10% loveste puternic in bugetele locale, care pierd sume importante de bani. Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a anuntat ca orasul pe care-l conduce va pierde peste 30 de milioane de euro in urma „revolutiei fiscale”.…

- Nu ai voie sa spui nimanui nimic despre slujba ta. Nu ai voie sa le spui oamenii din afara familiei la ce lucrezi", continua el. Spre deosebire de Google sau Facebook care intervieveaza oamenii apoi le gasesc anumite posturi, Compania californiana intervieaza oamenii pentru roluri specifice,…

- O suma de 120 de milioane de lei a alocat Guvernul pentru mai multe companii de termoficare din țara, insa Timișoara nu a primit niciun ban. Aceasta decizie a cauzat un intreg scandal la nivelul administrației locale și județene, autoritațile grabindu-se sa paseze subiectul de la una la alta.…

- Primarul Timișoarei readuce in discuție fantana ornamentala cu muzica și lumini pe care vrea sa o amenajeze in Parcul Botanic. Deși se lucreaza deja de ceva vreme la documentație, Nicolae Robu s-a jucat puțin cu fanii de pe Facebook, dar oricum anunța hotarat: fantana muzicala se face sigur. Intre timp,…

- Atunci cand il deranjeaza un subiect, primarul Timișoarei iși varsa naduful pe rețelele sociale. Mai exact pe Facebook, unde i-a angrenat din nou pe timișoreni intr-un joc. Tema subiectului: viitoarea fantana muzicala din Parcul Botanic, promisa inca din campania electorala de acum cinci ani. Dupa ce…

- Cateva mii de persoane au asistat la parada militara care s-a desfasurat, vineri, de Ziua Nationala a Romaniei, in fata Palatului Administrativ din Timisoara, unde au defilat si politisti locali pe trotinete electrice, iar trei elicoptere au survolat zona.Parada militara de Ziua Nationala…

- Aceasta mișcare nu inseamna, insa, ca vom scapa de bezna de pe strazile Timișoarei, pentru ca de distribuția energiei electrice se ocupa Enel. Reprezentanții primariei spera, insa, ca vom avea facturi de curent mai mici. „Vom achiziționa energie electrica de pe Bursa de marfuri. Anunțul…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, face un nou sondaj pe Facebook. Dupa ce in urma cu cateva zile edilul dorea sa știe ce parere au timișorenii despre Pasajul Jiul, dar și ce le place și ce la el insuși, acum Robu cere parerea cetațenilor cu privire la sistemul de transport in comun din capitala Banatului.…

- Primarul Timișoarei ii asigura pe fanii de pe Facebook ca va continua in forța dezvoltarea orașului, prin „construirea de subpasaje (n.r. pasaje subterane) și poduri, largirea și imbunatațirea gestiunii carosabilelor, crearea de noi strazi (n.r. exemplu: pentru largirea Inelelor II și IV)”.…

- „In timp ce debitorii romani asista pasiv cum instanțele din București și din alte orașe mari resping pe banda rulanta acțiuni in inghețarea cursului și se lameteaza pe facebook, spaniolii se bucura de efectele speței Andriciuc, o hotarare obținuta la sesizarea unei instanțe din Romania. Bine, unii…

- Romania a primit in primele trei trimestre din 2017 de la bugetul UE doar 3,05 miliarde euro, din care 3,04 miliarde euro aferente cadrului financiar 2014-2020, celelalte 9,67 milioane euro fiind resturi ramase de plata din cadrul financiar 2007 - 2013, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor.…

- Marcajele rutiere din intersectia de la pasajul Jiul din Timisoara, care a devenit celebra in intreaga lume, ar putea disparea, primarul Nicolae Robu anuntand ca a realizat un sondaj, iar aproape 20% dintre respondenti au precizat ca marcajele ii incurca in trafic. Intr-o postare publicata…

- Romania poate pierde dreptul de vot in Consiliul European (format din șefii de stat și de guverne ale țarilor membre UE) din cauza atacului asupra independenței Justiției, scrie jurnalista Ondine Gherguț pe contul personal de Facebook, scrie b1.ro.

- Functionarii Primariei Darabani, cel mai nordic oras al Romaniei, nu mai pot accesa retelele sociale in timpul programului de lucru. Masura a fost luata de Liviu Hrimiuc, edilul localitatii, dupa ce a constatat ca unii angajati isi petreceau foarte mult timp pe internet.