- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a reactionat, astazi, pe Facebook, in legatura cu incidentul de azi-noapte, cand mai multi soferii UBER si taximetristi din Timisoara s-au luat la bataie in parcarea de la Iulius Mall, la pasajul Jiul si mai apoi au protestat in zona Soarelui, acolo unde edilul locuieste.…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a publicat pe contul personal de Facebook un comunicat de presa prin care isi exprima dezacordul fata de atitudinea soferilor implicati in scandalul din noaptea de 27 spre 28 ianuarie, cerand, totodata, ca persoanele implicate sa fie identificate si pedepsite. „Este…

- Un scandal a avut loc, smbata seara, intre taximetristii din Timisoara si soferii de Uber din orasul de pe Bega. Potrivit primelor detalii, altercatia a pornit dupa ce unul dintre taximetristi a reclamat ca a fost agresat de soferii parteneri ai companiei internationale. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Mai multe persoane sunt audiate, duminica, de politistii din Timisoara, dupa un scandal care a avut loc intre taximetristi si soferi de la Uber. Altercatia a pornit dupa ce un taximetrist a anuntat prin statie ca a fost agresat de cinci soferi de la Uber, fiind nevoie de interventia in forta a politistilor.…

- Soferii a nu mai putin de 40 de autoturisme au fost implicati intr-un scandal, in noaptea de 27 spre 28 ianuarie, pe strazile din Timisoara. Totul ar fi inceput din zona Complexului Studentesc, unde cativa taximetristi s-au incaierat cu soferi de la Uber. In incercarea de a-si face dreptate, taximetristii…

- In plin scandal al audierilor in dosarul deschis dupa prabusirea portii de la intrarea in Timisoara de pe Calea Lugojului, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a postat pe Facebook o imagine in care alearga pe o banda. „Azi e sambata, deci numai maine nu-i luni. Iar luni, ca in fiecare luni, in 2018,…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a mințit, ieri, opinia publica fara sa clipeasca dupa ce a fost audiat de polițiști in calitate de martor in dosarul porții care l-a ucis pe studentul Vlad Baici, anul trecut, dupa ce a fost reabilitata cu peste 50.000 euro de catre municipalitate. Acesta a susținut…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, de la PNL, spune ca a fost audiat in calitate de martor in dosarul penal deschis la Politia Timis in cazul portii de la intrarea in Timisoara care s-a prabusit in timpul furtunii din septembrie 2017, iar un tanar si-a pierdut viata. Robu a spus ca nu este un lucru…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, si viceprimarul Dan Diaconu au fost audiati vineri dimineata, la Politie, in dosarul portii de intrare in Timisoara, care s-a prabusit la furtuna din 17 septembrie 2017, omorand un tanar de 24 de ani.

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, și viceprimarul Dan Diaconu au mers, vineri dimineața, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Cei doi au fost audiați in calitate de martori intr-o ancheta privind cazul porții de intrare in oraș de pe Calea Lugojului, care s-a prabușit in timpul furtunii…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, face un nou sondaj pe Facebook. Acesta intreaba timișorenii daca nu vor sa iasa in strada pentru banii lor, totul dupa ce in baza noii legislații contribuțiile sociale s-au diminuat. Masura a adus, de la 1 ianuarie 2018, și o scadere a cotelor de bani care ajung la…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat in urma cu cateva saptamani ca are de gand sa introduca in statiile RATB panouri pe care sa fie afisati timpi de asteptare pana la venirea urmatorului mijloc de transport in comun. Un astfel de sistem exista in Timisoara, numai ca primarul Nicolae Robu vrea…

- Dupa ce a atras atentia ca PSD ''tinde'' sa devina ''un partid de scandalagii si oportunisti'', subliniind ca premierii si guvernele nu se pot schimba pentru a regla orgoliile, deputatul Nicolae Banicioiu are un nou mesaj pentru colegii din partid. „Asta n-aș vrea sa se schimbe in psd: spiritul de…

- Fostul premier Dacian Cioloș intervine in scandalul momentului din interiorul PSD și susține, intr-o postare pe Facebook, ca aceasta „galceava politica” costa Romania enorm. De asemenea, acesta subliniaza ca „Guvernul are datoria sa guverneze in interesul societații” și condamna disputele publice…

- Un bulevard din centrul Timișoarei va purta numele Regelui Mihai I: cel care face legatura intre spitalul de copii si Piata Marasti. Așa a rezultat din sondajul de pe Facebook al primarului Nicolae Robu, la care au raspuns puțin peste 1.000 de oameni. 200 au spus ca nu e potrivita redenumirea vreunei…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a anunțat rezultatele sondajului lansat in 2 ianuarie, privind redenumirea unei strazi sau a unui parc din capitala Banatului, cu numele regelui Mihai I, care s-a stins din viața la sfarșitul anului trecut. Edilul le-a oferit cetațenilor care și-au exprimat votul printr-un…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, tine isonul Politiei Locale in povestea camerei de filmat instalate de Poliția Locala pe sediul PNL fara autorizatie de construire de la Primaria Timisoara si fara aviz de la Direcția județeana pentru cultura Timiș. Daca reprezentanții structurii ce ține de primarie…

- In doar a patra zi din 2018, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, face deja al doilea sondaj pe Facebook. Daca in prima zi din noul an edilul ii intreba pe tinerii din oraș daca sunt de acord sa aiba o intalnire cu el, acum, Robu vrea sa știe parerea timișorenilor cu privire la redenumirea unei strazi…

- Bucurie mare pentru soferi! Lucrarile de pe artera care face legatura intre strazile Arieș și FC Ripensia s-au incheiat. Pe strada Surorile Martir Caceu se circula pe toate cele trei benzi. spre bucuria șoferilor care au avut de indurat o perioada foarte neplacuta. „A fost greu cat am avut șantier acolo,…

- Primarul Timișoarei a postat din nou pe Facebook. De data aceasta a vorbit pe larg despre noul stadion, pe care CNI ar urma sa-l ridice la Timișoara. Robu spune exact ce a precizat in urma cu doua zile și cere un pact administrativ. Edilul-șef reitereaza faptul ca a facut diligențe pentru…

- Dupa ce primarul Nicolae Robu a descris demersurile facute catre guvern pentru obținerea de bani pentru Colterm, PSD Timiș a lansat o serie de acuzații impotriva acestuia. „Spre surprinderea noastra, primarul Nicolae Robu a declarat ca Timișoara nu primește bani de la guvern, pentru aceasta iarna. Primarul…

- Președintele Uniunii Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, explica intr-o noua postare pe Facebook necesitatea infiintarii unei sectii pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Sefa UNJR demonteaza, astfel, toate acuzatiile potrivit carora prin infiintarea sectiei, justitia va fi…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca vor disparea biletele pentru transportul in comun, motiv pentru care si chioscurile Regiei Autonome de Transport vor fi inchise. "Noi vom introduce in curand plata de pe telefon, si nu doar de pe telefon,…

- Cele mai bune linii de transport in comun din Timișoara sunt tramvaiele 4 și 9, troleibuzele 15 și 16 și autobuzele 33. Este concluzia la care a ajuns primarul Nicolae Robu, dupa sondajul pe care l-a facut pe Facebook, despre care spune ca nu este unul științific, ci doar unul orientativ.

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, e din nou in centrul atenției, dupa ce a facut licitație de like-uri pe Facebook, pentru un proiect de patru milioane de euro. Ideea nici macar nu e originala, pentru ca...

- Primarul municipiului Timișoara se cearta cu jurnaliștii pe Facebook. Edilul s-a enervat dupa ce in presa au aparut mai multe articole in care se preciza ca primarul alege sa implementeze doar proiectele care primesc like-uri pe rețelele de socializare. Totul a inceput tot de la o postare a edilului…

- Atunci cand il deranjeaza un subiect, primarul Timișoarei iși varsa naduful pe rețelele sociale. Mai exact pe Facebook, unde i-a angrenat din nou pe timișoreni intr-un joc. Tema subiectului: viitoarea fantana muzicala din Parcul Botanic, promisa inca din campania electorala de acum cinci ani. Dupa ce…

- Variantele puse la dispoziția calatorilor RATT sunt „foarte bun”, „bun”, „prost”, „foarte prost”, „nu-l folosesc, deci nu ma pot pronunța”. Aceleași variante sunt postate și la intrebarile cu privire la fiecare mijloc de transport in comun, edilul-șef dorind sa știe cum circula, in opinia…

- Potrivit edilului-șef, nemții implicați in societatea Retim nu au vrut sa cumpere coșuri de gunoi pentru Piața Unirii, așa ca nu s-au mai pus deloc. „Am cerut acum cateva luni firmei Retim sa achiziționeze coșuri de gunoi ca cele din Piața Victoriei. Sunt atat de discrete și se potrivesc…

- Primarul Timișoarei ii asigura pe fanii de pe Facebook ca va continua in forța dezvoltarea orașului, prin „construirea de subpasaje (n.r. pasaje subterane) și poduri, largirea și imbunatațirea gestiunii carosabilelor, crearea de noi strazi (n.r. exemplu: pentru largirea Inelelor II și IV)”.…

- Dupa ce bizarele marcaje de pe pasajul Jiul din Timisoara au ajuns subiect de gluma pe Facebook, iata ca lucrarea primarului Nicolae Robu este comentata si de jurnalistii englezi. „Drumul spre iad”, titreaza tabloidul The Sun, probabil inspirat din hitul lui Chris Rea, “The Road to Hell”. Privita de…

- Marcajele rutiere din intersectia de la pasajul Jiul din Timisoara, care a devenit celebra in intreaga lume, ar putea disparea, primarul Nicolae Robu anuntand ca a realizat un sondaj, iar aproape 20% dintre respondenti au precizat ca marcajele ii incurca in trafic. Intr-o postare publicata…

- Marcajele dintr-o intersectia din Timisoara, modernizata odata cu lucrarile de extindere a unui pasaj, au devenit subiect de glume pe internet, ironizat fiind si primarul Nicolae Robu. Edilul sustine ca toate aceste ironii au in spate o pozitionare fata de persoana sa. Robu a mai spus ca el nici nu…

- Marcajul rutier de la Pasajul Jiului din Timișoara a stârnit umor și ironii pe Facebook. Poliția analizeaza daca lucrurile respecta legislația. ”Politia Rutiera a avizat instituirea restrictiilor de circulatie pentru realizarea pasajului si a intersectiei…

- Inspectoratul Judetean de Politie Timis face verificari privind utilitatea marcajelor rutiere de la pasajul Jiul din Timisoara, inaugurat duminica, dupa ce pe retelele de socializare au aparut mai multe comentarii. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Timis, Ancuta Morariu, a…

- Marcajele de la Pasajul Jiul, din Timișoara, au starnit aprigi controverse in randul șoferilor, fiind de neinteles, in timp ce primarul Nicolae Robu se pregatește de inaugurare. Mulți le-au comparat cu un joc de Șotron.

- UNICAT in Romania. Intersectie buna de incurcat candidatii la examenul de conducere Inspectoratul Judetean de Politie Timis face verificari privind utilitatea marcajelor rutiere de la pasajul Jiul din Timisoara, inaugurat duminica, dupa ce pe retelele de socializare au aparut mai multe comentarii. Purtatorul…

- Marcajele in intersecție au fost facute, urmeaza sa fie trasate și pe sub trecerea de cale ferata, iar pietonii circula deja prin pasaj, dupa cum se poate vedea și pe camera de supraveghere care arata live ce se intampla la Jiul. Timișorenii care au trecut prin zona au postat fotografii…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), critica masurile fiscale luate de Guvern, spunand ca multinationalele sunt considerate ”dusmanii poporului” si a transmis un mesaj acestora, spunandu-le sa vina la Timisoara unde vor avea tot sprijinul.Primarul municipiului Timisoara, Nicolae…

- Zeci de minute pentru un kilometru sau doi de drum! De asta au avut parte șoferii care au traversat orașul vineri, atat dimineața, cat și la orele pranzului. Inchiderea Pasajului Jiul a creat cozi uriașe in toata zona de nord a orașului, pe Circumvalațiunii, Cetații, Torontalului, chiar și…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook in care critica masurile fiscale ale Guvernului si spune ca este "uluit" sa asiste la o campanie impotriva companiilor multinationale. "Sunt uluit sa asist la o noua campanie retorica impotriva companiilor multinationale!…

- Primarul municipiului Timișoara, Nicolae Robu, face un apel la multinaționale. Companiile sunt invitate sa investeasca in Timișoara iar edilul le asigura de tot sprijinul și suportul sau. Edilul, intr-o postare pe Facebook, critica retorica guvernanților, care, spune Robu, transforma multinaționalele…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a lansat, marți, pe Facebook, un atac dur la adresa Guvernului PSD: „Opriți-va, incompetenților! Prin ceea ce faceți duceți țara la dezastru!” Proiectul de modificare a Codului Fiscal l-a infuriat pe primarul Nicolae Robu, care spune ca masurile pe care vor sa le ia…

- Primarul municipiului Timișoara a postat pe contul sau de socializare un mesaj dur la adresa partidului social-democrat. Edilul și-a indemnat pe utilizatori sa aprecieze postarea daca sunt impotriva masurilor luate de PSD sau sa posteze texte care susțin partidul de la guvernare. Primarul avertizeaza…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, le transmite guvernantilor ca vor "duce tara la dezastru" prin masurile fiscale anuntate, atragand atentia ca fara veniturile pe care PSD vrea sa le ia din bugetele locale, prin scaderea impozitului pe venit, nu se va mai putea face nimic pentru dezvoltarea oraselor.Intr-o…

- Timișoara este incetinita in dezvoltare de boicotul PSD, care acționeaza impotriva intereselor orașului de pe Bega inca de pe vremea USL. Și asta, doar pentru ca primarul este liberal. Intr-o postare pe Facebook, Nicolae Robu susține ca printre proiectele carora li s-au pus strambe se numara, spune…

- Timisoara a ramas de doua saptamani fara servicii de intretinere a iluminatului public dupa ce contractele cu firmele Aem si Elba au expirat. Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a declarat ca serviciile de intretinere a sistemului de iluminat public vor fi asigurate de RATT. Robu nu a putut preciza o…

- Oricat a incercat sa explice, Liviu Dragnea a fost aspru criticat pentru ca si-ar fi serbat ziua de nastere chiar in noaptea comemorarii tragediei din Colectiv. Deputatul PSD Liviu Plesoianu intervine, insa, in scandal si invita romanii la o scurta aducere-aminte. "Sa ne amintim ce faceau IOHANNIS…