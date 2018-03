Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca numele produsului este acelasi, designul ambalajului este acelasi, o serie de cercetari facute in diferite state membre au demonstrat ca mai multe produse de pe piata unica a Uniunii Europene aveau compozitii total diferite din punctul de vedere al retetei, al ingredientului de baza folosit…

- Viceprimarul localitatii Boldesti Scaieni, Gheorghe Preda, a declarat ca alunecarea de teren s-a produs pe un drum de exploatare din cartierul Seciu. Pamantul s-a surpat o pe suprafata de aproximativ doi kilometri patrati, cea mai mare adancime avand un metru si jumatate. Potrivit acestuia,…

- FC Koln, ultima clasata din Bundesliga, a uimit pe toata lumea in meciurile din Germania și din cupele europene. Formația antrenata Stefan Ruthenbeck a surprins și a folosit șapte echipamente diferite pana acum, in meciurile oficiale, dupa cu reiese dintr-o analiza facuta de BBC. 1. Alb-roșu: Echipamentul…

- Calaul lui Marius Șumudica in meciul de ieri dintre Bursaspor și Kayseri, 1-0, Bogdan Stancu a declarat ca a vorbit cu selecționerul Contra la finalul partidei și exclude clar posibilitatea sa se intoarca vreodata la echipa naționala. "A venit in vestiar dupa meci. Eu am mai stat de vorba cu el si stia…

- Primarul Mihai Chirica s-a adresat magistratilor din cadrul Judecatoriei Iasi, cu o actiune in contencios administrativ si fiscal, in cadrul careia a chemat in fata instantei Partidul Social Democrat (PSD), condus de Liviu Dragnea, dar si organizatia judeteana a formatiunii politice, condusa de Maricel…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a decis sa dea in judecata organizatia judeteana, dar si pe cea nationala a Partidului Social Democrat, deoarece considera ca nu a fost informat de deciziile CEx si i-a fost incalcat dreptul la aparare, transmite corespondentul MEDIAFAX. Primarul Mihai…

- Autoritatile din Targu Jiu si-au propus o promovare mai agresiva a lui Constantin Brancusi si a Ansamblului „Calea Eroilor” din municipiu. Adrian Tudor, viceprimarul din Targu Jiu, a facut public faptul ca va fi incheiat un contract cu TAROM pentru inscriptionarea unor aeronave cu logo-ul „Brancusi…

- Tinerii din generatia Y cauta joburi care sa le asigure o experienta de un an sau doi, nu angajamente pe termen lung, si au nevoie de lideri puternici. Pentru generatia X, munca este un contract intre el si angajator. Cei din generatia Baby-Boomers sunt "workaholici", pentru ei munca este…

- Ramas fara loc de munca din toamna anului trecut, atunci cand a incheiat colaborarea cu clubul Shabab Al Ahli Dubai, Cosmin Olaroiu (48 de ani) este pe cale sa revina in fotbal. Supranumit „Printul Desertului”, antrenorul roman a primit o oferta concreta din partea sauditilor de la Al Hilal, grupare…

- Ciprian Chelarasu a detinut simultan functii de conducere in administratia publica si la o firma privata, postura care contravine legislatiei in vigoare. In functie de modul cum vor fi administrate dovezile, el risca inclusiv pedeapsa penala pentru incmpatibilitatea in care s-a aflat.

- Omul de afaceri Florian Walter, trimis in judecata de DIICOT si anchetat de DNA intr-un alt dosar, i-ar fi spus procurorului Mihaiela Iorga Moraru ca fostul lider al PNL, Crin Antonescu, ar fi fost santajat pentru a nu mai candida la alegerile prezidentiale, in anul 2014, potrivit stenogramelor depuse…

- Conducerea PSD, reunita aseara in sedinta Comitetului Executiv (CEx), a votat in unanimitate rezolutia privind excluderea din partid a primarului Mihai Chirica. Alaturi de edil, au fost dati afara din PSD fostul deputat Sorin Iacoban si Gabriel Harabagiu. Pentru ultimul, decizia de excludere echivaleaza…

- Participanții la licitația pentru salubrizarea Sucevei se contesta intre ei. Declarația a fost facuta de viceprimarul Lucian Harșovschi. El a spus ca au aparut adrese prin care se solicita descalificarea unora sau a altora, dar decizia aparține Comisiei de Licitație. Viceprimarul spera ca totul sa se…

- Aeroportul Heathrow din Londra e implicat intr-un scandal de discriminare. Unul dintre agentii economici care opereaza un magazin duty free oferea un voucher cu o reducere de 20 la suta clientilor care cumparau de minimum 250 de lire.

- Fostul primar al Iasului, Gheorghe Nichita, crede ca Mihai Chirica nu si-a asumat niciodata statutul de membru PSD, a ajuns sa se confunde cu partidul, iar aceasta „autosuficienta” l-a „ingropat” politic. Gheorghe Nichita a scris, duminica, pe pagina sa de socializare, ca Mihai Chirica, precum…

- UPDATE Excluderea lui Mihai Chirica din PSD este o chestiune fireasca, ce trebuia practic formalizata, in conditiile in care primarul Iasiului, prin atitudinea avuta, s-a despartit mai demult de colegii sai, atacand "in mod josnic, mizerabil partidul care l-a sustinut politic", a declarat vineri…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a fost exclus din PSD, alaturi de viceprimarul Gabriel Harabagiu si Sorin Iacoban. Presedintele PSD Iasi, Maricel Popa, spune ca decizia e definitiva, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In urma campaniei de controale si verificari desfasurate in ultima perioada la nivelul municipiului Constanta, Directia Politia Locala, aflata in subordinea Primariei, este bombardata cu procese. Un astfel de dosar a fost inregistrat pe rolul Sectiei Civile a Judecatoriei pe 7 februarie. Dosarul nr.…

- Biroul Municipal Largit a decis, miercuri, continuarea activitații lui Mihai Chirica, primarul orașului, in cadrul PSD Iași. Ceilalți doi membri care așteptau cu sufletul la gura votul, viceprimarul Gabriel Harabagiu și social-democratul Sorin Iacoban, au fost și ei ușurați sa afle decizia, bucurandu-se…

- Comiterul Judetean pentru Situatii de Urgenta Gorj a fost convocat astazi pentru a discuta situatia Scolii din Magheresti distrusa in urma unui incendiu. Imobilul a fost afectat in procent de 90% si nu mai poate fi folosit de catre elevi si cadrele didactice. Prin urmare, acestea au fost mutate la scoala…

- Apropiati ai fostului conducator al "cainilor" infirma varianta lui Gigi Becali: "Ne-a spus Cristi ca niciodata n-o sa se mai intoarca la Dinamo sau in fotbal!" Ieri, procesul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie in care fratii Becali si Cristi Borcea sunt acuzati de dare de mita, iar judecatoarea…

- La Iasi, trei politicieni sunt pe lista: Mihai Chirica, Gabriel Harabagiu (viceprimar) si Sorin Iacoban (fost deputat). In timp ce Harabagiu este vazut drept „mana dreapta" a primarului, Iacoban conduce de facto organizatia municipala a PSD Iasi. Aceeasi organizatie care, in ianuarie, a emis un comunicat…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, aflat sambata la Buzau, unde a ajuns caravana Campaniei nationale de informare si promovare "Alege oaia!", a vizitat un cunoscut supermarket din localitate pentru a verifica prezenta in rafturi a produselor romanesti, potrivit Agerpres.

- Celzin Latif va fi numit luni, 5 februarie a.c, director al Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta. Acesta il inlocuieste pe Tudorel Nadrag PSD , fost primar al orasului Harsova. Nadrag a ocupat functia de director al APM Constanta incepand cu data de 22 decembrie 2017.Contactat telefonic, Celzin…

- SCANDAL IMENS la Borsa: Viceprimarul din localitate i-a injurat si imbrancit pe angajatii de la Pasapoarte Circ la Borsa intre viceprimarul orasului si agentii de politie, angajati ai Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Maramureș. Potrivit unui comunicat…

- Pe 31 ianuarie curent, oameni din diferite colțuri ale lumii au vazut pentru prima data din ultimii 150 de ani Super luna albastra sangerie. Termenul cuprinde trei evenimente astronomice: luna plina aflata pe orbita sa la cea mai mica distanta fata de Terra, a doua luna plina intr-o luna calendaristica…

- Zeci de rectori au semnat o petitie prin care l-au sustinut pe rectorul Universitatii „Stefan cel Mare“, Valentin Popa, pentru functia de ministru al Educatiei. Unii spun ca un motiv pentru valul de „simpatie“ ar fi ca alternativa pentru aceasta functie era Ecaterina Andronescu, iar profesorii „nu vor…

- Primarul si viceprimarul Timisoarei au fost audiati astazi in dosarul portii de intrare in oras care a cazut si a ucis un om in timpul unei furtuni. Viceprimarul a iesit primul din sediul Politiei din oras. El a declarat ca a fost audiat in calitate de martor in dosar si nu a vrut sa dea mai multe informatii…

- Avand inca vie in minte experienta de anul trecut cu lighioanele care au invadat Ploiestiul, e firesc sa ne intrebam daca si anul acesta suntem blestemati sa ne oferim pe post de mancare tantarilor-tigru si a altor insecte din specii necunoscute. Si pentru ca bugetul pe 2018 nu e atat de "rotund"…

- Directorul executiv al IDIS Viitorul, Igor Munteanu susține ca, nu vede condiții favorabile pentru rezolvarea conflictului transnistrean în 2018 din mai multe motive, nu doar din cele electorale. Contactat de TRIBUNA, Igor Munteanu a declarat ca, „diagnosticul stagnarii în…

- Primaria Municipiului Targu Jiu si Federatia Romana de Box organizeaza in perioada 24 martie – 2 aprilie in municipiu Campionatului European de Box Under 22. Competitia ar trebui sa fie gazduita de Sala Sporturilor din Targu Jiu, insa lucrarile au fost finalizate. Este vorba de montarea scaunelor si…

- Daca ii crestem pe baieti intr-o lume care le cere baieților sa arate cat sunt de puternici, acest lucru are un impact devastator asupra baieților și barbaților, dar și asupra femeilor și fetelor.

- Condamnata in prima instanta in doua dosare de coruptie, fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a depus intr-unul dintre dosarele in care este judecata un document medical semnat de un medic din San Jose, Costa Rica, potrivit careia Bica ar suferi de mai multe afectiuni.

- V. S. Ședința extraordinara a Consiliului Local Ploiești, convocata pentru ieri, nu a mai avut loc, din cauza lipsei de cvorum, aleșii locali social-democrați, ai ALDE și ai PMP lipsind de la intrunirea programata pentru ora 12.30. Singurii reprezentanți ai primelor doua partide menționate prezenți…

- Contactat de Profit.ro, Cristian Muntean a aratat ca, in pofida pozițiilor tranșante pe care le-a avut la adresa firmelor de asigurare (obiect al plangerilor adresate ASF) și a apartenenței sale din trecut la un grup cu interese total opuse firmelor de asigurare, prezența sa pe postul de consilier al…

- Medicul Mihai Lucan a contactat persoane din cercul de cunoscuti, cu un statut social, economic, profesional ori politic ridicat, cu conexiuni la varful societatii, pentru a procura sprijin in obtinerea de date si informatii de care sa profite in ancheta penala, se arata in motivarea instantei.

- Incepind de astazi, la Primaria Suceava pot fi achitate taxele si impozitele locale pentru 2018. Cuantumul darilor s-a majorat, in medie, cu 19% fața de anul trecut. Pentru plata integrala a impozitului pentru teren, cladiri și autovehicule, pina la 31 martie, se aplica o reducere de 10%. Viceprimarul…

- Germania se asteapta ca mai mult de 100 de copii ai cetatenilor care au plecat in Irak si Siria pentru a se alatura grupului terorist Statul Islamic (SI) sa revina in tara, relateaza luni dpa. La o intrebare adresata de blocul parlamentar al Verzilor, guvernul a declarat ca are informatii…

- Igor Șeremet, viceprimarul municipiului Balți și-a dat astazi demisia, "motivul principal fiind doar unul personal-«dubiile/neincrederea primaurlui de municipiul Balți in capacitațile mele administrative»", a scris viceprimarul in declarația sa de demisie.

- In doar cateva zile, noile proteste din Iran s-au raspandit in intreaga tara, surprinzand complet atat autoritatile de la Teheran, cat si comentatorii politici care urmaresc evenimentele din Orientul Mijlociu. Unul dintre motive este ca aceste proteste par a fi diferite, in ceea ce priveste marimea,…

- Fostul actionar al FC Dinamo, Nicolae Badea, a declarat, vineri, pentru News.ro , ca are promisiunea actualului patron al gruparii bucurestene, Ionut Negoita, ca ii va da banii datorati din vanzarea actiunilor in momentul in care va gasi un cumparator pentru club. “Domnul Negoita are acea datorie in…

- Se asteapta ca anul care vine sa fie pentru politica internationala un an de schimbari si de noi sperante. Acest lucru are pentru diferite tari motive diferite. Intr-o serie de tari europene vor avea loc alegeri pentru seful statului. Si americanii se vor duce la sectiile de votare, dar pentru ei acestea…

- Orașul Odobești are, incepand de ieri, un nou viceprimar. Este vorba de Florentin Cristea, care a fost ales in aceasta funcție ieri, in cadrul ședinței Consiliului Local Odobești, dupa ce fostul viceprimar, Florin Vetrescu, și-a dat demisia din funcție. Vetrescu a recurs la acest…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, informeaza agerpres.ro. "Romania nu este monarhie, ci republica.…

- Asociatia Studentilor in Drept ii cheama pe studentii Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti miercuri, la ora 13:00, in fata facultatii, la o “manifestare muta”, de condamnare a initiativelor de modificare a legislatiei penale.‍‍‍‍‍‍, afirmand ca acestea aduc atingere statului de drept si…

- Viceprimarul din Craiova, Adrian Cosman, a postat pe Facebook un clip animat din care reiese ca PSD si ALDE aduc modificari Codurilor Penale pentru a nu mai exista ”tapi ispasitori" ai anchetatorilor, in film fiind numiti incompetenti, clip ce a fost distribuit si de Lia Olguta Vasilescu.

- Ciclistul britanic Chris Froome, investigat pentru un presupus dopaj cu salbutamol in timpul editiei din acest an a Turului Spaniei, l-a contactat pentru a se apara pe avocatul britanic Mike Morgan, care a colaborat cu jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova si cu rutierul spaniol Alberto Contador,…

- Cercetarea unor pagini din istoria romanilor din fostele scaune secuiești este mult ușurata de publicarea unor documente, in forma digitala, pe diferite site-uri. In aceste condiții a crescut și numarul colaboratorilor Centrului European de Studii Covasna – Harghita, pasionați de identificarea…

- Dupa un an de activitate, Igor Dodon a susținut o conferința de presa în care s-a laudat cu rezultatele activitații „fructuoase”. Dodon spune ca nu a reușit sa-și îndeplineasca promisiunile din campania electorala, pentru ca ar fi fost împiedicat de catre actuala guvernare.…